Zaragoza delimita las nuevas zonas saturadas de Los Sitios y San Francisco y ampliará el área del Casco

Los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza han ultimado la propuesta de creación de dos nuevas zonas saturadas en la ciudad, que son áreas en las que no se concederán nuevas licencias de hostelería para impedir que la proliferación de bares y restaurantes cause más molestias a los vecinos de esas calles por el ruido. El proyecto impulsado por el Gobierno municipal del PP abarca los entornos de la plaza San Francisco y de Los Sitios, pero también se ampliará mínimamente una de las zonas saturadas que ya existían entre el Casco Histórico y el distrito Centro.

En total, las nuevas zonas saturadas acogerán dentro de sí a 206 locales de hostelería, un número que ya no podrá incrementarse, en todo caso decrecer. No obstante, para los bares y restaurantes que ya están implantados y cuentan con licencia en estas calles, la puesta en marcha de estas modificaciones no implica ningún cambio en su funcionamiento.

"La propuesta nace de escuchar a los vecinos. Hemos sido sensibles a sus reivindicaciones y además no vamos a eliminar ninguna de las zonas saturadas ya existentes, aunque en el futuro puede que sea posible hacer modificaciones tendentes a disminuir alguna de las zonas que se implantaron en el pasado", ha explicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. "Una alta ocupación y actividad concentrada en torno a varias calles afecta tanto al descanso de los vecinos como a la propia actividad de los hosteleros implantados, y hace compleja y difícil la convivencia en la escena urbana", ha añadido.

Nueva propuesta de Zonas Saturadas / El Periódico de Aragón

Así, según las conclusiones de los técnicos municipales, la nueva zona saturada 'P', situada en el entorno de la plaza San Francisco, estará delimitada por las calles Mariano Barbasán (norte), Serrano Sanz y de Luis Vives (sur), la calle de Manuel Lasala (este) y las calles de Pedro Cerbuna y de Cortes de Aragón (oeste). Dentro quedan las vías Arzobispo Apaolaza, Cosme Blasco, Catania, paseo de Fernando el Católico, Giménez Soler, Baltasar Gracián, La Salle, Lacoma, Latassa, Andrés Piquer, Agustín de Quinto, Ram de Viu, Ripa, Juan José Rivas, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Bruno Solano y Mariano Supervía. Además, los impares de Pedro Cerbuna, los pares de Serrano Sanz, los impares de Luis Vives, los pares de Mariano Barbasán, los impares de Tomás Bretón, los impares de Cortes de Aragón y los impares de Corona de Aragón.

En el área hay en total 131 locales de hostelería, de los que un 64% son barcafetería, el 29% son restaurantes, el 6% tienen licencia de pub o bar con música, y hay un 1% como salón de juegos. Los técnicos han registrado entre 2023 y 2024 un total de 41 denuncias (0,156 denuncias por local y año), en las que 10 son por incumplimiento de horarios de cierre, cinco por cuestiones de licencia, cuatro son por ruidos, cuatro por olores y/o salidas de humos, una por exceso de aforo y el resto (17) de diversa índole administrativa urbanística.

Por otro lado, Urbanismo propone crear la zona saturada 'O', correspondiente a la plaza de Los Sitios, y que terminará siendo más amplia de lo inicialmente propuesta. Así, el límite se extiende hasta los números impares del paseo de la Independencia. De este modo, el área quedará comprendida por el cuadrante enmarcado entre dicho paseo, Constitución, el paseo de la Mina y la calle de San Miguel. Aquí se incluyen 23 calles: Allué Salvador, Hernando Aragón, Balmes, Canalejas, Castellano, Costa, escar, García Gil, Inocencio Gimeno, Arquitecto Magdalenta, Mefisto, Moneva, Moret, Isaac Peral, Sanclemente, Sancho y Gil, plaza de Santa Engracia, plaza de Los Sitios y Jerónimo Zurita. Así como los pares y algunos impares de calle San Miguel, los impares de paseo de la Mina, los impares de paseo de la Constitución, y la calle de Juan Bruil.

