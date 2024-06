El Salud tiene previsto cerrar hasta 596 camas en los hospitales de Aragón

Comienza el periodo estival y con él la reorganización sanitaria en centros de salud y hospitales aragoneses. El Servicio Aragonés de Salud ha anunciado esta mañana que este verano un total de 596 camas, 13 menos que el año pasado. Una medida habitual para que los profesionales "tengan vacaciones" y se lleven a cabo "reformas estructurales" en los centros hospitalarios, según ha asegurado Ana Castillo, gerente del Salud, durante una visita al hospital de Calatayud.

La inhabilitación de lechos no se da de forma global, sino que esa cifra de 596 corresponde a todo el periodo estival, de julio a septiembre. El periodo con menos camas es agosto. En julio, por ejemplo serán 378 y en septiembre, cuando ya se van abriendo unidades, solo estarán como máximo 164.

Pero este cierre no significa, tal y como ha dicho Castillo, que se reduzca el número de operaciones, sino que "se ajusta la cirugía programada". Es por eso, que incluso se incrementará la actividad quirúrgica. En el hospital Miguel Servet ese aumento será del 10% de intervenciones con respecto al año pasado; en el Clínico, de un 11%; y en el hospital San Jorge, del 18%. "Se cierran camas, pero se aumentan intervenciones", ha querido insistir la gerente del Salud.

Ese aumento se debe a que "se reforzará la cirugía que no requiere de ingreso" y las camas se destinarán a las que sí no necesiten; es decir, que "se operará lo que no necesita ingreso" para así optimizar "a los profesionales, el suelo quirúrgico y a los mir que se quedan", ha concluido.

En cuanto a los Centros Médicos de Especialidades, los del sector 2 (entre los que están el Ramón y Cajal y San José) cierran por las tardes la segunda quincena de julio y agosto, a excepción de Rayos de Ramón y Cajal que cierra solo por las tardes agosto. En cuanto al Grande Covián, cierra por las tardes del 8 de julio al 9 de septiembre.

Preguntado por las vacantes en el servicio de Urgencias de los hospitales, Castillo ha recordado que en el último llamamiento se sacaron 39 plazas y se cubrieron 15 porque "no hay profesionales", aunque también ha señalado que algunos de los mir que van a fidelizar este verano "reforzarán Atención Primaria pero también Urgencias".