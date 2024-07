Crónica política | Las ¿48? horas que lo cambiaron todo en el Gobierno de Aragón

Los pasillos del Pignatelli emanaban este sábado un aura de tranquilidad tras la celebración del primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo monocolor del PP. Una sensación que no se respiraba desde hacía tiempo en el lugar donde se toman las decisiones que marcan el futuro de la comunidad aragonesa. Las últimas horas habían sido frenéticas. El primer acto oficial del nuevo Gobierno de Azcón se llevó a cabo tan solo 48 horas después del viaje relámpago que el entonces vicepresidente Alejandro Nolasco realizó el pasado jueves para reunirse con la cúpula de Vox, formada por Santiago Abascal.

Pero los tiempos no se limitaron exactamente a esas 48 horas. Los despachos de la insigne sede de la DGA echaban humo desde el miércoles, cuando el ala popular comenzó a ser consciente de que la amenaza de la extrema derecha iba muy en serio. Un órdago que, ese mismo día, el propio presidente Azcón ya rechazó en público, yendo incluso al choque dialéctico. "No me gustan las amenazas", decía entonces. Eso, de puertas hacia fuera. De puertas adentro, la situación reforzaba más si cabe ese sentimiento, contagiado entre las filas populares que empezaron a ver que el maremoto político que Vox estaba intentando ocasionar bien podría suponerles todo lo contrario. Ya saben, eso de hacer de la necesidad, virtud, como diría el presidente Sánchez, quien quizá tenga más semejanzas, ideología aparte, con Azcón de las que a priori pudiese parecer.

Como gran animal político que es, el zaragozano no se amedrentó y recogió gustoso el "guante" que le estaba dejando en bandeja su hasta entonces socio. Y ya fue el miércoles cuando se celebraron miles de llamadas y decenas de reuniones para empezar a gestar un cambio político interno que iba a ir mucho más allá de lo que suponía la salida de Vox de sus dos consejerías. La primera decisión respecto a ellas era clara. La supresión de la vicepresidencia nominal de Nolasco estaba cantada, y sus competencias eran perfectamente asumibles por otras consejerías. Primer drama solucionado.

El segundo, Agricultura. Ángel Samper, ajeno en estructura a Vox pero correspondiente a una de sus consejerías, prefería esperar al fin de semana para reflexionar sobre si acataba –o no, como todo indicaba– las órdenes del líder supremo Santiago Abascal. Pero Azcón tenía otros planes para esa consejería, cuya solución estaba en casa y apuntaba a la recuperación de un viejo conocido del departamento, Javier Rincón, que además no tendría ni que moverse del Pignatelli. Solo cambiar de despacho, dejando libre la secretaría general de Hacienda.

Y, para más inri, el presidente decidió matar varios pájaros de un tiro, y reestructurar sus consejerías, reforzando su núcleo duro y relevando de Educación a la consejera popular más criticada durante este primer año. Una Claudia Pérez Forniés que ha sido reubicada sin mayor repercusión, aprovechando que las portadas se las iba a llevar la decisión de la iglesia abascaliana.

El relato

La rumorología, en cualquier caso, no dejó de aparecer durante toda la semana por otros pasillos: los del palacio de La Aljafería. Allí, los grupos de las Cortes fueron virando su sensación a medida que pasaban los días y se acercaba la fecha de la sectorial de Tenerife. Y es que muchos no se creían los órdagos que llegaban desde Madrid. Acostumbrados a las salidas de tono de la extrema derecha, consideraban que la sangre no iba a llegar al río.

En el PP, en cambio, la tranquilidad fue absoluta en todo momento. Los diagnósticos eran variados, pero la solución para el paciente era unánime. Si se iban los de Abascal, no iba a ser ningún baño de lágrimas. Más bien, todo lo contrario. Es cierto que a corto plazo sí supone un contratiempo, sobre todo a la hora de negociar los próximos presupuestos, en los que Vox apretará. Y mucho. Sin embargo, en el medio plazo, la situación no es tan compleja. Para la presentación de las cuentas del próximo curso todavía quedan meses, y siempre está la baza de prorrogarlos, aunque esta última decisión, ateniéndose a las declaraciones lanzadas desde el Gobierno aragonés contra Pedro Sánchez por hacer lo propio en Moncloa, les haría perder un relato que ahora Vox les ha regalado.

En sentido contrario, si la ultraderecha bloquea los próximos presupuestos con sus siete votos, Azcón recibirá un segundo regalo. En esa hipótesis, la convocatoria de elecciones anticipadas en Aragón, por primera vez en la historia, llegaría propiciada por un hipotético voto contrario de Vox junto al PSOE del malvado autócrata Pedro Sánchez. Una decisión que el PP tendría fácil de aprovechar con los votantes de Vox por su falta de lógica. Aunque, visto lo visto, ya es muy complicado establecer la difusa línea entre lo que es lógico y lo que no. Esta última jugada de Vox, desde luego, se queda en el terreno de la indiferencia.

