Sumar Aragón retirará su apoyo al Gobierno si hay un agravio con la financiación a Cataluña

Sumar Aragón dirá 'no' a una financiación singular para Cataluña si no se reconoce la financiación diferenciada de Aragón. Así lo ha confirmado el portavoz aragonesista, Jorge Pueyo, que ha comparecido este martes ante los medios de comunicación para exigir "una financiación singular" para la comunidad autónoma, tal y como se reconoce en el Estatuto de Autonomía. Pueyo ya solicitado una reforma del sistema de financiación "en general", en la que se tengan en cuenta las necesidades de cada uno de los territorios.

El diputado aragonesista se ha apoyado en el Estatuto de Autonomía, "que debe ser atendido y que refleja el acuerdo de financiación bilateral desde hace 28 años", como modelo para reformar la financiación autonómica. "Aragón es un país con singularidad demográfica y geográfica, que no ha sido atendido históricamente", ha recordado Pueyo, que ha mencionado que las Cortes en 2007 ya contemplaron la inclusión de varios términos para mejorar la financiación autonómica, como "la baja densidad de despoblación, tamaño de la comunidad o el envejecimiento de la población".

"Si Cataluña tiene una financiación singular y Aragón no, no podré dar apoyo parlamentario", ha confirmado Pueyo, que ha afirmado que "no vale que digan que el Estatut lo tiene, porque el Estatuto de Autonomía de Aragón también lo reconoce". "Cualquier nueva reforma de financiación que emprenda el Gobierno del Estado deberá tener en cuenta todas aquellas demandas y necesidades de Aragón", ha insistido el diputado aragonesista, que ha aseverado que esta situación es "una línea roja a cualquier apoyo parlamentario y, según han expresado otras formaciones, no hay una mayoría posible para sacarlo adelante", en referencia a una reforma que solo mire a Cataluña.

"No nos pueden decir a los aragoneses que a un lado vamos a tener un concierto y al otro esta singularidad", ha afeado Pueyo, que ha afirmado que a Sumar Aragón "no le parece mal, pero queremos que Aragón también tenga ese reconocimiento".

En un análisis del impacto que puede tener esta posición de su partido político, Pueyo ha admitido que puede contribuir a "un posible bloqueo o a una repetición electoral", pero el aragonesista ha aseverado que "cuando uno se mete en política sabe a quién se debe y por la tierra que lucha", citando a José Antonio Labordeta.

Ataque a la posición del PSOE

La vehemencia con la que se ha expresado Jorge Pueyo se ha extendido a su socio principal en el Congreso de los Diputados, el PSOE. El aragonesista ha criticado de los socialistas porque "crean un conflicto entre territorios con la discriminación", por lo que ha exigido que la reforma de la financiación "sea global y no de un territorio concreto". "Lo que queremos es equilibrio por arriba, no que se intente aplanar e igualar por abajo", ha dicho Pueyo, incluyendo en esta obra reductora a PP y Vox.

El miembro de CHA dentro de Sumar ha comentado que esta decisión ha sido reflejada en el órgano de dirección de la formación progresista en el Congreso de los Diputados. Pueyo ha confirmado que el partido creará una comisión interna sobre fiscalidad para buscar una solución que contente a la mayoría de los territorios. "El punto que podemos encontrar es acudir a una refroma del sistema de financiación en general, pero también queremos que la comisión bilateral Aragón Estado se lleve adelante y se tengan en cuenta las realidades de cara a las negociaciones", ha concluido Pueyo.