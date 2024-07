"Me afilié a Vox el 2 de julio y me di de baja el día 12. El partido se ha tirado a la papelera como si fuera un 'kleenex'"

Ángel Samper no lo tenía claro. El ya exconsejero de Agricultura del Gobierno de Aragón quería tomarse el fin de semana para decidir fríamente si dimitía de su cargo, como le exigía el líder de Vox, Santiago Abascal, o desobedecía sus órdenes. Con todo, el presidente Azcón lo destituyó y nombró en su lugar a Javier Rincón ese mismo viernes. Ahora, Samper da su primera entrevista tras la polémica a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y analiza todo lo que ha pasado en los últimos días, en los que se ha dado de baja de Vox tras solo diez días como militante.

Pese a que Azcón dijo que su cese había sido a petición propia, usted nunca dimitió y ha tenido que corregirse en el BOA, porque quería tomarse el fin de semana para reflexionar tras la decisión de Abascal. ¿Cómo fueron esas horas?

Los cuatro consejeros de Vox de Agricultura (los de Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura, además del propio Samper) trabajaban extraordinariamente bien y estaban perfectamente coordinados. La publicación del BOA lleva su tiempo, pero esta vez fue automática, ese mismo día. No quiero hacer otra apreciación, pero parecía que en el mismo día que se tomó la decisión ya teníamos que sacar todo, pasar las documentaciones... Me parece que estuvo fuera de lugar.

Por lo que me dice, ¿considera que el ala popular de la DGA estaba deseando la salida de Vox?

No, no creo que llegue a ese extremo. El señor Feijóo sí creo que está cómodo, pero por parte de Azcón no lo creo.

En Vox, siguiendo sus palabras respecto a la diferencia entre Feijóo y Azcón, ha ocurrido todo lo contrario, ya que los vicepresidentes autonómicos no estaban muy de acuerdo con romper. ¿Qué le parece la decisión de Abascal?

Equivocada, errónea. Abascal no ha respirado todo esto. La política tiene un problema, y lo tiene Abascal, Feijóo, Azcón... A Sánchez ni lo mento, porque creo que es un producto de todos nosotros. Existe una desviación en los políticos de todos los colores, porque están ceñidos a la inmediatez. Yo comparto la línea de flotación de Vox, por mucho que venga del mundo independiente. Tuve en su día una larga conversación con Montserrat Lluís (vicesecretaria de Acción de Gobierno de Vox), a la que quiero agradecer su trabajo, porque ha sido quien ha estado con los consejeros. Pero con la directiva nacional sí ha habido un alejamiento. Ha sido un error de cálculo que está fundamentado en una estrategia influenciada por más cosas, como el resultado de las elecciones europeas.

¿Cree entonces que va más allá de la polémica por el reparto de los menores migrantes?

Se han mezclado muchas cosas.

Usted mismo acaba de decir que no es militante de Vox, pero que ideológicamente es cercano al partido. Desde fuera, ¿cree que Abascal está teniendo una deriva autoritaria y personalista?

No voy a entrar en calificativos, porque ya he manifestado que esto es un error. El día 2 de julio tuve una reunión con Montserrat Lluís en la que me expresa la satisfacción que hay con los gobiernos. Le demandé esa opinión yo mismo, porque ya había habido alguna declaración de intenciones que podía derivar en romper los pactos antes. Llevo toda la vida como independiente, pero ese 2 de julio me afilié a Vox. Y el día 12 (el pasado viernes, cuando se confirma su salida de los gobiernos autonómicos) me di de baja.

¿Solo duró 10 días?

Diez días ha durado mi afiliación a Vox. Aunque mi forma de pensar sigue siendo la misma.

"En la decisión de Vox se han mezclado muchas cosas" Ángel Samper — Exconsejero de Agricultura de Vox en la DGA

En esa ideología entran las críticas al Pacto Verde Europeo y a la Agenda 2030, que usted comparte. En cualquier caso, ¿le han invitado a endurecer esos mensajes públicamente?

