Teruel da inicio a las Fiestas del Ángel 2024 y vivirá el próximo fin de semana sus días grandes

La ciudad de Teruel ya vive desde ayer los actos de las Fiestas del Ángel 2024 como previa de los días grandes que se vivirán el próximo fin de semana 6 y 7 de julio, con la celebración de La Vaquilla y la colocación del pañuelo al Torico.

Una traca en la plaza de San Juan dio inicio a los más de 400 actos previstos para estas dos semanas y el pregón corrió a cargo de Manuel Bellido, presiente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y mantenedor de estas fiestas. En su discurso, Bellido confesó que hizo un gran ejercicio de nostalgia al recordar toda su juventud, "la época más genuina para vivir la Vaquilla", dijo.

Bellido, que agradeció a Teruel y a la alcaldesa en particular la elección de su persona como mantenedor, señaló que su momento preferido de las fiestas es el previo a la puesta del pañuelo, antes de que todo comience. "Es un momento de expectativas, que se cumplen o no, pero las ilusiones de ese momento no te las quita nadie y, a veces, se repiten al año siguiente".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se declaró corredor de los ensogados si bien matizó que "no me he destacado nunca por mi atrevimiento". Opinó que lo más importante en los ensogados no es ponerse cerca "sino no estar despistado" y piensa que la soga y la baga es una forma muy participativa de vivir la fiesta.

Entre las actividades de este sábado, la plaza del Torico acogerá un concierto de bandas de música. En concreto, actuarán la Agrupación Musical La Muela del Corral de Almaguer (Toledo) y la Banda de Múesica Santa Cecilia de Teruel. Mañana, entre otras cuestiones, se celebrará en la explanada junto al Palacio de Exposiciones un gran espectáculo que combina show, música, entretenimiento con 110.000 vatios de sonido, una iluminación con 150 cabezas móviles, laser, confeti, fuegos artificiales y 300 metros cuadrados de pantallas LED que proyectan imágenes impresionantes.