El 35% de los agricultores ecológicos de Aragón se quedan sin las ayudas agroambientales de la nueva PAC

Duro revés para la agricultura ecológica en la comunidad. Hasta un 35% de los operadores que se dedican a ella no van a cobrar las ayudas agroambientales de la nueva PAC 2023-2027. Unas subvenciones que pertenecen al Plan de Desarrollo Rural (PDR), una "segunda línea" cofinanciada entre Europa, ministerio y comunidades autónomas y que, en el caso concreto de estas ayudas, dependen en exclusiva de la consejería de Agricultura de la DGA, dirigida por Ángel Samper. Además, en la anterior convocatoria cubrieron el 100% de las solicitudes.

Según la consejería de Samper, esta situación se debe a un "boom ecológico" que ha multiplicado las peticiones, por lo que, aseguran, se han visto "obligados" a decidir el reparto a través de una concurrencia competitiva, atendiendo a unos criterios que habían quedado fijados en marzo del 2023 por el entonces consejero Joaquín Olona, cuando se fijaron las bases de la nueva PAC. Y, ante las numerosas quejas recibidas por el departamento de Samper, la dirección general de Producción Agraria dirigida por Carlos Calvo se ha visto obligada a enviar una "nota informativa" a los agricultores desgranando los criterios de selección.

En cualquier caso, las explicaciones no han convencido a los afectados, que acusan a Samper de "falta de transparencia". Y es que no solo ha habido un 35% menos de beneficiarios, sino que muchos de ellos todavía desconocen la decisión, pues no se les ha comunicado. Desde UAGA cargan contra la DGA por varios motivos. El primero es el hecho de que el Ejecutivo haya esperado "al último día" para efectuar los pagos de 2023, que han sido abonados entre el 21 y el 24 de junio, "sin haber comunicado previamente a los solicitantes la resolución".

Desde el sindicato consideran que esta situación responde a una "falta de voluntad política" y "exigen", sin ningún tipo de ambages, que todo el mundo pueda tener acceso a estas ayudas agroambientales, en muchos casos claves para la renta de los agricultores ecológicos, para lo que consideran "imprescindible" que se aumente el presupuesto. "Esto no había pasado nunca", señalan desde UAGA, aunque Agricultura asegura que esa operación "no es posible", escudándose en que sigue los criterios marcados desde Europa.

Estas subvenciones responden al objetivo de la Unión Europea de fomentar las prácticas ecológicas, que van más allá de los requisitos medioambientales mínimos exigidos por la PAC. Es por ello que este 'agujero' económico puede provocar que muchos de estos agricultores -la ganadería ecológica, mucho menos numerosa, sí ha cobrado el 100%- tengan que replantearse su futuro, ya que producir en ecológico exige un coste extra que, con esta nueva situación, tendrían que asumir sin ayuda externa. Sea como fuere, desde la DGA asumen que "lo más probable" es que muchas de las reclamaciones se atiendan y que haya una "parte importante" de agricultores a los que finalmente se les conceda.

