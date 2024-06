Rozando la perfección en la Evau: "Cuando me dijeron la nota pensaba que era una broma"

Muy cerca de ser, literalmente, dos ‘chicas 10’ se han quedado Lucia Bas Esteban e Inés Rubio Villén tras su espectacular rendimiento en la Evau 2024. La primera, con un 13,980 (sobre 14), es la que mejor nota ha sacado en la comunidad en la antigua Selectividad. La segunda, con su 13,637 ha sido la que mejor puntuación de Teruel y Carmen Altemir Miranda ha hecho lo propio en Huesca (13,914).

Lucía Bas, zaragozana, ha cursado sus estudios, incluido el Bachillerato en el Colegio Nuestra Señora del Pilar Salesianos de la capital aragonesa. Su media en estos dos últimos años, un redondo 10, vaticinaba que su desempeño en la Evau podía ser sobresaliente, pero ni la propia protagonista de esta historia se esperaba ser la mejor de todo Aragón. Bas reconoce que se enteró a través de un mensaje de la Universidad de Zaragoza. «Me sentí eufórica al conocer la noticia», afirma.

Sabiéndose muy bien preparada para afrontar la siempre temida Evau, ya que afirma, de manera humilde, que eso es «mérito del buen hacer de sus profesores», la zaragozana confiesa que, aunque llegó tranquila a la semana de los exámenes, los nervios aparecieron cuando llegó a la Universidad para realizar la primera prueba, algo que, a la vista de los resultados, no le afectó. «Imagino que eso es inevitable. Conforme fui haciendo los exámenes fui perdiendo esos nervios y al último llegué ya bastante relajada», recuerda.

El futuro

Tras disfrutar de unas merecidas vacaciones, Bas ya piensa en un futuro que se antoja brillante. La mejor nota de la Evau ha decidido estudiar Biotecnología. «Siempre me ha gustado y alguna duda con estudiar Química he tenido, pero la parte de genética de la carrera me encanta y es lo que hizo que me decantara por Biotecnología», explica. Cuando termine sus estudios, a Lucía Bas quiere ser investigadora y, aunque reconoce que le gustaría vivir una etapa fuera en algún país extranjero, no descarta volver para ser profeta en su tierra.

Tampoco se esperaba Inés Rubio ser la mejor nota de la Evau en la provincia de Teruel. De hecho, como ella misma reconoce, cuando recibió el mensaje de la Universidad de Zaragoza se pensó que era una broma. «¿Pero cómo voy a ser la mejor? Obviamente no me lo creía", confiesa entre risas. Rubio, alumna del IES Salvador Victoria, confiesa que nunca ha tenido muy claro qué estudiar, pero que como las Matemáticas han sido siempre su asignatura favorita, será la carrera que cursé en la Universidad de Zaragoza.

Inés Rubio / Servicio especial

Pero, volviendo a la Evau, la turolense, a pesar de contar con una gran nota media de Bachiller y de no necesitar una gran puntuación para entrar en Matemáticas, explica, ahora ya relajada y desde la playa, que «estaba atacada, igual que el resto de mis amigos». Irene también quiere incidir en el buen trabajo de sus profesores, «sin los que alcanzar esas notas hubiera haber sido imposible». Para Rubio, la Selectividad ha sido la guinda para dos años que, «aunque con alguna dosis de sufrimiento, han sido muy buenos».