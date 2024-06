8.400 opositores a maestro se la juegan en Aragón: "Vienes tranquilo y es la gente la que genera la tensión"

'Alea iacta est'. Tanto para Carolina, que le decía a si madre que ha salido "contentísima" de la primera parte del examen, como para Claudia, a la que le corrían dos lagrimones por la cara mientras se abrazaba a dos amigas. Como ellas, casi 8.400 opositores candidatos a hacerse con 670 plazas de maestro de 25 especialidades diferentes se han dado cita en colegios e institutos de la comunidad aragonesa.

Sobre las 11.20, dejados atrás los nervios iniciales, un torrente de jóvenes y no tan jóvenes discurría por la puerta principal del IES Élaios, donde . "Lo peor es el rato de la espera, ¡se hace eterno cuando sacan las bolas!", comentaban María, Isabel y Miriam, las tres novatas en el examen a sus 23 años. "Pero ha ido bien, eh. Plaza no vamos a sacar a la primera, pero ya sabemos de qué va esto", decía Miriam.

Otros más doctos en la prueba, como Federico Aparicio (37 años, tercera vez que se presenta), se mostraban "tranquilos". "No he podido prepararme muchísimo porque he estado trabajando en educación para adultos, enseñando castellano a refugiados en una organización sin ánimo de lucro", explicaba, dando muestra de que la experiencia es un grado y afirmando que está "contento" con como le ha ido.

Era también la primera vez de María Bandrés y la segunda de Pilar Tolosana, que también han trabajado por durante el año. "¿Nervios? Tampoco muchos. Eso sí, el ambiente de tensión lo crea la gente, eh. Vienes tranquila y la gente te pone un poco nerviosa, eh. Venimos para probar. Es muy difícil sacar plaza trabajando a la vez, y aún encima en la concertada, que te dan menos puntos", comentaba Tolosana.

Y así salían de la primera parte del examen los aspirantes a las plazas públicas de maestro, a los que esperaban a las puertas del instituto dos chavales cargados con dos mochilones. En cuanto se ha abierto la puerta para dar salida a los examinados, los chicos se lanzaban a repartirles bolígrafos caracterizados con el nombre de una academia de preparación de oposiciones. Será para los que la suerte no corra de su parte. Sobre las 12.30 horas dará comienzo la segunda parte del examen, el caso práctico.

Las pruebas que se realizan este sábado

Un total de 8.383 opositores están llamados este sábado a las pruebas convocadas por el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, el segundo examen de los dos procesos selectivos que se llevan a cabo este verano para cubrir hasta 670 plazas de 25 especialidades diferentes.

En el caso de las pruebas que se celebran este sábado, serán 530 las plazas al Cuerpo de Maestros a las que optarán los 7.420 aspirantes inscritos y 83 las vacantes para profesores de Secundaria --54 de estabilización y 29 de reposición-- para las 963 solicitudes presentadas en total. Para la oposición a maestros, que se celebrarán a partir de las 08.30 horas, los aspirantes se examinarán en las tres capitales de provincia de ocho las especialidades: Educación Infantil, con 2.279 solicitudes para 85 plazas, en el IES Tiempos Modernos y en el IES Miguel de Molinos de Zaragoza.

También Inglés, con 883 solicitudes para 90 plazas, en el IES Miguel Catalán de Zaragoza; Francés, con 190 solicitudes para 30 plazas, en el CPIFP Corona de Aragón de Zaragoza; Pedagogía Terapéutica, con 930 solicitudes para 80 plazas, en el IES Valdespartera. Asimismo, Audición y Lenguaje, con 430 solicitudes para 60 plazas, en el CPIFP Corona de Aragón de Zaragoza; Música, con 324 solicitudes para 30 plazas, en la Escuela Oficial de Idiomas 'Acín Monrás', de Huesca; Educación Primaria, con 1.345 solicitudes para 80 plazas, en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Bellas Artes y los IES Francés de Aranda y Vega del Turia, en Teruel.

En Educación Física, son 1.039 solicitudes para 75 plazas, en el IES Segundo de Chomón e IES Santa Emerenciana, de Teruel. A esta hay que sumar las 83 vacantes de profesores de Secundaria. De estas, dentro del proceso de estabilización, este sábado, a las 08.30, se examinarán los aspirantes a 54 plazas de siete especialidades. Instalaciones Electrotécnicas, con 94 solicitudes para 9 plazas, en el IES Lucas Mallada de Huesca; Piano, con 104 solicitudes para 5 plazas, en el Conservatorio Profesional de Música de Huesca Antonio Viñuales Gracia; Servicios de Restauración, con 89 solicitudes para 7 vacantes, en el CPIFP San Lorenzo Escuela de Hostelería de Huesca.

También, Construcciones Civiles y Edificación, con 111 solicitudes para 4 plazas, en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza; Organización de Proyectos de Fabricación Mecánica, con 95 solicitudes para 7 plazas ofertadas, en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza; Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico, con 171 solicitudes para 6 plazas, en el IES Virgen del Pilar. Otra convocatoria es para Sistemas y Aplicaciones Informáticas, con 129 solicitudes para 16 plazas, en el IES Virgen del Pilar.

Reposición

Por su parte, para el proceso de reposición, serán 29 las vacantes ofertadas para las dos siguientes especialidades: Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, con 110 solicitudes para 13 plazas en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza; y Equipos Electrónicos, con 60 solicitudes para 16 plazas, en el IES Virgen del Pilar.

La prueba que se celebra mañana, 22 de junio, es la segunda de los dos procesos selectivos paralelos que el Departamento de Educación celebra este mes de junio. El primero de ellos tuvo lugar el 15 de junio para cubrir 57 plazas de 8 especialidades de Secundaria --Análisis y Química Industrial, Organización y Gestión Comercial, Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios, Dibujo Artístico y de Color, Volumen, Peluquería, Inglés y Matemáticas-- y a las que se presentaron 1.442 personas.