No, se lo aseguro. No ha habido ningún mensaje en estos once meses, la consejería ha hecho lo que ha creído oportuno por el bien de los agricultores. Me afilié para que no hubiese duda de que compartía sus postulados, pero no estoy de acuerdo con lo que ha ocurrido. Ni yo, ni ninguno de los consejeros. Vox se ha tirado a la papelera como si fuera un 'kleenex'. Si de alguien soy es de Dios, no de ningún partido político.

¿Cree que a Vox le falta poso para gobernar?

No quiero hacer ninguna extensión política, porque me he ido y no quiero decir nada que perjudique a un partido y beneficie a otro, porque el problema España lo tiene con Sánchez. Comparto y estaba cómodo con el argumentario de Vox en lo ético y lo moral, pero eso no puede quedar en una extensión de voluntades, sino en hechos donde se fundamente la gestión. Vox tiene que retomar el estar por la gente y dejar el cálculo electoral, que es probablemente lo que ha llevado a dar este paso.

El exconsejero Samper, durante la entrevista con este diario. / Laura Trives

Vox había dado un paso muy importante entrando a gobernar por primera vez en los últimos años. ¿Considera que la gente puede verlo como un paso atrás?

Ha sido un error, un gran error. Un grave error, en general.

¿Le han decepcionado Nolasco, Abascal o Azcón?

Tengo una relación humana con todos muy buena, y eso va a seguir siendo así.

¿Y políticamente?

Los políticos se centran en la inmediatez, en el efecto. Pasó cuando el campo salió a las calles, cuando me acusaron de arengar, una palabra que creo que está fuera de lugar, porque siempre he hecho lo mismo, en todas las circunstancias, que es denunciar lo que estaba mal. Ahí es donde les digo a los agricultores que en el bar no se cambian las cosas, porque en este momento no ha cambiado nada, y la calle ya está tranquila. Lo ha hecho muy bien la Delegación del Gobierno, y se lo digo irónicamente, con las multas, porque han servido para que la gente no salga a la calle, coartando así la voluntad de la gente, y me parece que eso merece todos los calificativos peyorativos del mundo.

"A los agricultores siempre les digo que en el bar no se arreglan las cosas" Ángel Samper — Exconsejero de Agricultura de Vox en la DGA.

Pero eso se ha hecho en base a normas como la 'ley mordaza', que viene de una etapa en la que las manifestaciones iban por otro lado.

Me da igual que lo haga el PSOE o el PP. La legalidad se tiene que cumplir y si alguien comete un delito, se tiene que castigar. Pero esto no me parece lógico. De hecho, tuvimos una reunión con el ministro Planas en Pamplona, que me parece de lo mejor que hay en el Gobierno central y que es un zorro viejo que sabe que los consejeros de Vox estamos con las cuestiones, no buscando enfrentamientos gratuitos, como se ha visto con las flexibilizaciones de la PAC o con la vacuna de la EHE. Hemos aumentado el presupuesto en un 50%, cuando llevaba diez años sin incrementarse, de forma paralela al discuso de la España vaciada. Al final, se consigue mucho más con miel que con hiel, aunque luego hay que vender políticamente el desencuentro.

En cuanto a lo de arengar, ¿no cree que se equivocó con aquella expresión de "hay que ir a piñón"?

No. Siempre digo que hay saciedad en la sociedad por la suciedad. La gente ha salido a la calle y al final no se ha solucionado nada, por eso dije que había que mantener la tensión en un contexto en el que estaba hablando coloquialmente con los agricultores, buscando la paz social y hablando su mismo idioma.

En cualquier caso, han sido once meses complicados por la situación del sector. La revuelta del campo, la sequía... ¿Qué balance hace?

Muy positivo, porque hemos sustentado ya resultados. El presupuesto; el reconocimiento de la carrera de investigadores, que es increíble que no existiese y que ya está en ciernes en Hacienda para pasar al Consejo de Gobierno; las ayudas a la sequía; la unidad en torno a la trufa... Y todo lo hemos hecho con todas las cooperativas y con todas las organizaciones agrarias, aunque hubo alguna que no lo entendió así y antes de entrar ya estaba quemando fotos del consejero. Creo que esto último está fuera de lugar, porque además había una relación personal.

