Bermúdez de Castro: "Defenderemos la singularidad financiera de Aragón, pero siempre en la mesa común"

¿Va a luchar por una financiación singular para Aragón?

Nosotros vamos a defender que en el nuevo sistema se recoja la despoblación, el envejecimiento y la dispersión, lo que es el coste efectivo del servicio. Nos vamos a sentar en una mesa y vamos a buscar un sistema para toda España en el que Aragón tendrá sus peculiaridades, su singularidad, pero dentro del sistema general. No podemos ir por libre, que es lo que quiere hacer el Gobierno con Cataluña.

¿Cabe la posibilidad de negociar esa singularidad fuera de la mesa común?

Aragón tiene su singularidad, y así lo recoge el Estatuto, pero la vamos a negociar en una mesa con todas las comunidades. Como empecemos a negociar fuera de la multilateralidad, estamos muertos. ¿Qué fuerza tiene Aragón por sí sola? Por cierto, que ya me hubiera gustado a mí que alguien defendiera antes la singularidad de Aragón. El único que la puso en una bilateral fui yo cuando era secretario de Estado en el año 2017. Ahí está el acuerdo y puede consultarse. Pilar Alegría no ha hecho nada por reconocerlo. Hubo moción de censura y no han hecho nada.

En esa mesa va tener que pelearse con sus homólogos de Valencia, Murcia y Andalucía, gobernadas todas ellas por el PP, que defienden un modelo muy distinto al que aspira Aragón.

En una mesa de negociación global, todo el mundo deberá entender que la singularidad de Aragón es el coste del servicio. Por eso vamos a ir por delante con el documento aprobado por las Cortes de Aragón y no nos levantaremos de esa mesa hasta que el sistema no sea óptimo para nosotros. Y si no, no firmaremos. El debate aquí es muy claro, y reside en qué singularidad tiene Cataluña.

¿Qué singularidad tiene?

Los votos que necesita Sánchez para seguir siendo presidente del Gobierno.

¿Cuánto podría perder Aragón si Cataluña logra su financiación propia?

Si se produjera una singularidad o un cupo catalán, Aragón vería bajados sus ingresos más de un 15%. La clave está en los fondos para compensar los servicios, a los que aportan sobre todo Cataluña y Madrid. Si detraes lo que aportan, habrá muchos que no se podrán pagar. Y algo más grave, si Cataluña recauda el 100% de sus impuestos significará que el 50% de lo que recauda el Estado para pagar pensiones, desempleo o para Defensa no lo tendría. Nosotros no podemos pagar por nuestros medios ni las pensiones, ni el desempleo.

¿Van a reeditar el Foro de Santiago con Asturias, Galicia,Castilla y León, La Rioja...?

No. De momento solo hemos tenido conversaciones informales.

¿Y tiene esas conversaciones con el ministerio de Hacienda?

Hemos tenido cero relación en los doce meses que llevamos de Gobierno. ¡Hemos mandado cartas y ni nos han contestado! María Jesús Montero (la ministra) no habla ni con sus compañeros, como para hablar con los de en frente.

¿Cuándo llegarán las entregas a cuenta del Estado (están varadas por la prórroga de los presupuestos generales)?

Sin noticias, no nos ha llegado nada. El problema será si en octubre o noviembre no se soluciona. Tendremos un agujero de 450 millones de euros a final de año. Hicimos los presupuestos con los ingresos que nos dijo el Estado que íbamos a tener y de momento no llegan.

A pulmón no van a poder sacar sus presupuestos. ¿Van a pedir créditos?

No tenemos permiso para pedir créditos a largo plazo, pero créditos puente a corto plazo, claro. Digo yo que algún día nos pagarán… Como Cataluña también tiene el problema de las entregas a cuenta, seguro que nos lo pagan también a nosotros. Si además, yo entiendo que pueda haber un problema así y estoy convencido de que lo solucionarán en el Congreso. Pero el problema es que no descuelgan el teléfono y nos crean incertidumbre. No podemos pagar la subida salarial de los funcionarios porque no aprueban el decreto de subida. Y vamos a perder unos 15 millones a final de año porque no podemos remunerar mes a mes esas entregas a cuenta.

Esa pérdida se suma al mermado impuesto a las renovables, a los compromisos adquiridos…

El presupuesto va a acabar como lo dijimos porque los ingresos tributarios van muy bien, estamos muy contentos. Van más de un 30% por encima del año pasado.

¿Cómo van a pagar los 250 millones del Plan Pirineos sin la ayuda del Estado?

