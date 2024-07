Azcón responde a Abascal: "No estoy dispuesto a aceptar amenazas ni a cambiar decisiones porque Vox lance un órdago"

"Creo que es una mala idea amenazar en política. A mí, personalmente, no me gusta y no estoy dispuesto a aceptarlo ni a cambiar mis decisiones porque Vox lance un órdago". Así de contundente se ha mostrado este martes desde Huesca el presidente de la DGA, Jorge Azcón, al ser preguntado por la amenaza lanzada y redoblada por Santiago Abascal este lunes, en unas palabras con las que aseguraba que daba por "rotos" los gobiernos autonómicos de las derechas, Aragón inclusive, si el PP aceptaba el reparto de los más de 6.000 migrantes irregulares que actualmente están en Canarias.

En ese sentido, el presidente Azcón ha reconocido contactos con Vox, tanto con su dirección nacional como con el vicepresidente primero de su Gobierno, Alejandro Nolasco, y ha subrayado que es "evidente" que las conversaciones se seguirán sucediendo en los próximos días. Pese a ello, lo que ha querido dejar claro Azcón es que no va a aceptar que los órdagos de la ultraderecha afecten a la gestión autonómica. "Vamos a cumplir con la legalidad, sin ningún género de dudas", ha indicado asimismo el líder popular, quien, con todo, ha vuelto a tildar de "política ficción" los hipotéticos problemas que se deriven de esta cuestión en el seno del Ejecutivo PP-Vox.

Todo ello en la previa de la conferencia sectorial de este miércoles, que se celebrará en Tenerife, y que para Azcón "no es suficiente". "La inmigración es un problema extraordinariamente complejo que debería afrontarse de forma global, y no con parches", ha opinado el presidente, que ha solicitado a Pedro Sánchez una conferencia de presidentes autonómicos con tres objetivos: el primero, la ya mencionada "globalidad"; el segundo, la "suficiencia financiera" para que las comunidades puedan hacer frente al reparto, ya que, según Azcón, Aragón está en estos momentos "por encima" de sus capacidades; y, por último, el 'no' a la "singularidad" para Cataluña, que de producirse supondría el rechazo de la comunidad aragonesa a cualquier reparto.

Respecto al segundo punto, en el que el presidente ha asegurado que Aragón ya tenía sobrepasada su capacidad para acoger migrantes menores, el delegado del Gobierno en la comunidad, Fernando Beltrán, ha mostrado su desacuerdo con la afirmación, ya que ha sostenido que la región está "muy lejos" de decir que es "imposible" acoger a más de estos menores. "Falta activar voluntades", ha añadido. Más allá de esta cuestión, Beltrán ha espetado a Azcón a que cumpla con la "solidaridad", aunque ha obviado hacer más valoraciones hasta que no se celebre la sectorial de este miércoles en Tenerife.

Por último, el presidente Azcón también ha querido responder a la ministra aragonesa y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, que ayer espetó a los populares a "romper" con Vox y acusó a Feijóo de "cinismo" tras su opinión de las elecciones legislativas. "Lo que tiene que hacer (por Alegría) es ser coherente y romper con Bildu, los independentistas y los populistas", ha comenzado Azcón, que ha sentenciado: "Hace mucho que Pilar Alegría dejó la política aragonesa por la madrileña y creo que no la echan de menos, ni en su partido".