¿Se refiere a UAGA?

Sí, claro. Había una relación y sabían que la única intención que tenía este consejero era trabajar por y para el sector, por encima de cualquier partido político, y me parecía triste tener enfrente a aquellos que debería tener al lado.

Ha hablado de las ayudas directas, esos seis millones que se van a habilitar, pero desde las organizaciones no comparten que sume los ocho millones de ayudas a préstamos, que usted dice que son directas porque van directamente al bolsillo de los agricultores.

Son 14,2 millones de ayudas directas, porque esos 8,2 millones van directamente a la cuenta del agricultor.

Pero hay que devolverlos.

Sí, pero precisamente esa fórmula es lo que ha hecho que a Aragón lleguen 40 millones del ministerio. Le hemos comido la cartera al ministerio, ha sido un gol por toda la escuadra. Hemos conseguido que de los 300 millones que vienen en este momento a Aragón 40 millones vayan directamente a la cuenta del agricultor. Es decir, ha tenido un efecto multiplicador. Es una fórmula magistral y los propios activos empresariales nos lo decían. Pero esto es política, y venían (las organizaciones) una y otra vez a decir que el consejero no daba ayudas directas, poniéndose en el micrófono antes de salir en la reunión. Nadie es bueno, malo o regular porque sea de Vox, del PP o del PSOE.

Algunos agricultores dicen que los seis millones son positivos, pero insuficientes. Según sus cálculos, les corresponderían una media de 20 euros por hectárea cuando, por ejemplo, producir una hectárea de cereal de secano cuesta más de 400 euros.

Cualquier ayuda para cualquier tema siempre es corta, pero en comparación con lo que no había es extraordinariamente larga. La premisa que tenía la anterior consejería (la del socialista Joaquín Olona) era que lo que es asegurable no es indemnizable, y nosotros hemos metidos a todos porque así lo ha querido el sector. Pero en las reuniones con el ministro sí le hemos expuesto que tiene que haber una revolución en la política de seguros, porque la administración pública no puede estar cada vez que haya un acontecimiento extraordinario respondiendo con dinero público, porque el comerciante, cuando le vaya mal, o el que tenga un accidente con su camión, pedirán lo mismo. No puede ser que más de la mitad de la superficie de Aragón no se asegure. El modelo español está haciendo aguas. Y luego, si hay desgracias que no entran en el seguro, ahí es donde tienen que estar las administraciones públicas. Claro que me hubiese gustado que las ayudas fueran el doble.

Una de las principales líneas de la Agenda 2030 que usted critica es la agricultura ecológica, un sector muy crítico con su consejería, primero por el lío en el Comité de Agricultura Ecológica y ahora porque el 35% de los operadores en ecológico se han quedado fuera de las ayudas de la PAC, siendo que antes las recibían el 100%.

Lo que ha pasado con la agricultura ecológica es una barbaridad y una vergüenza. En el comité había una oposición previa frontal en la cual estaban todas las organizaciones y cooperativas, excepto UAGA, por el tema de la certificación. No se puede obligar a la gente a una certificación única o hacer un monopolio de certificaciones que está lastrando a aquellos operadores que exportan y enseñan el sello aragonés y, como el comprador no lo conoce, no compra. Es un problema gravísimo que viene de una orden obligatoriedad de certificación que creó un tsunami. En cuanto a las ayudas de la PAC, viene de una orden extendida por Joaquín Olona en marzo de 2023, con un criterio y un presupuesto cerrado. Las ayudas están metidas de un Plan de Desarrollo Rural (PDR) que se puede modificar cuando las ventanas se abren, cuando te deja la normativa europea, con lo cual ahora no podría abrirse. No es un reproche a Olona ni mucho menos, pero ahí no ha habido ninguna acción nuestra. En todo caso, lo que hay que hacer ahora es juntarse con el sector, abrir la ventana de modificación del PePAC y el nuevo consejero deberá ver si incrementa el presupuesto, pero eso conlleva quitar de otro sitio. Si siguiese siendo consejero, hubiese quitado de donde el sector me hubiese dicho que lo hiciera.

