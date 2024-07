La DGA construirá 455 viviendas públicas de alquiler en los 38 municipios más saturados por el turismo

El ladrillo llega a los 38 municipios más turísticos de Aragón, saturados por la presión de la actividad que más riqueza les genera. El Gobierno de Aragón va a invertir 65 millones de euros en la construcción de 455 viviendas públicas de alquiler asequible para trabajadores de la nieve y el turismo de interior, además de para profesionales sanitarios y educativos que no encuentran un lugar en el que vivir por los altos precios del mercado inmobiliario.

A través de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón, el Gobierno autonómico invertirá 65 millones de euros en la construcción de estos inmuebles con la previsión de iniciar la construcción en los próximos dos años. Será la propia entidad, integrada dentro del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial que dirige Octavio López, la gestora de los alquileres, cuyo precio será "asequible" y dictaminado por el Ejecutivo autonómico, que "escuchará" las necesidades de los ayuntamientos para establecer las cuantías. Será, además, un programa "vivo", dado que podría incluir en el futuro a nuevas localidades.

Una inversión de 400 millones de euros

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el consejero Octavio López, han suscrito el convenio con los 38 alcaldes de los municipios que se adhieren de forma inicial al plan Más Vivienda, mejor turismo, que se enmarca dentro del plan de impulso al sector inmobiliario público impulsado por el Ejecutivo de Azcón y que prevé una inversión de 400 millones de euros.

"Las viviendas estarán pensadas no solo para el sector público, sino también para los profesionales que prestan servicios esenciales en el territorio, como médicos y profesores. Esto es extraordinariamente necesario. Creo que va a beneficiar a todos y cada uno de los municipios que están hoy aquí", ha dicho Azcón.

"El desarrollo de la actividad turística ha constreñido la oferta de vivienda habitual. Hay que buscar la fórmula de ampliarlo para no poner cortapisas al turismo. No queremos municipios que mueran de éxito, donde los trabajadores no pueden obtener un alquiler asequible. Y por eso queremos impulsar vivienda digna a un precio razonable con este programa que estará vivo y abierto, ya que valoraremos sumar otros municipios en el futuro", ha dicho Octavio López.

El plan tendrá una especial incidencia en los municipios cercanos a las estaciones de esquí y en zonas incipientemente masificadas como el Matarraña o Albarracín. Sallent de Gállego se lleva el premio Gordo con 60 nuevas viviendas. Por número de inmuebles le sigue Canfranc, con 30 pisos, Benasque (29), Boltaña y Panticosa (20 cada uno), Jaca y Valderrobres (18) y Daroca, Mora de Rubielos y Biescas (15).