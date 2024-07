"Las peñas son el alma de las fiestas de Teruel"

Chema López Juderías, el periodista turolense que ha trabajado durante años en distintos medios de comunicación de gran importancia nacional y autonómica, como Cadena Ser y el Diario de Teruel, es el ganador del concurso de carteles que convoca anualmente el Ayuntamiento de Teruel. Su cartel, titulado "Las Peñas", es el anunciador de la Vaquilla del Ángel 2024. Además, el periodista eleva su elogio a las fiestas de su ciudad de origen tras la publicación de su libro La Vaquilla es nuestra la semana pasada.

¿Cuál fue su idea a la hora de elaborar el cartel?

Hay una cosa muy curiosa en las fiestas de Teruel y es que las peñas tienen todo el protagonismo, por eso la primera idea que tuve es que quería hacerles un homenaje. Si te fijas bien, en el cartel no pone “Vaquilla del Ángel”, sino “Fiestas del Ángel” en forma de acróstico. La Vaquilla es lo más relevante de las fiestas, pero por una vez quería que las peñas fuesen el único foco de atención del cartel. Por eso mismo, en vez de utilizar los elementos de la fiesta que aparecen normalmente en los carteles, como el Torico, la Soga o el Campanillo, he utilizado los nombres de todas las peñas, que son, en realidad, el alma de las fiestas de Teruel.

¿Había presentado algún cartel anteriormente?

Sí, hace dos años me presenté también al concurso con un cartel que homenajeaba al himno de la Vaquilla. Quedé entre los diez finalistas. La verdad es que este año me llevé una gran sorpresa cuando me dijeron que había ganado.

¿Qué fue lo que le llevó a escribir el libro La vaquilla es nuestra?

La Vaquilla es nuestra es un repaso sentimental de las vaquillas de los últimos 40 años. Se han hecho muchos ensayos sobre la historia de la fiesta, la historia del toro ensogado, de las peñas, y yo con este libro quería ir un poco más allá. Soy de Teruel, muy vaquillero, he vivido casi todos los años la fiesta en directo, por lo que quería hacer un relato personal a través de las anécdotas, de las vaquillas más importantes que he vivido. A través de eso, he intentado hacer un retrato sentimental con mis propios recuerdos, con cómo yo he vivido acontecimientos tan relevantes de esta festividad como la Vaquilla de Miguel Ángel Blanco o la Vaquilla del Mundial de fútbol. Quería reunir todos esos aspectos en un libro que fuese diferente a lo que se había hecho hasta el momento. Mi mayor deseo era hacer un libro que fuese como lo es esta fiesta: divertido, alegre, sentimental en algunos momentos, triste cuando pasan cosas tristes, un poco surrealista y, desde luego, transgresor.

¿Ha notado diferencias en las últimas vaquillas respecto a las de hace 10 o 15 años? ¿Qué aspectos se mantienen en el tiempo?

Pienso que la tradición se mantiene. Tradiciones como la colocación del pañuelo, El Campanico, el sorteo de palcos, la merienda del domingo, el toro ensogado siguen estando muy vivas.

Lo que sí que he visto es que la fiesta ha evolucionado para bien. Hace unos años la fiesta era bastante más insalubre, la limpieza dejaba mucho que desear; era una fiesta más salvaje. Un ejemplo de ello es que no había horarios para la música en las peñas, por lo que había algunas que seguían con la música a tope a las 9 de la mañana. Poco a poco esas cosas se han ido corrigiendo y creo que se ha vuelto una fiesta mucho más civilizada, sin perder su espíritu de fiesta integradora, en la que todo el mundo, aunque sea de fuera, disfruta. Es una fiesta abierta, las peñas no cobran la entrada, se ofrecen conciertos gratuitos, orquestas gratuitas… Creo que ese espíritu se ha mantenido en el tiempo, aunque se hayan corregido algunas cosas que no eran normales. Aun así, quedan bastantes aspectos por mejorar, como el tema de los residuos que generamos. Supongo que solo es cuestión de tiempo que las fiestas sigan evolucionando positivamente.

¿Cómo cree que va a vivir las fiestas de Teruel como ciudadano de a pie después de tanto tiempo?

La verdad es que con muchas ganas. Estoy muy ilusionado por su comienzo. He hecho el cartel, he publicado un libro, por lo que para mí van a ser unas fiestas muy especiales. Tengo muchas ganas de que empiecen y muy pocas de que terminen. En realidad, tampoco van a ser tan diferentes a las fiestas pasadas. Las voy a vivir como siempre lo he hecho, porque al final en la Vaquilla, aunque trabajes y no puedas disfrutar de todo al máximo, siempre terminas encontrando tiempo para todo: para trabajar, para divertirte y para pasar tiempo con tus amigos. Es algo que siempre he intentado hacer. Pero sí, desde luego que la Vaquilla de este año va a ser muy especial.