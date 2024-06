La financiación autonómica no consigue recuperar la unanimidad en las Cortes de Aragón

La unanimidad en las Cortes de Aragón parece haber pasado a mejor vida. Lo que otrora fue una muestra de gala de la voluntad de pacto en la comunidad, cuestión esta diferencial en España, ha desaparecido del radar. Esta vez, ha sido en la comisión de Hacienda, en la que el PP presentaba una PNL sobre la condonación de la deuda a Cataluña. Una cuestión en la que, en el fondo, todos los grupos dejaron clara su posición contraria. En cambio, han sido los matices los que han llevado a un debate más sarcástico que bronco y que ha culminado con la aprobación de la propuesta gracias a los votos favorables de PP, Vox, CHA y Aragón Existe, la abstención del PSOE y el único voto contrario de IU.

Se había anticipado, eso sí, la portavoz del grupo socialista en las Cortes a la comisión, en la que ha mostrado su enfado por, a su juicio, la "falta de respeto" de PP y Vox al parlamento autonómico. ¿El motivo? Tras el acuerdo en la junta de portavoces de suspender todas las comisiones ordinarias de la semana, debido al pleno específico del próximo viernes, Pérez ha lamentado que la de Hacienda, con la PNL sobre la financiación singular catalana, fuera la "única" que se ha mantenido. A excepción, eso sí, de la del próximo miércoles de Desarrollo Estatuario. Unas declaraciones que no han sentado bien en el grupo popular, cuyo portavoz, Fernando Ledesma, ha acusado al PSOE aragonés de "cobarde" y de "poner la tirita antes de la herida".

Con todo, el PSOE ha decidido presentar una enmienda 'in voce' para extender ese desacuerdo en la financiación singular si no se hace de forma conjunta y multilateral, lo que el PP ha rechazado y le ha llevado a su abstención. "El PP busca romper los consensos vigentes", ha suscrito el diputado Óscar Galeano, en referencia al acuerdo alcanzado en 2021 desde el Gobierno de Lambán. Mismo mecanismo que el empleado por CHA, grupo que ha propuesto incorporar a la PNL el Estatuto para "aragonesizarla". Ambas han sido rechazadas.

Y es que, en su exposición, la diputada popular Blanca Puyuelo del Val ha tomado como referencia la posición contraria al cupo catalán de varios líderes socialistas, como el expresidente Lambán o Felipe González, así como las declaraciones del diputado de CHA adscrito en Sumar Aragón, Jorge Pueyo. "Por supuesto que suscribo lo que dijo nuestro diputado", ha respondido en referencia Soro, que ha votado en consecuencia, aunque ha matizado su "lamento" por las formas de la propuesta, cuyo único fin era "atacar a Pedro Sánchez".

El "dumping" madrileño

Mientras, desde Aragón Existe, Pilar Buj ha señalado a otras comunidades, más allá de Cataluña, como el País Vasco o Madrid, refiriéndose al "dumping fiscal" de este último, "que también se tendría que condenar". Desde Vox, por su parte, también se han posicionado a favor de la PNL, aunque dejando claro que Aragón "no puede pretender solucionar su financiación con un acuerdo bilateral". Así lo ha expresado Santiago Morón, quien también ha respondido a las acusaciones del PSOE de estar en contra de las autonomías reafirmando la postura de su partido: "Este sistema de autonomías es cada vez más perjudicial para los aragoneses".

El único voto en contra ha llegado desde Izquierda Unida, cuyo diputado Álvaro Sanz ha ofrecido su voto favorable si el PP le respondía a tres cuestiones acerca del "modelo de financiación", aunque Puyuelo del Val no ha respondido ya que, ha dicho, "no es el foro". "Ustedes no tienen modelo de financiación", ha espetado Sanz, que finalmente ha votado en contra.

Por otro lado, no ha salido adelante la otra PNL que se votaba en la sesión de este lunes, referida a la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública y propuesta por el PSOE. Una cuestión en la que, de nuevo, todos los grupos mostraron que, en el fondo, compartían posturas, aunque el PP ha querido introducir una enmienda más específica sobre el plan estratégico que la dirección general de Contratación se está perfilando, que ha sido rechazada por el PSOE y ha provocado el rechazo, valga la redundancia, tanto de los populares como de sus socios de Gobierno, Vox.