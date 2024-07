Los aragoneses ante la supresión del IVA del aceite: "La rebaja se ha notado un poco, pero no es suficiente"

Satisfacción entre los aragoneses por bajada del IVA del aceite que se hizo efectiva el 1 de julio. Eso sí, muchos consideran que es "insuficiente". Es lo que se percibe estos días en algunos supermercados de Zaragoza. La decisión sobre el coste del aceite sigue la estela de lo que ya ocurrió en enero de 2023 con otros comestibles como la fruta, la verdura, el pan y los huevos. Esta reducción del IVA en productos de primera necesidad se mantendrá hasta el 30 de septiembre.

De esta manera, los trabajadores de distintos supermercados de Zaragoza han observado cambios en la actitud de los clientes respecto al precio del aceite de oliva. "Desde el primer día se notó que la gente estaba impaciente por ver los nuevos precios", comenta un empleado. En Mercadona, por ejemplo, se ha reducido 40 céntimos el precio del aceite de oliva (Hacendado), mientras que en Eroski se han restado 48 céntimos al precio del aceite virgen extra de su marca.

Muchos de los trabajadores se muestran "preocupados" por la situación económica de algunas personas, que llegan a robar botellas de aceite. "El precio de un producto tan primario es desorbitado. En el supermercado se suceden robos constantemente de aceite porque hay muchas familias que no pueden pagarlo", dice una empleada de un supermercado.

Los clientes, aunque agradecen cualquier bajada de los precios por mínima que sea, están molestos con la realidad que se encuentran cada día al hacer la compra. Algunas personas como Emi Martínez opinan que la reducción del IVA en el aceite "se ha notado un poco, pero no es suficiente", mientras que otras como Lola Delgado no han notado ni la diferencia: "Están constantemente subiendo los precios, por lo que cuando los bajan casi no se nota".

En la práctica, uno de los sectores más afectados por las subidas del precio de estos productos y, en consecuencia, más perjudicados por el elevado coste de algunos alimentos son los jubilados, quienes tienen que conciliar sus pensiones con el nivel de vida que ha provocado la creciente inflación de los últimos años. "Los pensionistas tenemos que mirar meticulosamente los precios al hacer la compra porque nuestra pensión es tan escasa que no nos permite vivir bien", señalaba una zaragozana a este diario. Otros hasta recuerdan con nostalgia los precios de antes y lamentan el cambio: “Yo antes compraba una garrafa de 5 litros de aceite por 6 euros y ahora me cuesta casi 30, no hay derecho”.