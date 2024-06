La falta de médicos saca a la calle a casi mil personas en Casetas y Ayerbe

Es un problema sabido, pero de difícil solución y que además, se da todos los veranos, cuando los médicos tienen vacaciones y no se encuentran sustitutos. Este año, además, la situación se agrava porque los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria no acaban ahora no acaban su mir ahora, sino que lo harán en septiembre. Las bolsas están vacías. Es un problema enquistado que no es nuevo. Y eso lo saben bien en Casetas y en Ayerbe, que este domingo han salido a la calle a la calle para pedir que se cubran las vacantes. El barrio rural zaragozano y el municipio oscense congregó, cada uno a las puertas de su centro de salud, a casi mil personas, que alzaron la voz en defensa de la sanidad pública.

«Estamos satisfechos», aseguró Roberto Muñoz, portavoz de la plataforma Casetas es más, que convocó la concentración, a la que asistieron más de 500 personas. «Sabíamos que hay muchas quejas y la respuesta ha sido masiva». El problema en la zona de salud de Casetas viene de lejos, explicó. Faltan cinco médicos y no se reponen. «Del equipo de Medicina de Familia, que deberían ser cinco, faltan 3; y del de Atención Continuada, serían tres y hay dos vacantes», aseguró; y eso se nota en la atención sanitaria. Los que están «tienen que atender también las guardias, la gente no puede coger cita y si la dan, es para cuatro semanas. La situación es muy precaria», incide. Además, se viene «arrastrando desde septiembre». Por mucho que han intentado ponerse en contacto con la consejería «no hemos tenido respuesta». Hasta ahora. Tras la convocatoria de la concentración, les han comunicado que será en septiembre (concretamente el día 23) cuando se cubrirán las vacantes cuando se incorporen los mir, una respuesta que consideran «insuficiente» porque «la gente se pone enferma también en julio». Por eso, en la protesta se reclamó que las medidas puestas en marcha por la consejería de Sanidad para cubrir los puestos de difícil cobertura en las zonas rurales «se apliquen en Casetas y de forma inmediata». Eso sería que residentes de cuarto año ejerzan de forma autónoma hasta septiembre o que se incorporaran quienes ya han finalizado la formación mediante el plan de fidelización.

En Ayerbe, también se han concentrado a las puertas del centro de salud, pero en este caso realizaron un entierro de la sanidad rural. «La participación ha superado nuestras expectativas», reconoció Julia Capablo, una de las portavoces de la plataforma SOS Sanidad Rural Ayerbe. Ataúd en mano recorrieron las calles de la localidad para reivindicar que se cubra la quinta plaza de Medicina de Familia, eliminada hace meses tras la jubilación del médico titular. «La Consejería no nos ha propuesto una alternativa real», por eso califican su situación de «injusta e indigna». Un médico menos significa que se ha reducido los días de atención en los pueblos (son 35), algunos con solo un día al mes; y además, con población envejecida. Y en verano muchos de esos pueblos multiplican su población; de ahí esa unión por la defensa de la sanidad pública.

También hay problemas en Ejea. Chunta Aragonesista ha trasladado a las Cortes de Aragón el “grave problema” de la falta de profesionales de la sanidad en el centro de salud de la localidad zaragozana, donde se atiende a más de 18.000 personas. Armando Sancho, portavoz de CHA-Ejea, ha indicado a Efe que “la situación del centro de salud ha cambiado debido a renuncias de alguno de los actuales profesionales de atención continuada, con bajas laborales, jubilaciones, y el problema se agravará si nadie ocupa las plazas en el próximo concurso de traslados”.

De este modo, ha compartido que los dos profesionales que tiene el centro en estos momentos han indicado que “renunciarán a su contrato”. “De cumplirse estas previsiones, de 17 plazas de profesionales sanitarios, 14 quedarían vacantes. Ante este evidente problema es necesario que el Gobierno de Aragón se implique y dé una solución, cuando antes, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio público sanitario en Ejea de los Caballeros”, ha agregado.