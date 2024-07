El coche eléctrico va marcha atrás en Aragón: las ventas caen un 20%

En poco más de diez años se dejarán de fabricar en la Unión Europea vehículos de combustión. Esa es la fecha fijada por Bruselas para avanzar en la descarbonizacón del transporte y, en particular, del automóvil. El objetivo parece a día de hoy más un sueño que una meta alcanzable a juzgar por la realidad actual, con un mercado que no acompaña en la transición hacia la movilidad eléctrica. Las ventas de vehículos de bajas o nulas emisiones no solo no están creciendo si no que van marcha atrás en España. En Aragón, el comportamiento de la demanda de estos modelos es todavía más preocupante.

Los brotes verdes que se vislumbran en el avance hacia la movilidad sostenible parecen haberse marchitado. Las matriculaciones de eléctricos puros (BEV) e híbridos enchufables (PHEV) venían creciendo de forma exponencial en los últimos años, aunque avanzaban a un ritmo menor del marcados por los estándares europeos. La tendencia se ha frenado en seco y no solo a nivel nacional, también en el mapa continental, lo que acrecienta las dudas sobre el proceso de transformación de la industria automovilística y el calendario fijado para lograr la neutralidad de carbono.

La crisis de este mercado es especialmente perceptible en la comunidad autónoma, donde se ha registrado una caída del 20,5% en las ventas de esta tipología de vehículos en lo que va de año. En concreto, 1.178 unidades menos en relación al mismo periodo de 2023, hasta un total de 4.576, según los datos facilitados a este diario por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

El análisis de la estadística muestra que las matriculaciones aragonesas de los coches cien por cien eléctricos han bajado un 14,7% (de 477 a 407 unidades) de enero a junio. Más acusado ha sido aún el descenso en los híbridos enchufables, que se han desplomado un 21,1% (de 4.099 a 3.234).

La comunidad se ha convertido en el farolillo rojo en el salto a la movilidad sostenible en este 2024, ya que es la única autonomía donde desciende en el primer semestre la venta del conjunto de motorizaciones alternativas a los combustibles convencionales, con un retroceso del 19%, hasta 4.242 turismo matriculados. En este grupo se incluyen, además de las modalidades ya mencionadas, los eléctricos de autonomía extendida (EREV), los no enchufable (HEV), los de hidrógeno (FCEV) y los de gas (GNC, GNL y GL). Los coches diésel, tras una larga temporada de caídas, subieron un 3,2%, hasta 905 unidades; mientras que los de gasolina bajaron levemente un 4,1%, hasta 3.224.

A nivel nacional, la comercialización de los modelos electrificados ha repuntado un raquítico 0,6% en el primer semestre del año, hasta llegar a los 55.883 vehículos matriculados, pero el dato registrado el pasado mes de junio dejas a las claras las dificultades que atraviesa este mercado, con un desplome de casi un 10%.

Las claves

1 El frenazo se extiende a toda Europa

El coche eléctrico vive un frenazo en toda regla que también se está produciendo en la Unión Europea. Después de tres años de gran crecimiento, las ventas de estos modelos solo aumentaron 1,3% en el primer semestre en comparación con el mismo período de 2023 y representaron el 12,5% del total, frente al 12,9% a principios de 2023.

La desaceleración se explica en parte por el fin de las ayudas para comprar este tipo de coches en Alemania, el mayor mercado del continente. No obstante, en otros países como Francia, Italia o Bélgica, las ventas de eléctricos continuaron creciendo gracias a sus planes de incentivos.

2 La red de carga mejora con lagunas

Una de las grandes asignaturas pendientes en el despegue del vehículo eléctrico continúa siendo el despliegue de la infraestructura de recarga. Aragón cerró 2023 rozando los 1.000 puntos de acceso público (996), lo que supone dos veces y medio más respecto a los que había hace solo dos años (389 en 2021). Este importante salto se ve empañado por la anomalía de que al menos una cuarta parte de estos cargadores no se encuentran operativos.

En concreto, existen 242 estaciones de carga que se encuentran fuera de servicio, bien sea por estar en mal estado, averiadas o que aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica. Los datos vienen recogidos en el último barómetro trimestral de la Electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Anfac, que pone de relieve que España se mantiene en el pelotón de cola de Europa en la carrera hacia la movilidad sostenible.

A pesar de este avance, el tiempo de recarga supera las tres horas como mínimo en dos tercios de la red autonómica (el 69%). Se trata de uno de los puntos críticos para el despliegue del vehículo electrificado para todos los usos frente a la percepción actual de que su utilización solo es idónea para zonas urbanas. Otro de los obstáculos es la brecha de precio que sigue existiendo respecto a los vehículos de combustión, un diferencial que no se ve paliado suficiente con las ayudas publicas a la compra.

3 Incertidumbre en la industria del automóvil

El automóvil pasa por un momento de máxima incertidumbre actualmente. Buena parte de sus problemas vienen de lenta progresión de la movilidad eléctrica, que avanza a trompicones y con alguna que otra avería en su implantación.

El estancamiento de las ventas de los coches de baterías, tanto en España como a nivel europeo, ha hecho saltar las alarmas. Los fabricantes han empezado a dar señales de una redefinición de sus estrategias y planes de inversión en un escenario en el que hay en estos momentos más interrogantes que certezas.

En cualquier caso, en el sector se sigue imponiendo la máxima de queEsu futuro será eléctrico o no será. La industria del automóvil llega ya tiempo preparándose para ese escenario y adaptándose tecnológica y industrialmente para la producción de modelos cero emisiones, lo que está implicando una inversión sin precedentes. A ello van dirigidas también las cuantiosas ayudas europeas que se están adjudicando en los diferentes países, en España bajo la fórmula del Perte VEC.

4 Expectación en Figueruelas

El periodo de vacas flacas que vive el sector ya se ha dejado sentir en Aragón. Las ventas de coches eléctricos han entrado en barrena, lo que está diezmado la producción en fábricas como la de Stellantis de Figueruelas, que esta reduciendo el ritmo de fabricación debido también a que este mes deja de ensamblar dos vehículos –Aircross y el Crossland–. Como consecuencia de ello, la factoría va a perder en torno a 600 trabajadores temporales entre junio y otoño.

Aunque es prematuro hablar de crisis, el bajón productivo está afectando también a la industria auxiliar, donde han empezado aplicarse o negociarse ajustes de empleos. Al mismo tiempo, la automoción aragonesa vive con máxima expectación la posible llegada de una gigafactoría de baterías junto a la fábrica de la Ribera Alta del Ebro, un proyecto casi atado a la espera de que se maximicen las ayudas del Ministerio de Industria a través del Perte VEC III. El resultado de la última convocatoria se conocerá en septiembre, una resolución determinante para amarrar una inversión que rondaría los 3.000 millones de euros, los cuales se sumarían los más de 1.000 que la compañía prevé destinar a la electrificación de la factoría zaragozana.