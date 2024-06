La ampliación del aeropuerto de Teruel costará dos millones menos de lo presupuestado

La ampliación de la campa del aeropuerto de Teruel, proyectada para ampliar en 70 plazas la capacidad de albergar aviones para largas estancias, sale de un pequeño laberinto administrativo en la adjudicación de las obras que demorará en unas tres semanas el comienzo de los trabajos. La unión temporal de empresas (ute) formada por Excavaciones Hermanos de Pablo, Vialex Constructora Aragonesa y Emipesa será la que finalmente acometerá el proyecto al presentar la mejor oferta, valorada en 12,08 millones de euros, dos menos de lo presupuestado. Y lo hará tras interponer un recurso que obligó a repetir la apertura del último sobre del concurso público porque había sido excluida del proceso de forma indebida.

La ute había sido excluida del proceso por la mesa de contratación (formada por miembros del consorcio integrado por la DGA y el Ayuntamiento de Teruel) durante la apertura del sobre B al entender que había incluido información económica que no debía constar. La compañía recurrió ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), que admitió parcialmente el recurso y paralizó el concurso. El órgano administrativo entendió que la exclusión se hizo de forma indebida, por lo que obligó a repetir la apertura del último sobre, el C, incluyendo la oferta de la ute, aunque no aceptó la petición íntegra de las empresas recurrentes, que pretendían suspender el concurso por completo.

El acto de apertura se realizó el pasado lunes y la unión de empresas arrasó en la puntuación del concurso, cuyo proyecto tenía un presupuesto de 14 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. La unión de empresas ejecutará los trabajos por un valor de 12,08 millones de euros, un coste de unos 800.000 euros menor que el recogido en el proyecto de Rogasa Construcciones y Contratas, la compañía que se había hecho con el contrato inicialmente.

El proyecto de ampliación de la campa del aeropuerto de Teruel (la conocida como fase V) permitirá al aeródromo de Caudé incrementar su capacidad de albergar aviones en 70 plazas habilitadas para aeronaves de las consideradas grandes al tener doble pasillo.

La resolución del recurso permite dar luz verde a otros dos contratos paralelos que también habían quedado paralizados: el de la tercera fase de pavimentación de la plataforma de estacionamiento que da servicio a los hangares y de la obra de construcción de un aparcamiento para vehículos junto al edificio de oficinas.

