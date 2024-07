Las unidades de salud bucodental del hospital Militar de Zaragoza abrirán después del verano

Las tres nuevas unidades de salud bucodental que se ubicarán en el hospital Militar de Zaragoza van dando pasos para su activación después del verano, aunque sin fecha concreta En estos momentos ya se está trabajando en las obra y el reacondicionamiento del espacio, aunque todavía falta el área de limpieza del instrumental y la adquisición del mobiliario, que ya se está tramitando, según aseguran fuentes del Departamento de Sanidad. Además, este nuevo servicio precisará de la contratación de cuatro profesionales, un dentista y tres higienistas.

Este fue uno de los anuncios que realizó el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, el pasado mayo durante una comparecencia en las Cortes con el fin de reducir las listas de espera en este servicio. Estas tres unidades se sumarán a las 25 con las que ya cuenta el sistema aragonés de salud y cuentan con financiación del Ministerio de Sanidad, que aportó el año pasado casi dos millones de euros, dentro del Plan de salud bucodental del Miniseterio de Sanidad (aunque todavía no se ha publicado la orden en el BOE), que ampliaba la gratuidad del dentista, por lo que Aragón se está adelantando a la medida.

Los colectivos beneficiarios de la gratuidad son los niños de 0 a 5 años, donde se les trata de forma preventiva, y los adultos con cáncer cervicofacial, ya que la radioterapia afecta en muchos casos a los dientes y con este tratamiento el daño será menor y se logrará también mejorar su calidad de vida. También se atenderá a adultos con discapacidad. Hasta ahora, los de entre 6 y 16 años con un 33% de minusvalía o más son tratados en el hospital San Juan de Dios de Zaragoza. A estas nuevas unidades también podrán acudir las embarazadas con problemas dentales, que ahora van a los centros de salud.

Casi 900 jóvenes tratados en el San Juan de Dios La Unidad de Salud bucodental del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza atendió en 2023 a un total de 598 pacientes, mientras que el total de consultas ascendió a 1.543. Esta unidad es la única en Aragón para pacientes con necesidades especiales y está compuesta por tres odontólogas, 1 ortodoncista, 1 higienista, 2 especialistas en Anestesia y Reanimación y 3 enfermeras. El hospital cuenta con varios programas: PABIJ, financiado por la DGA para atender a pacientes de 6 a 16 años con una discapacidad igual o mayor del 33% y permite extracción de dientes temporales por caries y tratamientos en dientes permanentes; también intervenciones en asistencia general e intervención en quirófano bajo anestesia general (cuando son pacientes con policaries y sin colaboración en el sillón). La atención dental incluye revisión diagnóstica del estado de salud bucodental, sellado de fisuras de molares y premolares permanentes, aplicación de flúor tópico, tratamiento preventivo periodontal en dentición permanente (tratrectomía), extracciones de piezas temporales y permanentes, obturación de piezas permanentes, entre otras. Y la asistencia especial cubre tratamientos por malformación o traumatismos en dientes permanentes, tratamientos protésicos por caries de piezas permanentes en niños con enfermedades sistémicas que afecten gravemente al estado de salud.

Una de las novedades en el caso de las personas con discapacidad es que ya no se tendrá en cuenta la edad sino la discapacidad intelectual, que será del 33% o más o con una discapacidad limitante de la movilidad de los miembros superiores. Actualmente se está estudiando a quién se podrá tratar y en qué casos, ya que, según explican, no es lo mismo una persona que sabe que no tiene que moverse ante una extracción o una limpieza de boca (por lo cual no necesita anestesia general) que otra que sí la necesita por su incapacidad. Hasta ahora las familias tenían que acudir al servicio privado, ya que no se incluía en la cartera pública. La ley de protección de datos está dilatando ver a quién podría beneficiar esta gratuidad bucodental.

Este nuevo servicio sanitario del Salud supondrá la contratación de un dentista, y tres higienistas, cuya partida presupuestaria está contemplada de 200.000 euros. También es preciso la adquisición de los materiales necesarios, así como de los sillones, que cuestan 18.000 euros cada uno.

