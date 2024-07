Los nutricionistas de Aragón piden tener más presencia en la sanidad pública

Acudir a un nutricionista de en la sanidad pública en Aragón no es una tarea «sencilla». Así lo asegura la presidenta del Colegio de Nutricionistas de Zaragoza, Alba Santaliestra, quien señala que este retraso de la comunidad respecto al resto de España se debe a «la falta de profesionales en los centros sanitarios». Santaliestra asegura que, a la hora de comenzar una nueva dieta, los pacientes tienen que recurrir a servicios privados.

Se trata de un gasto que no todo el mundo pude asumir, lo que provoca que «la gran mayoría acudan a las redes sociales o a internet en busca de dietas que promueven personas que no son profesionales», incide la nutricionista. Las «dietas milagro» o los consejos sobre la alimentación «no son para todos los cuerpos», asevera Santaliestra. Cada persona es un mundo y «lo que a unos le va de maravilla, a otros les puede perjudicar en su salud», añade.

Prevención de enfermedades Siete de cada diez enfermedades con una alta tasa de mortalidad se podrían prevenir con una buena alimentación. Así lo confirma la presidenta del Colegio de Nutricionistas de Zaragoza, Alba Santaliestra, quien asegura que seguir una dieta saludable puede evitar problemas cardiovasculares (como infartos o ictus), diabetes y algunos tipos de cáncer relacionados con la alimentación (como el de colon). Asegura que la nutrición y el deporte son dos pilares fundamentales para la salud, tanto mental como física. Por eso, Santaliestra considera que es necesario educar a los jóvenes en los dos ámbitos. «Al igual que en los colegios se enseñan nociones básicas de la vida, se debería informar de los beneficios que tiene moverse y llevar una buena alimentación», insiste la profesional.

Este «intrusismo» que sufre la profesión, según la experta, se traslada también a los hospitales, «donde la mayoría son médicos que se han formado con el tiempo y por su cuenta, pero no tienen la especialidad y es un problema». Insiste en que la alimentación es una parte fundamental de la salud y es algo «que hacemos todos los días, no es un juego y lo que necesita o no una persona con una enfermedad determinada lo sabe solo el que es especialista», concluye.