Diagnóstico de los edificios: La forma más eficaz de evitar derrumbes y colapsos

En los últimos tiempos es cada vez más frecuente la aparición en las noticias en las que un edificio, o bien parcialmente o bien totalmente, ha colapsado. En primer lugar, es necesario destacar que a pesar de la repercusión que tiene cada uno de estos terribles sucesos, su incidencia es muy baja respecto al total de los edificios.

Cuando ocurre un suceso de este tipo no ocurre de la noche a la mañana sin mayor aviso, si no que en la casi totalidad de los casos se produce tras un periodo de deterioro a través del tiempo que finalmente, si no se ponen las medidas correctivas adecuadas, acaba en un siniestro que puede ser grave o muy grave. Además, cuando sucede un hecho de este tipo, no se debe a una sola causa, si no que se produce un cúmulo de circunstancias que todas juntas provocan el siniestro.

Para evitar eso y que nuestro edificio esté siempre controlado y sepamos de antemano si existe cualquier patología que, de no tratarse, puede avocar a un colapso, lo que se recomienda realizar es una evaluación del estado de conservación del edificio. Esta evaluación del edificio que, llevado a términos médicos, sería un diagnóstico inicial de la salud del edificio, analiza en primer lugar los elementos constructivos de los que está conformado el edificio y posteriormente analiza el estado de conservación de los elementos por separado y formando parte de su grupo de elementos.

Existen diferentes sistemas para evaluar el estado de conservación de un edificio. / COAATZ

Tres sistemas para realizar el diagnóstico de conservación

En la actualidad conviven en Aragón tres sistemas de realizar el diagnóstico de conservación de un edificio y evitar estos problemas:

La ITE (Inspección Técnica de los Edificios) : solamente es obligatoria en los municipios de Huesca y de Zaragoza y deben pasarla los edificios que tienen más de 50 años cada 10 años. Actualmente debe ir acompañada del Certificado de Eficiencia Energética del Edificio.

: solamente es obligatoria en los municipios de Huesca y de Zaragoza y deben pasarla los edificios que tienen más de 50 años cada 10 años. Actualmente debe ir acompañada del Certificado de Eficiencia Energética del Edificio. El IEE (Informe de Evaluación de los Edificios) : realiza una evaluación de conservación más profunda y también del estado de accesibilidad y de eficiencia energética del edificio. Está prácticamente en desuso porque, a pesar de ser obligatorio desde 2018, en Aragón todavía no ha sido regulado y actualmente ya ha quedado superado por el LEEx

: realiza una evaluación de conservación más profunda y también del estado de accesibilidad y de eficiencia energética del edificio. Está prácticamente en desuso porque, a pesar de ser obligatorio desde 2018, en Aragón todavía no ha sido regulado y actualmente ya ha quedado superado por el LEEx Le LEEx (Libro del Edificio Existente). Es la herramienta de revisión preventiva de los edificios que se va a imponer, porque analiza el estado de conservación del edificio, su uso y mantenimiento, realiza un análisis completo de las prestaciones del edificio (accesibilidad, seguridad de utilización, incendios, salubridad y calidad de aire, eficiencia energética, ruido y otros factores) y por último establece un plan de mejora del edificio por etapas para tener en perfecto estado su estado de conservación e intentar ir elevando las prestaciones principales de los edificios existentes para acercarlos a nivel de confort, salud y seguridad a los niveles de los edificios de obra nueva.

Además, en Aragón se es pionero en la aplicación a gran escala del Libro del Edificio Existente porque se ha realizado una aplicación conjunta entre los Colegios de la Arquitectura Técnica y de la Arquitectura de Aragón, de forma que permite redactar este documento del Libro del Edificio Existente de una forma digital, más rápida y con mayor fiabilidad y trazabilidad.

