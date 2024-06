Tatiana Gaudes: "Sesenta euros es un precio muy asequible para el servicio Bizi"

Hace poco que se presentó el nuevo servicio de Bizi. ¿Qué tramos y bonificaciones va a tener?

A partir de 2026 serán 60 euros y, en el primer año, serán 40 euros. Estamos trabajando en bonos de día y de mes. Las propias tarifas irán con bonificaciones, como las del autobús, pero eso será cuando el servicio ya esté implantado. Creemos que uno de sus puntos fuertes es la electrificación y el precio también va a ser otro, porque si ahora ronda casi los 40 euros, con unas bicis que no son eléctricas y no llegan a toda la ciudad, duplicar el servicio, con unas bicicletas eléctricas y durante 24 horas, 60 euros al año es un precio muy asequible por todas las prestaciones que ofrece.

También salió a la luz la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ¿Contemplan introducir cambios?

Estamos en el periodo de alegaciones y de votos particulares por parte de los grupos. Nunca nos hemos cerrado a introducir mejoras, estamos totalmente abiertos para enriquecer el proyecto. Pero creemos que el que hemos sacado es el que necesita la ciudad. No podemos copiar modelos de otras ciudades. No somos Madrid ni Barcelona y no podemos ir a esas grandilocuentes ZBE ni a esas restricciones. Tenemos un centro que ya está peatonalizado y no tenemos alertas por contaminación. Tenemos que hacer una ZBE que se adapte a la ciudad.

El PSOE se ofreció a pactar la ordenanza de Movilidad Sostenible, pero el gobierno ha optado por Vox, ¿por qué?

Cuando alguien pone encima de la mesa un borrador, creo que hay que leérselo, sobre todo por respeto a las personas que lo han redactado y por el equipo de gobierno que ha puesto empeño y horas de trabajo. Lo que me ha demostrado el PSOE es que no se ha leído el anteproyecto y que lo único que quería en todo momento era aislar a Vox. Eso creo que como partido político no lo podemos permitir y yo, como equipo de gobierno, lo que tengo que hacer es reunirme con todos y recoger las diferentes aportaciones. Me reuní con el grupo de Vox, me pasó sus aportaciones, llegamos a un punto de acuerdo y lo mismo hice con ZeC. Lo hubiese hecho con el PSOE, pero nunca vino al despacho con una propuesta.

En cuanto al servicio de autobús urbano, ¿qué hay de los nuevos pliegos?

Yo creo que el año que viene, como hemos dicho y nos ha marcado el juez, podremos sacarlos sin ningún problema. Llevamos ya trabajando desde que prorrogamos el contrato con un equipo técnico del ayuntamiento de diferentes áreas. Es el pliego más importante y, por lo tanto, necesita un equipo y un periodo de tiempo para que pueda salir con la mejor revisión.

¿Por qué no ha podido salir antes?

En primer lugar, por la pandemia, pues perdimos todos los usuarios y todavía los estamos recuperando. El autobús no ha llegado al mismo número de ocupación que tenía en 2019. Estamos llegando a esos índices y, al bajar el número de usuarios, no teníamos datos reales con los que hacer estimaciones. Es un contrato a largo plazo, a diez años, y si no tenemos datos reales, no podemos hacer de manera fiable esas estimaciones.

La movilidad se mantiene como una de las principales preocupaciones, ¿a qué se puede deber?

Creo que los ciudadanos somos exigentes y creo que debemos serlo. Pero sobre todo, creo que tenemos que fijarnos en que hay un muy buen sistema de transporte público. Se mueven al día 300.000 personas en autobús y 100.000 en tranvía, casi 8 millones al mes. Lógicamente, los ciudadanos tienen que mejorarlo y pedir cambios, pero debemos valorar lo que tenemos. Hay una muy buena valoración en satisfacción, aproximadamente un notable.

Hace un año que llegó al cargo, ¿cómo ha sido esta experiencia en primera línea política?

Ha sido muy bonita. Es un área súper gratificante y dura, en la que no puedes elegir no hacer nada. Si echo la vista atrás, hemos puesto en marcha el servicio Bizi, sacado dos ordenanzas y la licitación el jardín botánico, el proyecto de Torre Ramona, 40 autobuses que vamos a incorporar el año que viene… ha sido un año muy intenso de trabajo, con grandes proyectos.

También ha vivido alguna crisis, como la de las ayudas al transporte del Ministerio, ¿qué le queda de aquello?

De todo se aprende. Fueron momentos complicados, pero el aprendizaje que me quedó es que, cuando estás al frente de un equipo, tienes que dar la cara por él.

