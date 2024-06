Nolasco (Vox) graba una conversación con Bolaños y la envía a los medios de comunicación

Apenas 30 segundos ha durado la conversación entre Alejandro Nolasco y Félix Bolaños a la llegada del ministro de Presidencia y Justicia a la sectorial que acogía el Edificio Pignatelli de Zaragoza. El jefe de la ultraderecha en el Ejecutivo aragonés ha querido aprovechar la ocasión para entregarle el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón que refrenda el recurso de inconstitucionalidad que prepara el Ejecutivo aragonés contra la ley de amnistía.

Nolasco, buscando notoriedad ante los medios de comunicación, quería dejar constancia del encuentro, por lo que ha planeado grabar la conversación cargado con un micrófono en la solapa, que de forma posterior ha distribuido a los casi 400 periodistas que forman parte del canal de comunicación de WhatsApp del Gobierno aragonés. Desde el ministerio optan por no hacer declaraciones sobre si Bolaños autorizó o no la grabación. Por su parte, desde la consejería de Nolasco aseguran que no había ninguna intención de ocultarlo.

Como se puede ver en el vídeo distribuido por el Gobierno de Aragón, el vicepresidente Nolasco, nada más llegar el ministro, aborda a Bolaños ante los medios de comunicación para hacerle entrega del documento. "¿Qué tal, señor ministro, qué tal está?", le pregunta, para darle a continuación la bienvenida. "Oiga, le he traído también, como ministro de Justicia y de Presidencia, el informe del consejo Consultivo de Aragón sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía por si quería leerlo y comentarlo más adelante", le dice Nolasco a Bolaños.

El ministro acepta el dictamen y responde: "Te mandaré el informe de la comisión de Venecia sobre la amnistía que demuestra todos los argumentos jurídicos favorables a la ley". Posteriormente, se lo entrega a un asesor, y ambos, vicepresidente autonómico de Vox y ministro del PSOE, se encaminan a la sectorial que los reunía este jueves. "Bueno, pues vamos para allá", le propone Nolasco, tras lograr darle el dictamen. "¡Venga!", exclama Bolaños, terminando la exrtaña función acontecida en los pasillos del edificio Pignatelli este jueves por la tarde.