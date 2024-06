Frutos Secos El Rincón rescata el "me gusta la fruta" de Ayuso para vender chucherías

De sobras es sabido que para triunfar actualmente en campañas de marketing hay que conseguir hacerse viral y estar a la última de todas las tendencias en redes sociales. Las empresas están al corriente de todo lo que sucede y aprovechan la mínima oportunidad para atraer clientes a sus locales, aunque sea rozando la polémica.

Durante el debate de investidura de Pedro Sánchez a mediados del pasado mes de noviembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pronunció supuestamente la frase "me gusta la fruta" después de que el presidente la mencionase relacionándola con un caso de corrupción. Las cámaras captaron la imagen de Ayuso en la tribuna de invitados y los socialistas la acusaron de haber llamado "hijo de puta" a Sánchez. La presidenta madrileña dio horas más tarde un discurso en la Asamblea de Madrid reafirmando que dijo "me gusta la fruta".

A partir de entonces, esta frase se popularizó en el entorno popular y la derecha española se aprovechó de ello para hacer campaña política. El "me gusta la fruta" no tardó mucho en saltar al terreno del marketing. El Partido Popular incluso llegó a sacar merchandising en forma de camisetas y tazas para intentar captar algún afiliado al partido. También hay páginas especializadas en este tipo de ropa que venden productos con el "me gusta la fruta" serigrafiado junto a banderas de España y piezas de fruta.

Cuando parecía que el boom del "me gusta la fruta" de Ayuso había perdido fuerza, una popular empresa de alimentación aragonesa ha decidido recuperar el eslogan en su última campaña de marketing. Frutos Secos El Rincón ha decidido colocar unos banners publicitarios en sus establecimientos en Zaragoza con el lema "Me gusta la fruta" para invitar a sus clientes a comprar cinco euros en gominolas ya que regalan un llavero de una pieza de fruta. Hay de plátano, manzana, sandía, naranja limón y fresa. La campaña promocional estará activa hasta el 31 de julio o hasta que se agoten las existencias.

En los últimos meses, la empresa aragonesa ha dado un salto en redes sociales anunciando sus novedades vía Instagram logrando que algunos de sus vídeos se hagan virales y tengan un impacto importante entre la audiencia.