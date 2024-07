Educación recibe un centenar de alegaciones de los centros ante los “recortes” de docentes en Aragón

Alrededor de 500 personas han protestado esta mañana a las puertas del Departamento de Educación para intentar “frenar el ataque” que están planteando para el próximo curso escolar. Detrás de ellos, muchos más, Fapar (la federación de padres y madres de la escuela pública), los sindicatos educativos y más de 200 Ampas, los que se quejan ante los recortes de entre “300 y 500 docentes”, que esperan que “no sea una realidad”, ha señalado Nieves Burón, de Fapar. Sin embargo, desde el departamento garantizan “la calidad del servicio” y añaden que el curso 2024-2025 “vamos a tener una cifra récord en el número de docentes en las aulas de Aragón”, ya que a final de este mes habrá unos 200 más que el año pasado, según cifró José María Cabello, director general de Personal del Gobierno de Aragón.

Habrá reducciones de cupos, pero “serán puntuales y no generalizados”, como demuestra que en estos momentos han recibido un centenar de alegaciones entre colegios e institutos a las cifras presentadas, que están analizando, ha señalado Cabello, para precisar a continuación que en Aragón han alrededor de 900 centros.

En estos momentos se están estudiando las necesidades de los centros, según las matrículas, y a partir de ahí se verá; ya que se están ya empezando a resolver las alegaciones y “queremos que la mayor parte, las que no afectan a la matrícula, se resuelvan a lo largo de este mes”, ya que las otras sí que habrá que esperar a septiembre, “como se ha hecho en otras ocasiones”. Es por eso, que ha insistido en que es “un proceso vivo”.

Desde el departamento, ha explicado Cabello, se está analizando “la foto” de cada centro, ya que han visto “un tratamiento desigual de los datos en las distintas provincias” y eso es lo que les está explicando a las familias. Y ha puesto como ejemplo una reunión reciente en la que, por ejemplo, un centro que tiene 170 horas de apoyo y desdobles”, para ver las necesidades reales “el centro tiene que justificarme en qué ha utilizado esas 170 horas” y si lo hace “tendremos que atenderlas”. Por eso pidió a las familias “tranquilidad” porque en lugar de menos número de docentes, “a corto plazo estaremos en unos 200 por encima del curso pasado”.

Además, recordó que “se mejorarán las condiciones laborales de los docentes” porque se mantienen los acuerdos conseguidos en las mesas sectoriales, tendrán más sueldo (un 4,5% más esta legislatura); y de cara al próximo año “la reducción a 18 horas y el pago de las tutorías en Primaria será una realidad”.

La versión de las familias, sindicatos y centros educativos difiere enormemente de la ofrecida por Educación. De hecho, colegios e institutos están preparando el próximo curso y “les están diciendo que tienen menos recursos” para el desarrollo de programas y desdobles, ha explicado Burón, quien ha insistido en que la escuela “hay que defenderla con recursos”.

Las familias, ha dicho, estamos preocupadas, por eso han presentado tres manifiestos (por las tres provincias), con adhesiones de más de 200 Ampas que reclaman que no haya recortes, que “todavía está a tiempo de repensar esa política”. “La escuela pública no va a reblar”, ha insistido la representante de Fapar, quien ha reconocido que las protestas continuarán ya no en verano sino cuando vaya a comenzar el próximo curso, que espera que llegue “con cierta normalidad” porque “la escuela siempre es inversión, la educación siempre requiere inversión y profesionales, por eso cualquier recorte por mínimo que pudiera ser, puede ser un problema”, ha concluido.