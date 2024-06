La Torre del Agua de la Expo estará adecuada en 2027 con una inversión de siete millones

El objetivo de convertir la Torre del Agua de la Expo en el "faro de la logística" ha dado un paso más este lunes con la licitación del proyecto y la dirección de la obra futura, con un importe de 153.000 euros más IVA. Se trata de la primera de una serie de inversiones que, aproximadamente, alcanzarán los siete millones de euros para adecuar el edificio y renovar su iluminación, que podrían estar concluidas el primer trimestre de 2027. Serán 30 meses, aunque podrían llegar a los 35, desde la licitación del proyecto ya contemplada hasta el fin de las obras. Unas actuaciones que principalmente irán dirigidas a los sótanos, al zócalo, al fuste y a la cubierta de la torre, así como la fachada.

La licitación de este proyecto, paso previo a la licitación de las obras necesarias para la recuperación integral de la torre, se circunscribe en la decisión del Gobierno de Aragón de revitalizar y volver a poner en valor los espacios y edificios de la muestra internacional de 2008 que supuso "un antes y un después en la historia reciente de Zaragoza y que han permanecido sin uso y escaso mantenimiento durante los 16 años siguientes", como ha recordado el consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López.

El proyecto de adecuación de la Torre del Agua habrá de recoger las actuaciones pertinentes en sótanos, zócalo, fuste, fachada y cubierta, así como la puesta a punto de las diferentes instalaciones del edificio, siempre desde la perspectiva de "potenciar la funcionalidad de cada una de estas zonas".

Según ha anunciado la DGA, el zócalo se plantea como como un espacio abierto de grandes dimensiones y proporciones con grandes posibilidades como sala multiusos tanto para exposiciones temporales como para eventos de diferente tipo. El fuste o cuerpo de la torre, como un espacio más exclusivo que combine un programa expositivo permanente con el elemento singular que ya contiene, el Splash, y con Ia celebración de eventos de aforo más restringido que el zócalo. La coronación de la torre, en el nivel 23, podría albergar un establecimiento de restauración, uso que ya tuvo durante la celebración de la Expo 2008, y contempla la posible utilización de la cubierta como terraza-mirador, ya que sus 76 metros de altura ofrecen unas espectaculares vistas de la ciudad de Zaragoza, el recinto Expo y el Parque del Agua Luis Buñuel.

En cualquier caso, los cálculos económicos para adecuar el edificio estiman una inversión cercana a los 3,5 millones, cifra similar a la que supondría la iluminación de la fachada, que sumarían los citados siete millones de inversión. Estas dos primeras fases darían paso a una tercera posterior que tendría el fin de dotar al interior de la torre de un contenido referenciado al mundo de la logística y al papel que Aragón ha tenido en ella. Esta fase, de momento, no tiene estimación económica.

No será el de la Torre del Agua el único edificio sobre el que se acometerán obras para mejorar su aspecto y recuperar su funcionalidad. Respecto al Pabellón de Aragón, la consejería de Hacienda que dirige Roberto Bermúdez de Castro ya ha encargado a la sociedad Expo Zaragoza Empresarial la gestión técnica, los pliegos y la ejecución de las obras de reparación y mantenimiento necesarias. Y es que la intención no es solo adecuar y recuperar estos espacios, sino dotarlos de una posterior vigilancia que, eso sí, abarcaría los edificios que pertenecen a la sociedad, no todo el complejo. Por último, respecto al Pabellón de España, Octavio López ha afirmado que "ojalá" llegue el anuncio desde el Gobierno central para su recuperación.