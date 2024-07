Nolasco (Vox) sigue sin tomar medidas por el incidente con Bolaños

Sin novedad en el frente. El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, todavía no ha tomado una decisión sobre las consecuencias derivadas de su encontronazo mediático con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. El líder de Vox en Aragón anunció hace casi dos semanas una serie de medidas que incluía el despido de algún miembro de su equipo de comunicación, pero aún no se sabe la decisión final. Nolasco, preguntado este martes por los medios de comunicación, ha ironizado y esquivado responder transparentemente, confesando que no entiende "el interés" por esta decisión y afirmando que "las vacantes son limitadas".

"No sé si están interesados en alguna vacante para recomendarme a alguna persona", ha bromeado Nolasco al ser preguntado por este asunto, del que ha aseverado que ya se le ha cuestionado en numerosas ocasiones. "Entiendo que hay compañeros que querrían trabajar conmigo", ha continuado con el tono irónico el vicepresidente autonómico, que este martes tampoco ha revelado lo que va a hacer en el interior de su gabinete.

Nolasco ha insistido en que la situación es "un tema interno" y ha recordado que horas después del suceso con Bolaños, cuando atendió a los medios de comunicación para disculparse con el ministro, avisó de que "iba a tomar las medidas que se estimen oportunas". "No sé por qué hay tanto interés", se ha preguntado el ultraderechista.

"Los puestos son limitados y no sé a qué viene tanto interés", ha completado Nolasco, que ha participado este martes en la jornada Invest In Teruel, una iniciativa de la CEOE y el Gobierno de Aragón para impulsar el potencial económico de la provincia turolense.