La investigación de las renovables en Aragón tendrá menos de diez conclusiones unánimes

La comisión de investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón está dando sus últimos coletazos, aunque todavía se resiste a culminar. En cambio, la cuenta atrás ya ha comenzado y el viernes se pondrá fin, de forma definitiva, a los trabajos que llevan desarrollándose desde febrero con un pleno específico en el que se debatirá el dictamen con las conclusiones. Una votación en la que sigue reinando la incertudumbre, pues los grupos pueden cambiar el sentido de su voto hasta el mismo viernes, aunque este martes se celebrará una nueva sesión de trabajo, previsiblemente la última antes de que las letradas perfilen el texto, de la que los partidos deberían salir con una idea prácticamente idéntica a la que registrarán en pleno.

En total, serán 157 las conclusiones que se votarán en la sesión del viernes, que se agruparán por patrones de voto para no tener que ser emitidas una a una. Por ejemplo, si hay una treintena de puntos en los que los tres socios de Gobierno, PP, Vox y PAR, prevén votar favorablemente con la oposición del resto, estos se votarán de forma conjunta, aunque su contenido no tenga que ver. Otra de las particularidades que tendrá esta votación es la escasa unanimidad que presidirá el texto final. En ese sentido, no está del todo claro el número exacto, ya que, como ya se ha explicado, cada grupo parlamentario puede cambiar de parecer hasta el último momento.

En cualquier caso, los votos unánimes no sobrepasarán la decena y probablemente estarán entre los seis y los ocho. Y es que, según ha podido saber este diario, en la última reunión celebrada este lunes ya ha habido algún grupo que ha cambiado de parecer en alguna de las votaciones que iban a salir de forma unánime, por lo que la cifra final todavía se desconoce.

Entre estas conclusiones unánimes destacan algunas que reflejan que la comisión, pese a ser denominada de investigación, no ha pasado de un estudio de la situación y en la práctica es muy improbable que acabe en la justicia, pues no se han encontrado indicios de delito alguno. Aunque, eso sí, en lo que todos los grupos están de acuerdo es en la necesidad de impulsar una planificación energética junto al Gobierno central que dilucide qué zonas son idóneas para implantar proyectos de renovables. Esta enmienda, propuesta por CHA y que contará con el voto favorable de toda la cámara, subraya que se deberán tener en cuenta los impactos ambientales, sociales y territoriales, así como paisajísticos.

Otras de las conclusiones favorables por unanimidad hablan de presentar un plan de ordenación territorial de los recursos energéticos de la comunidad, para que se incluya en el nuevo Plan Energético de Aragón 2024-2030 y en la Estrategia de Ordenación del Territorio, así como de que las nuevas instalaciones tendrán que tener asociado un plan para generar nuevas industrias que retroalimenten el empleo local y el desarrollo económico de la zona.

Tres tipos de conclusiones

La sostenibilidad es otro de los puntos que ponen de acuerdo, a priori, a todo el arco parlamentario, por lo que la comisión instará al fomento de nuevas tecnologías que propicien un horizonte energético más respetuoso con la naturaleza. Además, las empresas deberán cumplir con las medidas correctoras adecuadas y se deberá reforzar, a recomendación de la comisión, los medios personales y materiales. Cabe recordar en este último punto el «colapso» que sufre el Inaga, parte activa en la investigación.

En el documento final, para el que han existido reuniones bilaterales externas a la comisión para agilizar el trabajo, quedarán reflejadas tres tipos de conclusiones. Las ya mencionadas por unanimidad; las que se voten favorablemente por mayoría; y las que salgan rechazadas, pero queden reflejadas como voto particular porque así lo estimen oportuno los grupos que las proponen. Asimismo, el dictamen reflejará la no participación en el proceso del Gobierno de España, un mecanismo habitual en este tipo de informes.