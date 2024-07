"Este año habrá nueva medidas fiscales para incentivar la inversión empresarial"

La coalición de gobierno PP-Vox cumplirá en breves fechas su primer año de una legislatura que, en materia económica, ha estado marcada por los anuncios de grandes inversiones empresariales. Mar Vaquero es un peso pesado del Ejecutivo, donde ejerce como vicepresidenta segunda, portavoz y consejera de Economía, Empleo e Industria, lo que le aporta una visión transversal de la comunidad autónoma, de sus problemas, retos y oportunidades, así como de la actualidad política.

A punto de cumplirse el primer año del nuevo Gobierno de Aragón, ¿Qué balance hace?

Un balance positivo en cuanto a los objetivos y los resultados del Gobierno en su conjunto. Positivo también por la situación de Aragón, que nos invita al optimismo, pero somos inconformistas.

El empleo está en niveles récord y la cifra de parados casi baja de las 50.000 personas, pero las empresas no encuentran trabajadores. ¿Qué se está haciendo para resolver el problema?

Vamos a ser coherentes. Aunque Aragón presenta unas mejores cifras que la media nacional, eso no es suficiente, ya lo decíamos cuando estábamos en la oposición. Queremos tener menos paro, pero también más afiliados a la Seguridad Social. Por lo tanto, crecer en población activa. Además de atraer inversiones, Aragón necesita atraer talento y nuevos trabajadores. Así nos lo transmiten todos los sectores, desde los tradicionales a los tecnológicos. Para ello, estamos trabajando de forma permanente con los agentes sociales, pero también con la consejería de Educación para que la formación se adapte a los nuevos perfiles profesionales, no solo a nivel universitario sino también en la FP. Es una prioridad.

Le preocupa que no haya suficiente mano de obra para todos los empleos que requieren las grandes inversiones empresariales?

Nos preocupa. Estamos tomando medidas. Cuando alguien tiene que venir a vivir y a trabajar necesita una vivienda. Es un gran déficit que tiene Aragón y por ello es muy importante el plan lanzado en menos de un año por la consejería de Fomento.

Llevamos unos años con numerosos anuncios de inversiones de empresas, ¿ese flujo va a seguir?

Es una tendencia que no se va a parar. Aragón es un foco de atracción y esto se va a mantener en el tiempo. No queremos pararnos en esa inercia, sino fomentarla con políticas tanto fiscales como económicas. Y no solo en el sector de la tecnología. Es importante ampliar el foco. Lo más llamativo pueden ser las grandes inversiones de AWS o Microsoft, pero nuestra gran prioridad es seguir impulsando la transformación de sectores tradicionales, como agroalimentación o industria. No olvidamos a nuestras empresas de siempre.

¿Qué parte de mérito tiene el Ejecutivo de Lambán del buen momento que vive Aragón?

Nos lo preguntan siempre y la respuesta es la misma. Los gobiernos no desarrollan proyectos estancos o aislados en el tiempo. Siempre ha habido una continuidad a lo largo de las legislaturas y heredas el trabajo bien hecho y los problemas. Fuimos muy críticos con un contexto de infierno fiscal y lo primero que hemos hecho ha sido tomar medidas que puedan ser incentivadoras. Nos lo estaban pidiendo los sectores económicos. La habilidad del nuevo Gobierno es potenciar la buena herencia y solucionar los déficits que hemos encontrado, el mayor de ellos la calidad de los servicios públicos, fundamentalmente de la sanidad.

El ecosistema tecnológico requiere de un impulso que va más allá de los centros de datos.

La apuesta tecnológica del Gobierno de Aragón no se ciñe a los centros de datos. Antes de su llegada ya teníamos un ecosistema de empresas tecnológicas muy importante. Nuestra apuesta es que todas las empresas tengan un componente tecnológico, que lo incorporen a sus procesos productivos. Hemos apostado por crear un parque tecnológico en Zaragoza, donde creemos que pueden implantarse empresas aragonesas. Tenemos claro que el protagonismo de nuestro potencial tecnológico no solo corresponde a la llegada de dos gigantes, lo que queremos es darle protagonismo a nuestro ecosistema propio.

¿Llegarán más big tech?

Ojalá. Es uno de los objetivos, pero la prudencia tiene que ser uno de los valores de este Gobierno: hacer anuncios cuando sean proyectos reales.

¿Tienen en cartera alguna empresa que haga de locomotora del parque tecnológico?

Es la intención y en eso estamos trabajando desde el primer momento que se concibió el proyecto. Sin esa confianza de alguna empresa por instalarse, no hubiéramos sido tan ágiles.

Ese proyecto coincide con otras novedades en Expo Empresarial.

Se va a generar un corredor de nodos tecnológicos que va a ser muy positivo, desde el parque tecnológico a la Expo o Etopia, que quiere redefinir el ayuntamiento. Es una concepción consciente que impulsará esa zona de la ciudad.

Las pymes se suelen sentir agraviadas respecto a las grandes empresas. ¿Qué se puede hacer?

El acercamiento a las pymes y autónomos es total. De hecho, este gobierno creó una dirección general de pymes y autónomos como un respaldo también a un modelo de empresa que en Aragón representa el 99% del total. Tenemos medidas incentivadoras dirigidas a reforzar a nuestras empresas, que son las que dan equilibrio a la economía.

