Aragón construye un espacio de trabajo para prevenir el maltrato a las personas mayores

Zaragoza ha acogido esta mañana la primera reunión del grupo de trabajo sobre prevención del maltrato y el abuso económico a las personas mayores, una iniciativa de la Dirección General de Mayores del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, que ha tenido lugar en el LAAAB, con motivo del Día mundial de la toma de conciencia sobre el abuso y maltrato en la vez que se celebra este sábado.

La directora general de Mayores, Ana Isabel Berges, ha sido la encargada de conducir la sesión de trabajo, que ha contado con 15 participantes de las instituciones que están actuando ya por defender y proteger a las personas mayores en riesgo: el Justiciazgo de Aragón, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil), Fiscalía y también a expertos del ámbito universitario.

Uno de los objetivos de la Dirección General de Mayores, creada en la presente legislatura, es la elaboración e implementación de planes de detección de situaciones de vulnerabilidad y de lucha contra el maltrato a las personas mayores y hacerlo, además, desde una perspectiva de “interacción institucional, plural y coordinada”, en palabras de Ana Isabel Berges. Así, se está planteando al menos una reunión de este grupo cada 6 meses y la previsión es ir abriendo sus puertas a ciudadanos, asociaciones y colectivos de mayores, empresas, entidades bancarias y colegios profesionales, entre otros posibles.

Este grupo de trabajo quiere servir para poner en común en primer lugar y también para fomentar iniciativas que puedan abordar de forma eficaz la problemática del maltrato a personas que estén en vulnerabilidad en las tres provincias aragonesas por su edad y/o por circunstancias sociales.

Se pretende, además, que este grupo de trabajo llegue a actuar como "cauce de reflexión continuada" en este ámbito y sea "un foro dinámico de reflexión y de generación de iniciativas" dirigidas a concienciar no sólo al colectivo afectado –las personas mayores en Aragón– sino a toda la sociedad.

“Pretendemos crear un ámbito privilegiado de generación de reflexión por parte de agentes esenciales en la prevención del maltrato al mayor”, ha explicado Berges, que ha destacado también la necesidad de dar “visibilidad social a todas las iniciativas institucionales dirigidas a la prevención y erradicación del maltrato al mayor”.

“Se trata no sólo de dar visibilidad a lo que ya está pasando, sino de ser capaces de estructurar acciones de tratamiento preventivo” frente a un fenómeno “silenciado y muchas veces oculto” por el ámbito en que sucede, en entornos domésticos, familiares o de cuidados, y porque “las víctimas, a veces, no quieren denunciar a las personas de ese entorno, o no están en condiciones de hacerlo”, ha lamentado la directora general.

En esta primera reunión, además de Berges, se han dado cita el asesor del Justiciazgo de Aragón, Samuel Fau; Carlos García Falcón, comisario de la Brigada de Policía Judicial de Aragón; Pedro González y Ángel Joaquín Loras, inspector jefe e inspector respectivamente de la Policía Local de Teruel; Ana Beatriz Rivas, intendente jefe de la Policía Local de Huesca; Diana Eito, subinspectora de la Policía Local de Zaragoza; Carlos Franco, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional; José María Pérez García, teniente coronel y jefe de operaciones de la Guardia Civil de la zona de Aragón; Emilio Lafaja, capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza; Mª Victoria Esponera, fiscal coordinadora y delegada de víctimas vulnerables; Carlos María Romeo Casabona, catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, y Asier Urruela Mora, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza. Por parte del Departamento de Bienestar Social y Familia ha asistido además el jefe de gabinete, José Luis Ferrando.