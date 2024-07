Samper confirma que fue destituido del Gobierno de Aragón

El ya exconsejero de Agricultura del Gobierno de Aragón Ángel Samper ha reconocido este lunes que la decisión de salir del Ejecutivo que preside Jorge Azcón la semana pasada no fue suya. Y es que, tal y como adelantó este diario el viernes, Samper quería tomarse el fin de semana para reflexionar y comunicar su postura el lunes.

Pero, una vez formalizada la ruptura de Vox con el PP en los gobiernos de varias comunidades autónomas españolas, entre los planes de Azcón no figuraba que el responsable de la Agricultura de la DGA siguiera en su puesto. Primero fue invitado a salir y después finalmente destituido. Y es que Samper pretendía tomarse un par de días de reflexión. "Los que me conocen saben que soy un hombre de poso y reposo, más en temas de gran calado", ha explicado este lunes el exconsejero en un encuentro con los medios de comunicación en un hotel de la capital aragonesa, donde ha admitido que comunicó su decisión de aplazar su dimisión -o no- al lunes tanto a la dirección nacional de Vox, partido en el que por cierto no milita, aunque asegura que "comulga" con sus postulados, como al presidente Azcón.

Rectificación en el BOA

En el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de este lunes se ha publicado una corrección de errores, ya que Azcón dijo que el decreto de cese había sido a "petición propia" pese a que en realidad Samper fue "destituido". El propio protagonista lo ha confirmado hoy a los periodistas.

Con todo, el exconsejero ha tachado de "injustificable" la ruptura del pacto Vox-PP, que ha subrayado que está "exenta de toda lógica", y ha desvelado que los cuatro consejeros agrarios de Vox en España no compartían la decisión del líder del partido ultra, Santiago Abascal.

Del mismo modo, Samper ha sacado pecho sobre su gestión durante estos once meses. Una etapa que ha definido como "muy breve" y que, no por decisión propia, culminó el pasado viernes. "Hemos llegado al mes de julio con muchos proyectos en marcha", ha concluido Samper, que ha cerrado su intervención con un último mensaje: "Estamos para servir, no para servirnos".