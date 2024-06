Últimos días para hacer la declaración de la renta: "Lo hago presencial porque no sé usar Internet"

La campaña de la declaración de la renta de este año llega a su fin. Un periodo que ha transcurrido "con total normalidad", según ha señalado a este diario Roberto Pérez, el delegado especial de la Agencia Tributaria en Aragón. Todavía quedan unos días para que se cierre el trámite, el próximo 1 de julio, y aquellos zaragozanos que aún no hayan declarado y requieran hacerlo de forma presencial todavía pueden acudir al espacio cedido por el Gobierno de Aragón (en la sede de la plaza de San Pedro Nolasco).

"A estas alturas son muy pocos los que vienen y no hay casi ciudadanos citados, la mayoría lo hacen al principio de la campaña" ha señalado el delegado. Esas pocas demandas, ha asegurado que demuestran "lo bien que han funcionado los servicios en esta ocasión". Además, ha destacado que gracias a la anticipación de las personas este año, "se ha podido agilizar el proceso y devolver el dinero con anterioridad". Una rapidez que, al que le toca recibir, "siempre agradece", añade.

A la hora de realizar la declaración de impuestos, son tres los canales que puede utilizar el ciudadano: "El mes de abril se pone en marcha el programa de renta presencial, en mayo abrimos los procesos a través de telefonía y en junio es cuando puede acudir, el que lo desee, de forma presencial a las sedes que tenemos en las tres provincias", ha enumerado Pérez.

Todavía son muchos los zaragozanos que "prefieren hacerlo de forma presencial", apunta el delegado. Una costumbre que este año han intentado "modificar" en favor de la asistencia telefónica, "mucho más rápida y sin tener que provocar el traslado de los ciudadanos", ha argumentado.

Últimas gestiones

Aun así, al llegar este jueves a la sede en la plaza de San Pedro Nolasco el murmullo de las reclamaciones inundaba la sala donde los trabajadores atendían a los últimos ciudadanos. A las 11.15 horas ha salido por sus puertas María Pilar Asensio, quien a sus 80 años asegura que es "la primera vez" que tiene que declarar. La aragonesa ha explicado que, entre la pequeña pensión que recibe y la vivienda que comparte con su hermana, no llega al mínimo para "tener que hacer la gestión". Pero este año ha dicho con alegría que le devolverán 400 euros por "una gestión bancaria".

Como era su primera experiencia y "desconocía todo lo que hay que hacer", ha decidido presentarse en la sede del Gobierno de Aragón para asegurarse "de que todo salga bien". Para Asensio, todo han sido buenas noticias y no le ha costado "más de diez minutos".

María Franco es otra de las aragonesas que, por su problema de invalidez, tampoco hace la declaración. Aun así se ha presenciado esta mañana en la sede para gestionar el proceso. "Me quedo más tranquila si alguien me ayuda con el trámite y no me cuesta nada acercarme", ha expuesto la mujer, quien ha asegurado que "el trato de los trabajadores es siempre maravilloso".

Otros como Rosa y Ángel, matrimonio al que le ha salido a devolver y a pagar respectivamente, han acudido de forma presencial para "hacer unas modificaciones" en su declaración. A sus 60 años, la pareja ha asegurado que se sienten "más seguros" si es otra persona la que les hace "las gestiones". "A nosotros todo esto de lo on line ya se nos hace complicado de entender", ha argumentado entre risas Rosa.

No son los únicos, en su mayoría, los que han optado por la presencialidad han asegurado que se debe únicamente al desconocimiento digital. "No tengo ni idea de como se hace por Internet", ha confirmado Carolina López, que ha reafirmado quedarse "mucho más tranquila" acudiendo a la sede. "Así me voy sabiendo que todo está correcto y ya no me preocupo más", ha añadido la zaragozana.