Los operadores ecológicos también denuncian que no han recibido la notificación oficial sobre esas ayudas ni la baremación correspondiente para poder recurrir. ¿Ha sido un error humano, de cálculo...?

Ha debido ser un error de procedimiento, porque evidentemente la orden de la consejería era que todas estas cuestiones se subsanaran. El agricultor tiene que recibir previamente, no solo para estas cuestiones, una comunicación para saber qué es lo que está recibiendo. Pero el sistema público es un tanque tan difícil de desatascar que cualquier avance cuesta tiempo. Esa denuncia es legítima y estábamos en ello.

La situación del campo ha sido complicada en Aragón, con los 'espontáneos' ubicándose en torno a la plataforma AEGA. Usted viene de Asaja, una organización agraria, pero su consejería les ha dado el mismo trato y se ha reunido del mismo modo con los sindicatos y esta plataforma, de la que también se ha dicho que venía del entorno de Vox.

El tsunami que se produjo en la calle no venía de Vox, porque fue brutal. Ahí estaban los que no estaban en una organización y los que sí, salieron todos los agricultores y no se puede decir que fueran de unos ni de otros. Insisto, siempre le digo a la gente que en el bar no se arreglan las cosas. Se arreglan desde las organizaciones y hay muchas, y al que no le guste Asaja Huesca, que es de donde vengo y que para mí es la mejor, puede estar en UAGA o en cualquier otra. Lo que no se puede arreglar es en el bar. No soy sospechoso de nada, pero me encuentro en la calle a una serie de manifestantes no adscritos a ninguna manifestación y los tengo que recibir porque tengo que practicar la paz social. ¿Quiere decir que los contemple igual que a las organizaciones? No. Se lo dije a ellos, porque no tengo dobles discursos. Las organizaciones no son el problema, el problema son las políticas europeas, y a mí me tocó de hacer de pegamento. Pero nunca le he dado el mismo trato a las plataformas que a las organizaciones.

"AEGA no es una organización agraria" Ángel Samper — Exconsejero de Agricultura de Vox en la DGA

¿No reconoce entonces a AEGA como organización?

No es una organización. Aunque tenía preparada una convocatoria de elecciones del campo para principios de 2026, donde la plataforma iba a tener espacio para presentarse. Entonces sí que los recibiré, porque habrán pasado por unas elecciones. También es cierto que es vergonzoso que no se hayan convocado elecciones desde 2001, y así se lo haré saber al nuevo consejero (Javier Rincón). Cuando consiga los votos, evidentemente AEGA estará como uno más, pero mientras tanto no puede pretender estar.

¿Ha hablado ya con su sucesor? ¿Le tiende la mano?

Lo conozco bien, es un extraordinario técnico y una extraordinaria persona, un activo de los buenos que tiene ahora el PP en la DGA. Sí que colaboraré, porque ya he trabajado con él, en su etapa de secretario general con Rudi, cuando ya tuvimos una relación estrecha. Va a ser un placer ayudarle en lo que pueda, porque ahora estoy fuera de la política, pero desde luego será un placer colaborar con Javier Rincón.

¿A qué se va a dedicar Ángel Samper a partir de hoy?

Tengo 64 años y me tengo que dar un tiempo para respirar y disfrutar, porque han sido meses intensos de mucho trabajo, aunque también de mucha satisfacción con el equipo que tengo, que es irrepetible. Juanjo Orriés, el mejor. Carlos Calvo, el mejor. Rosa Charneca, la mejor. Jorge Valero, lo mismo.

Jorge Valero, ya exdirector de Caza y Pesca, fue un nombramiento muy polémico por sus inclinaciones políticas (había publicado en Facebook mensajes ensalzando a Millán Astray, fundador de la Legión y estrecho colaborador de Franco y su régimen).

No tuvo ninguna inclinación política. Eso entra dentro de la malicia de aquellos que le dieron esa intención. Jorge (Valero) hizo la mili en la Legión y estaba orgulloso, como no podía ser de otra manera. Y tiene todo el derecho a manifestar ese orgullo.

