Los jóvenes llenan los gimnasios de Zaragoza por ‘amor’ al deporte y al culto al cuerpo

La apertura de gimnasios, de salas de fitness o de locales de entrenamiento personal en Zaragoza ha crecido exponencialmente en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. En este boom destaca un tipo de cliente que ha ido a más: el de la gente joven que, además de querer hacer deporte, también desea trabajar el culto al cuerpo, un aspecto que muchas veces está relacionado con las redes sociales. «En este gimnasio hay un perfil bastante marcado porque la mayoría de los clientes son personas de entre 20 y 35 años», señala Ana Lorente, trabajadora de Basic Fit.

Según algunos de los empleados, el aumento de los gimnasios en Zaragoza se debe a que «a partir de la pandemia las personas empezaron a tener más conciencia sobre lo importante que es cuidar el cuerpo y la mente», comenta Saúl García, empleado del gimnasio Viva Gym. En cambio, otras como Lorente piensan que «las redes sociales» son la causa principal, las cuales «están consiguiendo que mucha más gente esté más interesada en el deporte y la nutrición».

Sobre este debate, la presidenta del Colegio de Nutricionistas de Zaragoza, Alba Santaliestra, señala que ambas posturas son correctas. «A la gente le cuesta moverse, pero una vez que se consigue tener una rutina de deporte y de alimentación sana las personas notan los beneficios y es, por esa sensación, por lo que aumenta el interés por cuidarse», expone.

Por otro lado, añade que las redes sociales también influyen en que las personas inicien este tipo de rutinas healty. «Antes se hablaba más del deporte y la alimentación como una forma de conseguir unos determinados cánones de belleza. Ahora, en estas plataformas se habla de salud, tanto física como mental, y del bienestar que aportan este tipo de actividades», explica la profesional.

Si habitualmente las épocas de mayor afluencia en los gimnasios son enero (tras la Navidad) y septiembre (tras el verano), el sector también está notando un pequeño cambio en este sentido porque en pleno verano también mantiene la demanda. Lorente afirma sorprendida que «este verano hay un gran porcentaje de gente joven que sigue viniendo a diario».

El hecho de que los gimnasios no se estén vaciando en esta época del año como de costumbre puede parecer algo positivo, pero algunas trabajadoras como Belén Gracia, empleada del gimnasio McFIT, se muestran algo preocupadas al respecto: «El auge del fitness en la gente más joven no tiene por qué ser algo negativo en sí mismo, pero la realidad es que en la mayoría de las veces roza la obsesión y no tiene tanto que ver con la salud como con la estética. Los que trabajamos en el sector vemos muchos casos de chicos que acaban padeciendo trastornos alimenticios y dismorfias corporales por no haber sido acompañados por profesionales, sino por influencers».

Aquí es donde, según Santaliestra, aparece «la parte oscura de las redes sociales». Se trata de un arma de doble filo porque, a la vez que se habla de la importancia que tiene establecer unas rutinas saludables en el día a día, «muchas veces los consejos que se dan son absolutas barbaridades», expone la nutricionista.

Un problema que, según la especialista, tiene que ver con que la mayoría de las recomendaciones «las hacen personas que no son profesionales, sin formación y que, por esa falta de conocimiento, llegan a decir absolutas barbaridades». Como, por ejemplo, «que el zumo de limón hace perder grasa corporal o que comer fruta por la noche engorda», señala Santaliestra.

El peligro de estos asesoramientos «sin ningún rigor científico», según la profesional, es que pueden ser perjudiciales para la salud. «Hay que tener en cuenta que cada cuerpo es único, lo que a unos les va bien a otros les puede causar afecciones sanitarias graves. Sobre todo para aquellos que tienen ciertas enfermedades y que necesitan unas pautas alimentarias y deportivas muy específicas», concluye.