"Hablamos de dejar exento el grado dos de Sucesiones, medidas en favor de las empresas familiares y las familias numerosas y de exenciones de vivienda a los médicos rurales"

¿Habrá nuevas rebajas fiscales?

Antes de que termine este ejercicio presupuestario va a haber más medidas fiscales incentivadoras de la inversión que mejoren la situación de las empresas aragonesas. Desde la consejería de Hacienda ya se está trabajando en ello.

¿En qué consistirán?

Medidas fiscales dirigidas a la empresa familiar, que para nosotros es un valor de nuestra economía, un compromiso social que hay que reconocer y respaldar. Estamos hablando de dejar exento el grado dos de Sucesiones, de medidas a favor de las familias numerosas y de exenciones de vivienda a los médicos del medio rural.

¿Confía en que la gigafactoría de Stellantis llegue finalmente a Figueruelas?

Hemos confiado desde el principio. El trabajo de nuestro Gobierno en los últimos meses ha ido dirigido precisamente a crear un entorno favorable para que Stellantis apueste por Zaragoza, pero no depende solo de nosotros. Hemos reclamado al Gobierno de España que acompañe de la misma manera con el mismo apoyo que ha dado a otras comunidades con proyectos similares.

En el sector del automóvil existe una creciente incertidumbre en torno a los vehículos eléctricos, ¿teme que la compañía de marcha atrás?

La tensión no vamos a dejar de mantenerla en el trabajo que estamos haciendo hasta que no se confirme. El Gobierno de España es quien tiene que poner las condiciones para que finalmente Stellantis se decida a llevar a cabo el proyecto, que no solo es importante para Aragón sino para toda España. La compañía no nos ha trasmitido ningún cambio de rumbo, seguimos confiando en que se haga realidad.

"La estabilidad del Gobierno de Aragón no peligra pese a las diferencias con Vox"

¿Cómo es su relación con el vicepresidente Nolasco?

Cordial y de colaboración, la propia de dos consejeros dentro de un mismo gobierno.

¿Qué le pareció la grabación y difusión de una conversación privada con el ministro Bolaños?

El propio vicepresidente asumió que se había equivocado y se disculpó. Él mismo consideró que cuando uno no está muy acertado, pues se disculpa.

Existe tensión en el seno del gobierno PP-Vox sobre inmigración. ¿Hasta dónde llegará?

Las declaraciones que se pueden hacer a veces desde dentro del Gobierno pueden ser diferentes porque somos partidos diferentes. Pero la posición del Gobierno de Aragón ha sido siempre el cumplimiento de la ley y ahí los dos partidos somos muy respetuosos, además del criterio de solidaridad. Hemos sido críticos con la actitud que ha tenido el Gobierno de España por falta de información y de lealtad institucional. Sobre todo hay un límite siempre que es la dignidad de todas esas personas y el Gobierno de España ha hecho un reparto desentendiéndose de esas personas y teniendo que salir al rescate el de Aragón con sus propios recursos para darles cobertura.

¿Aragón no se va a negar a recibir migrantes procedentes de Canarias como le exige Vox?

Aragón va a cumplir la ley. Ese es el principio que tenemos, pero desde luego no vamos a permitir que el Gobierno de España disponga de estas personas generando problemas a las comunidades autónomas, con las que no está siendo leal. No asume sus responsabilidades ni ofrece una financiación suficiente.

¿Hay alguna forma de rebajar el tono que exhibe a veces Vox? ¿Le han dado algún toque de atención?

Hay estabilidad en el Gobierno de Aragón y entendimiento a pesar de las diferencias ideológicas. Ambos partidos tienen muy en cuenta el acuerdo de gobierno que se elaboró concienzudamente y el que vamos a respetar. La estabilidad en ningún momento ha estado en peligro ni lo va a estar. La verdad es que yo no tengo esa preocupación. Y en materia de inmigración, pues alcanzaremos acuerdos seguro.

¿Cree que las polémicas que provoca Vox ensombrecen la gestión del Ejecutivo y su relato?

Cada uno está ejerciendo la labor que considera que le corresponde dentro del Gobierno. Nosotros vamos a empujar permanentemente el acuerdo, el consenso y cumplir nuestro compromiso con todos los aragoneses.

"La política con Cataluña amenaza a Aragón al romper con el principio de igualdad"

¿Cómo valora la gestión de las consejerías de Vox?

Positiva. En materia de Agricultura, el consejero (Ángel Samper) es muy conocedor del sector, las prioridades y los problemas que tiene. Trabajamos de forma muy coordinada. Y_con Despoblación también. Las relaciones son positivas.

¿La política de Sánchez hacia Cataluña perjudica a Aragón?

Esa amenaza la hemos percibido desde el primer día que llegamos al Gobierno. El contexto nacional es una de las grandes preocupaciones. La gestión de Sánchez, la falta de unos presupuestos generales, la inestabilidad que tiene, la sumisión a los independentistas de Cataluña.... Son amenazas para los intereses de Aragón porque rompen con el principio de igualdad.