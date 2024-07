La herramienta para invertir en las pequeñas 'joyas' de la bolsa se presenta en Zaragoza

El Instituto Español de Analistas ha presentado este martes en Zaragoza el proyecto Lighthouse, su servicio de análisis independiente especializado en las compañías cotizadas de menor tamaño, las conocidas como small o micro caps. En la sesión, que tuvo lugar en el Espacio Xplora de Ibercaja, se ha dado a conocer la actividad, la misión y la importancia que aporta esta herramienta a las empresas "huérfanas" del mercado español, así como posibles ideas de inversión dentro de su universo de cobertura.

Lighthouse es un proyecto de análisis fundamental del Instituto Español de Analistas, dirigido al mercado secundario de renta variable, y apoyado por BME (Bolsas y Mercados Españoles). Sin embargo, no se trata de un proyecto convencional. Inició su actividad en 2018 y facilita herramientas imprescindibles para cualquier inversor (institucional o retail) a la hora de tomar decisiones. Ya cuenta con un análisis exhaustivo de las 35 compañías a las que ya da cobertura.

La herramienta limita su actuación a la cobertura de aquellos valores cotizados (Mercado Continuo, Growth Market) del mercado español que no son cubiertos por los brokers y bancos de inversión (Sell Side). El objetivo de Lighthouse no es hacer una cuenta de resultados, por lo que su análisis no se produce para ser vendido, sino para prestar un servicio al mercado. La condición necesaria para que este servicio cubra un valor es que este debe ser “huérfano”. En cuanto un valor pasa a ser analizado por el brokers y bancos, abandona su cobertura.

"Son compañías que tienden a cotizar por debajo de su valor y que tienen más dificultades para que el mercado les reconozca su verdadero valor", explicó a este diario Alfredo Echevarría Otegui, director de análisis de Lighthouse.

En España cotizan actualmente unas 180 compañías, de las que en torno a un centenar tienen una cotización por debajo de los 300 millones de capitalización, el rango de tamaño en el que pone el foco este servicio de análisis. "El nivel de cobertura del mercado por parte de los analistas es bajo, lo que hace que haya una elevada tasa de orfandad", apuntó Echevarría. Lighthouse nació precisamente para paliar ese problema y ofrecer un análisis independiente.

La única presencia aragonesa en bolsa

Actualmente, solo hay una empresa aragonesa que cotice en bolsa y es una de las analizadas por Lighthouse. Se trata de Pangaea Oncology, conocida por su enfoque pionero en la investigación del cáncer y su compromiso con la innovación. La compañía tiene su sede en Zaragoza, pero desarrolla su actividad en Cataluña. El vínculo con la comunidad también lo tiene en el accionariado, en el que participa la familia Soláns, propietaria del grupo Pikolin, que cuenta con algo más del 4% de su capital.

"Es una compañía que ha crecido mucho por la compra de otras compañías", explicó Echevarría, quien destacó que la previsión apuntan a que duplicará su cifra de negocio de 2023 a 2026. "Esto implica en sí mismo un reto y una oportunidad. El reto digerir ese crecimiento inorgánico para que no solo genere un incremento de la facturación, sino también del margen de beneficios", aseveró.

Según el analista, Pangaea alcanzará por primera vez un resultado operativo positivo (Ebitda) en 2025. "El momento es especialmente bueno para la compañía, que debe digerir las compras y rentabilizarlas", concluyó.

La jornada sobre Lighthouse fue organizada por el Instituto Español de Analistas, que a finales de 2023 abrió una delegación de Aragón, Navarra y La Rioja. Con esta son ya ocho las divisiones regionales que la entidad tiene en todo el territorio nacional, después de las ubicadas en Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana y País Vasco. El objetivo de esta asociación es dar respuesta a las necesidades y tendencias que marcan el día a día tanto del mercado como de la profesión.