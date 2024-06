Azcón: "Es evidente que cuando en el plan de concordia se habla de dictadura se refiere a la franquista"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que "no hay género de dudas" de que cuando el plan de concordia anunciado por su ejecutivo en sustitución de la ley de memoria democrática habla de dictadura, sin especificar, se trata de la franquista. Durante una visita al circuito de Motorland en Alcañiz (Teruel), Azcón se ha referido, en respuesta a los medios, al contenido de este plan que aprobará el próximo Consejo de Gobierno y en el que no hay referencia expresa a la Guerra Civil ni a la dictadura de Franco.

"Es evidente que en España ha habido una dictadura, la franquista, y que cuando se habla de dictadura se habla de la franquista; no hay género de dudas", ha insistido, al tiempo que ha recordado que el PP "la ha condenado en numerosas ocasiones".

Asimismo, ha lamentado que la izquierda pretende "polemizar permanentemente" y "resucitar a Franco" cada vez hay elecciones o cuando "no quiere hablar de sus casos de corrupción". "No he oído a la izquierda condenar las dictaduras que tienen este signo, en las Cortes", ha añadido. Para Azcón este debate, "por repetitivo y por falta de novedad", ya resulta "muy monótono".