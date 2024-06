De la "satisfacción" a la guerra fratricida entre Teruel Existe y el PAR: Los partidos calientan motores para el pleno sobre las renovables

La implantación de las energías renovables en la comunidad ha jugado un papel muy importante en el debate político de los últimos meses. Tras salir a la palestra en la campaña electoral del pasado 28-M, PP y Vox llevaron una propuesta conjunta al pleno nada más tomar posesión para crear una comisión de investigación que fue aprobada en noviembre y que se ha venido sucediendo desde febrero, con decenas de comparecencias de funcionarios, empresarios y actores relacionados con el proceso de tramitación de los expedientes. Y este viernes, por fin, un pleno específico culminará la investigación con un dictamen que recogerá, como ha venido contando este diario, en torno a una veintena de conclusiones unánimes muy genéricas.

En ese sentido, los grupos políticos de las Cortes ya han empezado a preparar el terreno para el debate de este viernes, con una mañana cargada de sucesivas comparecencias en las que cada partido, cómo no, ha llevado la investigación a su relato, extrayendo conclusiones casi a la carta de un documento final que, conviene recordar, no será definitivo hasta que se vote en pleno. Y es que, a tenor de lo expresado por los responsables políticos que han participado en la investigación, no parece que el dictamen vaya a cerrar el proceso.

Las reacciones han sido muy dispares al fin de esta comisión. En primer lugar, el portavoz popular en las Cortes, Fernando Ledesma, quien también ha sido el coordinador de las sesiones, ha remarcado que el proceso ha sido tan "necesario" como "satisfactorio", reivindicando que su grupo ha sacado adelante sus 32 conclusiones, nueve de ellas por unanimidad. Ledesma ha reconocido que no se han encontrado "indicios de delitos penales", aunque ha matizado que "el límite entre el bien y el mal no es el delito".

En cualquier caso, el popular no ha dudado en calificar de "escándalo" la "falta de voluntad política y de capacidad" del cuatripartito liderado por Lambán a la hora de "ordenar, planificar y reformar la administración", lo cual, dice, ha generado una "incertidumbre en el sector" que ha puesto en riesgo el papel de Aragón como "'hub' tecnológico del sur de Europa". Ledesma ha achacado esta situación a las "prisas" por desarrollar el sector.

El representante socialista en la comisión, Carlos Pérez Anadón, ha recogido el guante y ha lamentado que esta investigación naciese "al calor de una campaña electoral, con el ardor propio guerrero de esas fechas". "Cerramos esta comisión con tranquilidad por la gestión anterior", ha asegurado, para añadir, en la misma dirección de lo expresado por Ledesma -aquí sí-, que Aragón debe continuar apostando por las renovables "hasta cumplir con los objetivos de la Agenda 2030". Pero ha dejado un recado a su homólogo popular: "Qué hubiera sido de estas empresas tecnológicas, que forman ese 'hub', sin las renovables".

Guerra fratricida entre Teruel Existe y el PAR con Vox de invitado

Con todo, ha sido en el discurso del resto de grupos donde se ha elevado el tono. Especialmente significativo ha sido el nuevo capítulo de la guerra fratricida entre Teruel Existe y el PAR, que ha encontrado en la provincia de turolense su campo de batalla. Tomás Guitarte, quien ha definido la comisión como "surrealista y poco transparente", ha cargado directamente contra Alberto Izquierdo, diputado del PAR, por su "voluntad manifiesta de convertir a Teruel Existe en una caricatura".

En ese sentido, Guitarte ha señalado que es "normal" que ni los aragonesistas ni el PSOE votasen a favor de conclusiones unánimes "que les perjudicasen", por lo que, según el turolense, "las conclusiones aprobadas por mayoría son mucho más interesantes". "Ha quedado demostrado que hubo presiones e irregularidades del anterior equipo de Gobierno", ha continuado, para después recordar que la plataforma ya trasladó a la Fiscalía "indicios de delitos", pese a que esta descartado en la práctica que la comisión acuda a ella. "El fiscal se va a reír un rato", ha contestado posteriormente Izquierdo, que ha reseñado que "son las conclusiones unánimes las que tienen valor, el resto son opiniones de los partidos".

Precisamente, el portavoz del PAR ha denunciado la "nueva coalición electoral", a la que ha bautizado como "Vox-Existe", ya que, de las 15 conclusiones presentadas por la ultraderecha, los de Guitarte han apoyado el 100%. A la inversa, ha detallado Izquierdo, Vox apoyará el 82% de las 27 propuestas de Teruel Existe. Datos a los que se ha sumado Carlos Pérez Anadón, quien ha desvelado que "el 80%" de los comparecientes que Vox ha llevado a la comisión eran afiliados o militantes del partido o de la plataforma Teruel Existe. Yendo más allá, y tirando de ironía, Izquierdo ha calificado a ambos de "terraplanistas" (por Vox) y "cantonalistas" (por Teruel Existe).

Y en esta guerra, por descontado, ha aparecido un tercer invitado de lujo, Vox. Escoltado por el potavoz de la ultraderecha en las Cortes, Santiago Morón, el representante de Vox en el proceso, Juan Vidal, ha criticado que, a su juicio, "algunos han intentado manipular de manera torticera e interesada las conclusiones", coincidiendo con Guitarte en que es en las conclusiones aprobadas por mayoría, que rondarán las 100, "donde se profundiza realmente".

De las destacadas por Vidal, sobresale la que asume que el PSOE "presionó a sus propios alcaldes para que favorecieran el despliegue de las energías renovables", que saldrá adelante con los apoyos de PP y Teruel Existe. Asimismo, Vox ha logrado que aparezca una conclusión por mayoría, también votada junto a los populares y a los de Guitarte, en la que se acusa de emplear la "emergencia" (término entrecomillado específicamente) climática "como justificación para un desarrollo en la implantación de fuentes de energía renovable carente del análisis preceptivo necesario".

El pleno, pseudofinal

Desde Huesca, el presidente de CHA, y también representante en la comisión, Joaquín Palacín, ha cargado contra Jorge Azcón por sus "bulos" en campaña electoral -refiriéndose a las declaraciones de Azcón en las que decía que había un "agujero negro" en las renovables-, cuando en la comisión "no se ha demostrado ninguna irregularidad o ilegalidad que llevar a los tribunales". Palacín ha concluido que el objetivo ahora debe ser "tomar decisiones para corregir, políticamente, todos los problemas que ya denunciamos la anterior legislatura", refiriéndose a la falta de planificación y de medios materiales y humanos.

En cualquier caso, la conclusión, palabra tan de moda a lo largo de la semana, que se extrae de las valoraciones de todos los partidos es que el mantra de las renovables no ha hecho más que empezar. El pleno de este viernes será, en definitiva, un colofón a la comisión, pero no al ruido en torno a las renovables, que ha llegado para quedarse.