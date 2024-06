Las supuestas presiones a los alcaldes de Aragón dan la nota en el pleno sobre las renovables

Sin sorpresas y con los cruces de acusaciones esperados, las Cortes de Aragón han ratificado el dictamen tras la comisión de investigación sobre la implantación de las renovables y el papel del Inaga en el proceso. Una veintena de conclusiones unánimes genéricas, cerca de un centenar de puntos aprobados por mayoría y casi 50 rechazados, aunque aparecerán también en el documento final como voto particular, que forman el cuerpo final de 166 dictámenes que responden más a recomendaciones que a verdaderos hechos concluyentes.

Así, en la línea de las reacciones políticas que ya venían goteando desde este jueves, el pleno específico ha cerrado los cerca de seis meses de investigación, o "estudio", como han definido varios de los responsables, con un choque de interpretaciones a la carta respecto al documento final. Desde el PP, Fernando Ledesma ha insistido en la "satisfacción" de su grupo por los resultados de esta comisión. Precisamente, uno de los pocos cambios en el texto final lo protagoniza el PP, quien cambia su sentido de voto y evita que quede recogido, por mayoría, que no hubo presiones a los alcaldes, ya que Ledesma considera que es un hecho "probado" por declaraciones como la del alcalde de La Zoma, aunque este dijese no sentirse presionado, y de algunos regidores de su bancada, como el caso de Joaquín Juste, actual presidente de la DPT.

Un cambio de parecer que ha sido afeado por el PSOE. Concretamente, ha sido Carlos Pérez Anadón quien ha pedido "respeto para nuestros alcaldes" ya que, dice, "todos y cada uno de ellos han declarado que no hubo presiones". El socialista también ha recordado que esta comisión "nació al calor de una campaña electoral, con el tono subido habitual", para después reivindicar la gestión del anterior Ejecutivo de Lambán respecto al despliegue de las comunidades en la comunidad. De hecho, ha afirmado que el nuevo Gobierno podría "haber revisado de oficio las actuaciones", cuestión que, subraya, "no ha hecho".

Más allá de los dos grandes grupos, la tensión entre el PAR y Teruel Existe ha regresado al estrado, esta vez, sobre todo, de Alberto Izquierdo, quien ha insistido en esa coalición que él mismo ha bautizado como "Vox Existe". "Señor Guitarte, bienvenido al cuatrifachito", ha dicho irónicamente. También después, en la explicación del voto, Izquierdo se ha dirigido directamente, aunque sin nombrar, a Guitarte, resaltando que se habían quedado "solos" en algunas de sus conclusiones.

Con todo, el turolense no ha entrado al trapo y se ha limitado a cargar de nuevo contra la comisión que, según su impresión, "solo ha sido de justificación de la actuación del anterior cuatripartito". Aunque, eso sí, ha excluido -al menos, en parte- a CHA y a Podemos de sus ataques. También ha suscrito que seguirán luchando "contra el extractivismo". Y, como de terminologías nuevas iba el día, el diputado de la ultraderecha de Vox, Juan Vidal, ha empleado su intervención para atacar al "cuatrizurdito" y a la "supuesta emergencia climática" que, tal y como ha conseguido que recoja una de las conclusiones que se aprobará por mayoría (junto a PP y Teruel Existe), se utilizó de forma "injustificada". Posteriormente, Vidal ha indicado que "no era el afán de esta comisión acudir a la fiscalía", aunque sí ha confrontado duramente con la política del anterior Gobierno, provocando la respuesta de Pérez Anadón, que le ha lanzado un reto: "Si yo dijese todo lo que ha dicho usted, al salir iría a la fiscalía".

Desde Chunta Aragonesista, por su parte, Joaquín Palacín ha insistido en la necesidad de "presentar un plan de recursos energéticos", cuestión esta propuesta por el grupo aragonesista y aprobada por unanimidad, recalcando además que se ha "demostrado" que no había "ningún agujero negro en las renovables". Pese a ello, Palacín ha reconocido que el modelo, como CHA ya había deslizado en anteriores ocasiones, "no era el adecuado". Álvaro Sanz (IU) ha acusado al cuatripartito de votar, junto al PP, en algunas conclusiones. Y ha señalado a los populares: "No tenían voluntad de cumplir con sus promesas electorales ni dejar constancia de que no se ha querido planificar, porque es lo que hacen ustedes". Por último, Andoni Corrales, de Podemos también se ha mostrado en la misma línea, aseverando que tras "mucha comisión y mucho ruido, el nuevo gobierno sigue haciendo lo mismo".