El Ayuntamiento de Fraga se desentiende de los temporeros que duermen en la calle

La presencia de una veintena de temporeros durmiendo en la calle en los alrededores de la estación de Fraga ha provocado una gran sensación de malestar entre algunos vecinos de la localidad. Sobre todo un año después de que se pusiera en marcha un centro de acogida gestionado por Cáritas, donado por la fundación Reina Sofía. Desde el ayuntamiento se han desentendido de esta situación al considerar que son personas «en situación irregular» que no pueden acceder a los alojamientos recién inaugurados y al «recalcar» que atender a esta personas es, supuestamente, una competencia de Interior.

«Lamentamos profundamente que desde el Gobierno central no se ofrezca ninguna ayuda a estas personas y tengamos que ser las administraciones locales las que afrontamos esta cruel problemática con nuestros recursos, que son limitados», indicaron.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Huesca mostraron su sorpresa por la exigencia de responsabilidades al Ministerio de Interior, ya que se trata «de un problema de carácter social y humanitario», y que son las entidades locales, comarcas y ayuntamientos, las que tienen competencias en servicios sociales y que las comunidades autónomas cuentan con fondos del Ejecutivo para atender estas cuestiones.

El consitorio explicó que se encuentran trabajando de la mano con Cáritas y Servicios Sociales de la Comarca en los alojamientos levantados en Clara Campoamor, donde los temporeros que llegan a Fraga son acogidos hasta que encuentran trabajo. "A partir de ahí es el empresario quien se debe hacer cargo de dotar a sus trabajadores de una vivienda digna", indican.

Sobre la situación de los temporeros sin un lugar para pernoctar, indican: "Tristemente y a pesar de este trabajo en las viviendas de Clara Campoamor -que está siendo mucho mayor que el año pasado-, todavía hay algunas personas que duermen en la calle. Esto ocurre por dos razones: porque no les interesa alojarse en Clara Campoamor (no se puede obligar a nadie a acceder a este recurso) o porque son inmigrantes en situación irregular, de modo que no cumplen con uno de los requisitos para acceder a las viviendas".