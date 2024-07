La Junta de Portavoces rechaza el pleno monográfico de educación pedido por el PSOE

Nuevo y quizá último encontronazo parlamentario antes del verano. PSOE y PP han vuelto a enzarzarse este miércoles por el rechazo de la Junta de Portavoces a celebrar un pleno monográfico sobre educación. Los socialistas habían solicitado este cónclave, fuera del calendario ordinario de las Cortes, para afrontar los «recortes indiscriminados» de la gestión del Gobierno de Jorge Azcón, pero los conservadores han defendido su gestión y han acusado al PSOE de difundir «bulos» sobre la situación educativa de la comunidad.

La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha comparecido ante la prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces y ha justificado la petición del pleno por «los últimos anuncios e instrucciones del departamento que están provocando recortes indiscriminados e incertidumbres en la planificación del próximo curso».

Para la portavoz socialista se trata de una propuesta que hace «inasumible» la gestión de los centros para atender con calidad las necesidades actuales, con un alumnado «cada vez más diverso y complejo», y que, como ha recordado la propia portavoz socialista, ha provocado las quejas de las Juntas de Dirección de los colegios y de las Asociaciones de Padres y Madres.

Pérez ha lamentado que pese a contar con un presupuesto más alto, desde la Consejería de Educación se estén acometiendo «recortes indiscriminados» que implicarán para el próximo curso «500 docentes menos» aunque el número de alumnado sea similar, «lo que resta calidad, aumenta las ratios y no se atiende a los sectores más vulnerables, que requieren atención pormenorizada», enfatizó.

«Pensábamos que en esa rueda iba a paralizar las órdenes de recortes de su consejera», ha ironizado Pérez sobre la presentación del DIGA de Microsoft, del que ha recordado el mérito del Gobierno de Javier Lambán: «Continúa la senda de proyectos y Azcón solo ha puesto el lazo».

Por su parte, el portavoz popular en las Cortes, Fernando Ledesma, ha criticado «los bulos» esgrimidos por los socialistas para solicitar esta convocatoria. «El PSOE solo se preocupa de la educación para usarla contra el PP», ha afirmado Ledesma.

Además, ha recordado de nuevo el aumento presupuestario ejecutado en las primeras cuentas de Jorge Azcón. «Abandonen el discurso del miedo y del fango y comiencen un proceso de reflexión», ha animado el portavoz popular a los socialistas.

Teruel Existe también ha querido mostrar su postura sobre el tema y ha exigido «no dar ni un paso atrás» en materia educativa. El portavoz de la formación, Tomás Guitarte, ha lamentado que los partidos del Gobierno no apoyaran la propuesta y ha destacado que «las noticias no son buenas» en la nueva organización escolar. «No nos parece bien que con más presupuesto que nunca se ofrezca una atención peor que nunca», ha subrayado Guitarte, que ha defendido una correcta dotación de profesorado en todo el territorio autonómico.