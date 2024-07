Comienza el derribo de El Cubo de La Romareda: "Sufrir" a cambio de un buen campo

Que La Romareda va a cambiar es una realidad cada vez más visible. Hace ya nueve días que comenzaron las obras para su reforma. Desde este pasado martes por la mañana, varios obreros trabajan en desmontar tanto el edificio de El Cubo como el de la antigua Gerencia de Urbanismo, dos de los primeros inmuebles que serán derruidos para la construcción del nuevo estadio.

Por el momento, el sonido de la maquinaria no ha invadido el barrio, que se mantiene en la tranquilidad que le suele caracterizar en los meses de verano. Los vecinos que pasan estos días en la ciudad no han hecho cambios en sus rutinas. «Yo vivo aquí al lado y hago vida aquí, y de momento no hemos notado ningún ruido», cuenta un señor mientras toma una cerveza en una terraza. Y agrega que lo engorroso llegará «en el momento en el que se empiecen a derrumbar edificios, que se levantará todo el polvo y habrá que cerrar las ventanas de casa».

Pero él está dispuesto a tolerar consecuencias de las obras. «Es lo que hay que sufrir para tener un buen campo, y es lo que hay que hacer si queremos que Zaragoza florezca y se convierta en la cuarta capital de España», afirma.

Obras en la antigua Gerencia de Urbanismo para el nuevo estadio. | LAURA TRIVES

Tampoco camareros ni trabajadores de establecimientos cercanos han experimentado efectos negativos con el comienzo del trabajo. «De momento no ha habido nada de ruido», manifiesta una de las camareras del restaurante Rogelios. Miguel, que trabaja en la Tramsburgo, una cervecería del entorno, comparte la misma opinión: «Todavía no han empezado a derribar, así que no hay sonidos molestos». Además, explican que el nivel de clientela se mantiene similar a veranos anteriores.

Dificultad de aparcamiento

Los vecinos consideran que será cuando comiencen a derrumbar cuando «empiece a haber más dificultades en el barrio». Uno de los principales problemas que se prevé es la falta de lugares para dejar el coche. A Ignacio, que trabaja en el parking subterráneo de la plaza de La Romareda, ya han acudido varias personas para preguntarle qué disponibilidad de aparcamiento tendrá. «Están quitando zonas de estacionamiento por las obras, y nuestras estructuras aquí no corren peligro», explica desde su puesto de trabajo.

Por eso, aunque en julio hay poca demanda debido a que todas las familias se van fuera de Zaragoza a disfrutar de las vacaciones de verano, Ignacio estima «una subida notable para el comienzo del curso escolar». Gabriel, que se ocupa de la pescadería del mercado de la Romareda, también considera que la vuelta a la rutina traerá cambios fuertes. «En esta zona hay mucho tráfico y, a partir de septiembre, entre los colegios y el Hospital Miguel Servet, se concentran todos los coches de 7.00 a 9.00 de la mañana», comenta. Y sospecha que, de igual manera, el inicio de la temporada del Real Zaragoza también traerá dificultades en la circulación. «Cuando llegue octubre y haya partidos de fútbol, ya se verá», manifiesta el pescatero.

Otra de las inquietudes para los bares del área es el cómo funcionarán cuando el nuevo estadio esté en marcha. Desde la barra de la Cervecería Tramsburgo, Miguel expresa su opinión: «No será un campo como el antiguo, sino que tendrá sector terciario, es decir, bares, restaurantes, tiendas… Y la gente, a lo mejor, se enfocará más en ir allí que aquí».

«Desde hace meses, la plaza de abajo, que es en la que están todas las terrazas, está en obras por un tema de filtraciones -explica el pescatero Gabriel-. Se ha visto que eso, sumado a la llegada del verano, ha tenido consecuencias en el nivel de clientela». Y explica que «el domingo pasado, aunque en muchos de los bares se televisó la final de la Eurocopa, no hubo gente». Jon, que ejerce de conserje de los edificios de la zona y que aparece en ese momento por la pescadería, lo confirma.

El comienzo de las obras de la Romareda hace que numerosas ideas ronden por las cabezas de unos vecinos que, conscientes de que van a sufrir de forma directa las consecuencias de la reforma del estadio, lo afrontan con buen ánimo. Será una forma de ver a Zaragoza crecer.