Habíamos valorado el plan en 250 millones en ocho años. Con los 70 millones a la innivación que vamos a aprobar estaremos por encima de los 110 millones en dos años. Si en estos ocho años el Gobierno de España no pone un céntimo, pues los pondrá el Gobierno de Aragón.

¿Cuándo empezarán las obras del estadio modular que sustituirá a La Romareda?

En 15 días recibiremos el proyecto para reurbanizar y arreglar la parcela, que allí han robado hasta las tapas de alcantarilla o las luces de las farolas. Al día siguiente licitaremos las obras y en paralelo sacaremos a concurso el proyecto y las obras del estadio provisional para empezar a construirlo hacia finales de año.

¿Cuánto costará?

No está calculado, pero el ahorro en costes y en afecciones al aficionado y al ciudadano es muy superior al coste. Vamos a hacerlo en dos años y medio, acabaremos a finales del 27 y explotaremos la nueva Romareda antes para tener ingresos también antes.

¿Está contento con la ejecución presupuestaria de los consejeros de su Gobierno?

Es la de un año normal. Estamos dando prioridad a los fondos europeos porque hay riesgos de perderlos. Según el Ministerio de Economía somos la quinta que mejor los está ejecutando.

La consejería que menos ha ejecutado es Despoblación que dirige el vicepresidente Alejandro Nolasco. A cierre de junio, apenas un 13%.

A final de año la ejecución va a ser mucho mayor. Lo sé, veo los papeles que van pasando por Hacienda.

¿Qué le parece el ruido en torno a Vox? La última es de esta semana, con el micrófono y Bolaños.

Si te equivocas, te das cuenta y pides disculpas, hay que saber aceptarlas. Hay más ruido que la realidad, porque en el día a día hay una relación de socios normal. Yo viví un Gobierno de coalición con el PAR, ahora vivo uno con Vox. A mi juicio están funcionando muy bien en Agricultura y creo sinceramente que en Despoblación, un tema por explorar, van a hacer muchas cosas.

¿Están cómodos con Vox?

No es estar o no estar cómodo, cada uno es lo que es. Si no fuéramos diferentes a Vox, seríamos el mismo partido. Hay en unas cosas con ellos en las que estoy más cómodo y en otras que menos, pero como me pasaba con el PAR.

¿Les cansa hablar tanto de Vox?

Yo estoy en el día a día. Muchas veces hay temas que son polémicas absurdas, más el ruido que lo que hay detrás.

¿Cómo vive 7 años después la crisis en Cataluña? La semana que viene se votará en las Cortes la interposición del recurso de inconstitucionalidad de la amnistía. ¿Cómo lo ve?

Si tan buena era la amnistía, Sánchez podría haberla aprobado en la anterior legislatura, cuando no necesitaba los siete votos. Entonces la negaba. La podía haber llevado en el programa, porque yo creo que por pervivir unas semanas más en Moncloa no todo vale.

¿Cómo se siente cuando ve a Josep Rull accediendo a la presidencia del Parlament?

Siento lástima por el que lo tenga que aguantar, en primer lugar. Es un personaje. Los líderes independentistas solo miran el interés personal, no miran el de los catalanes y no les importa nada la sanidad, la educación o los servicios básicos. Este tipo fue al despacho el lunes posterior a la aplicación del 155 a decir que estaban trabajando por la República. Le llamamos por teléfono para que dejara de hacer el ridículo: pensamos que se iba a atar a la mesa y al final lo desalojó un señor de la limpieza, que lo sacó por la puerta de atrás. Son cobardes.

¿Qué recuerda de aquellos días?

Había tensión y preocupación, pensábamos que se habían preparado para paralizar la sanidad o la educación, hacer un boicot. Pero al revés, todo siguió igual.

¿Hubo poca rebelión?

¿Rebelión? Estaban cagados. Rebelión, cero. Cuando entraba a los despachos, Pere Aragonès se ponía de pie. Aragonès y Elsa Artadi estuvieron absolutamente a disposición del Estado, nos suplicaron trato de favor en la cárcel.

¿El PP es una máquina de crear independentistas?

Si te piden crear un cupo, como le pidieron a Rajoy y sabes que no es legal, ¿eso es crear independentismo o cumplir la ley? Si tú engañas a los ciudadanos diciendo cosas que son ilegales…

El PSOE defiende que con la amnistía se ha dejado al independentismo en minimos históricos.

Creo que es porque mucha gente se ha dado cuenta de que aquella ensoñación fue una gran mentira. Llegó un momento en el que la gente se llegó a creer la independencia, como aquella que duró unos segundos. El problema es que el Estado español ha desaparecido en Cataluña.