En el área hay 66 locales de hostelería, de los que un 62% son barcafetería, el 32% son restaurantes, el 5% tienen licencia de pub o bar con música, y hay un 2% de discotecas o café cantante. Los técnicos han registrado entre 2023 y 2024 un total de 21 denuncias (0,159 denuncias por local y año), en las que 6 son por cuestiones de licencia, una por ruido, otra por incumplir aforo, otra por horarios, otra por olores y/o salidas de humos, y el resto (11) de diversa índole administrativa urbanística.

Ampliación de las restricciones en el Casco

Por último, y aunque no estaba inicialmente previsto, el Ayuntamiento de Zaragoza prevé ampliar la zona saturada N, comprendida entre el Coso, Don Jaime y Echegaray y Caballero. Este cambio es debido a que entre la nueva zona saturada de la plaza de Los Sitios y esta ya existente quedaban unas cuantas calles sin regular, lo que podría suponer que allí se concentraran nuevas aperturas de locales de hostelería. Para impedirlo, no podrán concederse nuevas licencias en locales situados en las calles Josefa Amar y Borbón, Jerónimo Blancas, Juan Porcell, los números impares del 1 al 19 de San Miguel, y Santa Catalina. Entre ellas suman 9 locales con licencia de hostelería, un número reducido que además "solo" acumulan un total de 5 denuncias (3 por ruidos y 2 por otros asuntos urbanísticos).

Según las ordenanzas municipales, se pueden calificar como zonas saturadas aquellas “en las que se produzcan graves molestias a la vecindad por la afluencia de público a los locales o actividades sujetas, motivadas por la real o previsible saturación en el número de estos establecimientos”. La declaración final corresponderá al pleno municipal, si bien primero se debían elaborar los informes ahora presentados en los que se motiva y analiza la decisión, que además deberán someterse ahora de forma previa a información pública por quince días.

Críticas desde Stop Ruido

Con esta propuesta se lleva a la “suspensión del otorgamiento de nuevas licencias, urbanísticas y ambiental de actividad y de funcionamiento, para ejercer cualquiera de las actividades en los establecimientos de bares y cafeterías, bares con música y pubes, cafés-teatro y cafés-cantante, discotecas, salas de fiesta, tablaos flamencos o restaurantes”, ha especificado Víctor Serrano. En la actualidad, Zaragoza cuenta con quince zonas catalogadas como saturadas, que se mantienen así desde su última revisión en 2005. En concreto se trata de las zonas: Moncasi, Zumalacárregui, Manifestación, plaza Santa Cruz, León XIII, Doctor Cerrada, Predicadores, plaza San Miguel, Doctor Casas, Corona de Aragón, Doctor Horno, Florentino Ballesteros, María Moliner, La Magdalena, y Avenida de Valencia-Santander.

Desde la asociación vecinal Stop Ruido ya denunciaron cuando se presentó por primera vez la creación de dos nuevas zonas saturadas que la medida resultaba "insuficiente" debido a que "el problema" de acumulación de locales de hostelería ya se había generado. Sin embargo, el concejal Víctor Serrano ha explicado que, a su parecer, esta propuesta "llega a tiempo". "Con el paso de los años se ha demostrado que en aquellas zonas declaradas como saturadas el número de restaurantes y bares se reduce con el tiempo. Y si no que le pregunten a los vecinos de las calles Moncasi y Zumalacárregui", expresó.

Por otro lado, Stop Ruido ha pedido también la ampliación de las zonas saturadas C y D, situadas ambas en la zona comprendidas entre la calle Don Jaime y César Augusto. En este caso, piden que ambas áreas crezcan hasta llegar a la plaza España y la plaza del Pilar, ya que hay varias vías que quedan fuera de la restricción para conceder nuevas licencias.