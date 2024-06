La investigación sobre las renovables en Aragón acelera y alcanza las 15 conclusiones unánimes

Empujón al consenso. Pese a que en la última reunión sobre la comisión de investigación sobre la implantación de las renovables en Aragón se había saldado con muy pocas conclusiones unánimes, que ni siquiera alcanzaban la decena, este martes un nuevo encuentro, el último, ha propiciado que los grupos se pusieran de acuerdo en varios puntos y lleven al pleno del próximo viernes un dictamen con hasta 15 conclusiones unánimes. Con todo, como ya adelantó este diario, los grupos pueden cambiar el sentido del voto hasta la celebración del pleno, por lo que el número final podría variar en cualquier dirección.

Lo que ya no variará será el número de dictámentes totales, que quedará fijado en 157. Ahora, las letradas de las Cortes recibirán el texto y deberán dejarlo perfilado para este miércoles, o jueves a más tardar. Lo que está claro, eso sí, es que el trabajo parlamentario ya ha concluido, con más de cuatro meses de reuniones y comparecencias por las que han pasado políticos, empresarios, funcionarios y actores relacionados con la implantación de las renovables en la comunidad y con el papel del Inaga en el proceso.

Uno de los partidos que ha salido ganando de esta última comisión ha sido el PSOE, que ha logrado introducir dos enmiendas que serán aprobadas por unanimidad -el pasado lunes no tenía ninguna- tras matizar el texto que se refería a ellas. Además, en esta última reunión ha habido momentos de tensión entre Teruel Existe y el resto de grupos. El motivo fue que el grupo liderado por Tomás Guitarte quiso modificar una conclusión final propia, como cierre, que variaba su extensión de unos pocos párrafos a varios folios. Un proceder que le ha costado al turolense el reproche de los partidos, incluido Vox, que en este asunto ha estado bastante de acuerdo, por lo general, con los de Guitarte.

Asimismo, la lectura de este último encuentro ha servido de nuevo para confirmar que la comisión no pasará de un simple estudio. Pese a que varios de los implicados reconocen que las decisiones se pudieron hacer con mayor rigor, no se han hallado ningún tipo de irregularidades que pudiesen tener una implicación penal, por lo que la investigación no tiene visos de prosperar en la justicia, donde, en la práctica, está descartado que vaya.

De este modo, las Cortes darán carpetazo el próximo viernes en un pleno específico a esta cuestión, con un texto final en el que se recogerán las conclusiones unánimes, las aprobadas por mayoría y las rechazadas con voto particular, que pueden ser mantenidas por el grupo que las propone si así lo desea para que queden reflejadas.