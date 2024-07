La caída productiva fuerza ajustes de plantilla en las auxiliares aragonesas del automóvil

Turbulencias en el automóvil aragonés. La decisión de Bosal de cerrar su fábrica en Pedrola tras perder un contrato vigente hasta mediados de 2026 con Volkswagen ha pillado con el pie cambiado a empresarios y sindicatos, que no ocultan su estupor ante una medida de la que todavía se desconocen las razones que esgrimirá la multinacional. Sin embargo, y aunque los directivos subrayan la «solidez del sector» y su tranquilidad al respecto, en las últimas semanas son varias las industrias auxiliares que han acometido ajustes de plantilla por las consecuentes caídas productivas mientras aguardan a la adjudicación de nuevos contratos de las multinacionales fabricantes como Stellantis, que todavía tiene que desojar la margarita de sus pedidos para la plataforma de producción de vehículos eléctricos que denomina STLA.

Al ere que proyecta Bosal en Pedrola se suman ajustes de plantilla en Proma, donde la dirección prescindió de 24 contratos individuales y donde comienza a fraguarse un expediente de regulación temporal de empleo (erte) hasta la recepción de nuevos pedidos, una herramienta que ya se aprobó en Adient Pedrola. Similar situación se vive en la subcontrata de Faurecia-Forvia en la factoría de Stellantis Figueruelas, donde se acaba de cerrar un ere para los 27 trabajadores que se encargaban de la secuenciación de los tubos de escape, según explican fuentes de UGT a este diario.

El último caso es el que azota a la factoría de Bosal, que anunció el pasado lunes a la plantilla sus intenciones de finalizar la actividad en la fábrica de Pedrola y extinguir los contratos de sus 135 trabajadores tras perder un contrato con Volkswagen que suponía el 80% de la actividad. Los sindicatos que conforman el comité de empresa (CCOO, UGT y OSTA) han establecido ya la comisión negociadora y esperan recibir el próximo lunes la memoria justificativa para emprender la negociación del ere.

Las intenciones públicas de la multinacional holandesa para su última planta en España han causado estupor en la industria del automóvil aragonés, que, sin embargo, rechaza que la decisión se deba a una crisis industrial e insiste en la solidez del sector . «Es un hecho aislado. Ha sido una sorpresa para todo el mundo y nosotros no nos lo explicamos. Si todas las empresas de la automoción hubiéramos perdido un contrato cerráramos la fábrica no habría ninguna empresa del sector en Aragón. Hay impactos que afectan a la carga de trabajo pero la empresa tiene la obligación y responsabilidad de buscar nuevos contratos», asevera Benito Tesier, presidente del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón. Tesier, sin embargo, se muestra «serenísimo» porque el caso de Bosal es, en su opinión, «una particularidad de una empresa en un contrato y no tiene nada que ver con la solidez del ecosistema industrial aragonés».

Tampoco levantan la liebre desde la Federación de Industria de CCOO Aragón, cuya responsable, Ana Sánchez, subraya que la incertidumbre «no es algo especial de este momento», sino que es una constante desde el caso del dieselgate de Volkswagen.

Sí ven «turbulencias» el responsable de Industria de UGT Aragón, Sergio Sancho, o su homólogo en OSTA, Jorge Ruiz. «Todas las empresas de la automoción están aligerando plantillas. Estamos viendo un patrón en toda la auxiliar de la automoción fruto de que no se venden coches eléctricos. Las grandes marcas están demorando la adjudicación y suspendiendo la instalación de gigafactorías y se están tomando decisiones muy conservadoras», señala el responsable del sindicato aragonés.

