La lista de espera quirúrgica baja en 659 pacientes en junio en Aragón, a la espera de la clásica subida en verano

La lista de espera quirúrgica ha cerrado el mes de junio con un total de 6.762 pacientes con demora superior a los 180 días, 659 pacientes menos que en el mes anterior, lo que supone un descenso del 8,9% de pacientes de larga duración en un único mes. Respecto al mes de enero se ha producido un descenso de 1.635 pacientes de larga duración, lo que supone una reducción cercana al 20%.

Debido al incremento de actividad en consultas, desde el 1 de septiembre del 2023 hasta el 30 de junio de 2024, periodo que se corresponde con la gestión del equipo actual de Gobierno, se han producido 5.164 inclusiones más en lista de espera quirúrgica comparado con el periodo 1 de septiembre de 2022 a 30 de junio de 2023.

Por provincias, Zaragoza concentra 6.117 pacientes (90,46%), Teruel 502 pacientes (7,42%) y Huesca 143 pacientes (2,12%). Respecto al mes anterior, hay que destacar que la lista de más de 180 días disminuyó en 633 pacientes en Zaragoza y 28 en Teruel.

Por especialidades, 4.704 pacientes con demora estructural de más de 180 días se concentran en Traumatología, Oftalmología y Cirugía General y del Aparato Digestivo (69,6%). Respecto al mes anterior, las especialidades con mayor disminución de lista de espera de más de 180 días, en junio, han sido Oftalmología y Traumatología, con un descenso de 242 y 190 pacientes, respectivamente. Además, el mes de junio ha finalizado sin ningún paciente de larga duración en Cirugía Cardiaca, ni en Cirugía Torácica. Únicamente, se han producido incremento en Dermatología y Cirugía Oral y Maxilofacial de 5 y 4 pacientes, respectivamente.

Un total de 2.868 pacientes (42,41% de los pacientes de larga duración) tienen procesos que no requieren hospitalización, es decir, son intervenciones sin ingreso, por lo que su complejidad es menor.

Asimismo, más de 7 de cada 10 pacientes que han salido de lista de espera por intervención se han operado en menos de 180 días y casi 5 de cada 10 pacientes se han intervenido en menos de 90 días.

Medidas

Entre las distintas medidas aplicadas, se sigue apostando por mejorar la programación de las sesiones quirúrgicas en jornada ordinaria de mañana, continuar con la programación en actividad vespertina, aprovechar suelo quirúrgico de otros centros cuando está ocupado el de los hospitales propios del Servicio Aragonés de Salud (Salud) y los convenios de colaboración en el Hospital General de la Defensa y la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ).

Asimismo, se ha procedido durante el mes de abril y mayo a la concertación de 2.601 procesos quirúrgicos, 2.071 en la provincia de Zaragoza, 305 en la provincia de Teruel y 225 en la provincia de Huesca. Esto afecta a las patologías más prevalentes y con más demora en la atención (prótesis de rodilla, prótesis de cadera, hernias, varices…). Actualmente, están derivados más de 1.300 pacientes. La previsión es que los pacientes derivados a centros concertados se intervengan paulatinamente a lo largo de los próximos meses, todos ellos antes del 15 de octubre de 2024.

El Departamento de Sanidad valora positivamente el descenso paulatino de la lista de espera de larga duración este año, ya que, desde los 8.397 pacientes de enero de 2024, se ha producido un descenso de casi el 20% de la lista de espera de larga duración, a pesar del incremento de entradas en la lista de espera quirúrgica. Además, se quiere reiterar el agradecimiento a los profesionales sanitarios por su esfuerzo y compromiso con la sanidad pública. Respecto al inicio de la legislatura, en agosto de 2023, hay 613 pacientes más en lista de espera de más de 180 días.

Este incremento viene motivado, aseguran, por un lado, por los errores detectados al inicio de legislatura de falta de inclusión de pacientes, y, por otro, porque la especialidad de Oftalmología tiene 887 pacientes más de larga duración ya que la mayor parte de especialidades tienen menos pacientes de larga duración comparado con 31 de agosto de 2023: Angiología y Cirugía Vascular (128 pacientes menos), Cirugía Cardiaca (2 pacientes menos), Cirugía Oral y Maxilofacial (33 pacientes menos), Cirugía Pediátrica (73 pacientes menos), Cirugía Plástica (9 pacientes menos), Cirugía Torácica (1 paciente menos), Ginecología (49 pacientes menos), Neurocirugía (91 pacientes menos) y Traumatología (326 pacientes menos).

En Oftalmología se ha producido un incremento de actividad en consultas externas, lo que ha motivado 2.579 inclusiones más en 2023 que en 2022 en el Registro de Demanda Quirúrgica y hasta junio de 2024 se han producido 683 inclusiones más respecto al mismo periodo de 2023.

En verano es ya habitual que suba la lista de espera; ya que se cierran camas en los hospitales (este año serán 596 camas), que permite que los profesionales cojan vacaciones y se lleven a cabo reformas estructurales, según aseguró recientemente Ana Castillo, gerente del Salud. Ese cierre no será continuo ya que corresponde a todo el periodo estival. Sin embargo, esto no significará que se reduzca el número de operaciones, ya que se ajustará la programada y se harán más de la cirugía que no requiere ingreso. De hecho cifró en un aumento del 10% de operaciones en el Servet con respecto al año pasado, del 11% en el Clínico y del 18% en el San Jorge.