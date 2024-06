Tomasa Hernández asegura que el plan de concordia "pasó por Vox"

La consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, ha asegurado este lunes que el borrador del plan de concordia que el vicepresidente Alejandro Nolasco aseguró desconocer el pasado jueves "ha pasado por su departamento y por su partido político". Aunque ha reconocido la posibilidad de que él personalmente no haya visto el borrador, "lo ha visto gente de su equipo y de su total confianza" y "no hay ningún problema por esta parte", ha añadido Hernández en declaraciones a los medios tras la firma, con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), del convenio para cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad.

Al respecto de la ausencia de las asociaciones memorialistas en las reuniones para redactar el borrador de este plan, que sustituirá a la ley de Memoria Democrática, Tomasa Hernández ha asegurado que es "imposible que lo entiendan" cuando no acudieron a la llamada para decir dónde querían que se hicieran las exhumaciones. Hernández ha recordado que hay un mapa de fosas y que a las asociaciones se les pedía que señalasen en cuáles tenían más interés o preferencia. Ha dicho que había una partida de 110.000 euros a los que se va a sumar otra del Estado de 126.000 euros, según se avanzó tras la reunión del Consejo Territorial de Memoria celebrada hace unas semanas.

"Hay que presentar un plan. Es una decisión consensuada, pero esta falta de participación o de implicación de las asociaciones memorialistas parece indicar que el deseo prioritario no es la práctica de las exhumaciones, porque si no vendrían al margen de que el contenido ideológico les moleste o no les guste. Las exhumaciones no tienen ideología", ha afirmado. Según la consejera, no se prioriza el que sea una fosa de civiles, de combatientes, de motivos políticos, de motivos ideológicos o religiosos. "No damos indicaciones al respecto", ha apuntado.

Sobre el hecho de que en el plan de concordia no se hable de dictadura franquista, ha defendido que "no habla de ningún régimen al que le pongamos un nombre en concreto. Hablamos de dictaduras y totalitarismos". "En España no ha habido tantas dictaduras para entender a qué dictadura nos estamos refiriendo, evidentemente la época en que estuvo gobernando y dirigiendo la nación Francisco Franco fue una dictadura. Lo dice la historia y los manuales de historia", ha afirmado.

El plan de concordia nombra a la organización terrorista ETA, y sin embargo, no hace referencia a otros grupos terroristas que ha habido en España como Grapo, FRAP, GAL o Terra Lliure, entre otros, así como al yihadismo. Hernández ha asegurado que en el está comprendida la "ideología que no respeta la vida humana".