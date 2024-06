Una opositora denuncia fallos en el examen de Inglés: "El que lo haya hecho que pase vergüenza"

Con una rabia tremenda salieron del examen muchos de los aragoneses que se presentaron a las oposiciones de Primaria de Inglés. El motivo fue que sintieron que los organizadores no les permitieron demostrar todo lo que se habían preparado una prueba que, en su redacción, contenía varios errores que dificultaron la comprensión de sus preguntas.

"El examen estaba muy mal planteado y era difícil descifrar lo que querían. La redacción era nefasta", relata una de las personas que se presentaron a las Oposiciones, que prefiere guardar su anonimato. "No entiendo cómo a la persona que pone el examen y, sobre todo, a Inspección Educativa que entiendo que lo revisan se les pasan esos errores", incide.

Foto del examen en cuestión / EL PERIÓDICO

Una equivocación en la nomenclatura en las siglas de un término inglés provocó que la opositora declinara realizar la opción de la prueba que más le gustaba. "Nos exigen una terminología que luego ellos no saben utilizar. Me quitaron la opción de elegir. Es imperdonable", subraya. "Yo no tengo que intuir que una persona se ha equivocado redactando un examen para el que llevamos un año preparándonos, invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo", añade.

Salir a la luz

La docente afirma que en su tribunal, pasada una hora desde el inicio, alguien entró al aula para advertir del error. "Eso fue cuando ya no había tiempo de cambiar. Además, en otros tribunales ni avisaron", puntualiza la opositora, que recuerda que ese no fue el único fallo del examen, aunque sí el que más condicionó el desarrollo de la prueba.

Ante la indignación generalizada de los que se presentaron a la oposición de Primaria de Inglés, muchos de ellos están optando por realizar escritos impugnando la prueba. "Sé que no vamos a conseguir nada, ni se va a anular ni se va a repetir el examen. Lo único que queremos es que salga este despropósito a la luz y que se sepa la verdad. El que lo haya hecho que pase vergüenza", afirma tajante la opositora, que reconoce que se conformaría con que la redacción y los fallos se tengan en cuenta en los criterios de corrección de las pruebas.

