El Mercado Central de Zaragoza suspira por sus cerramientos

El Mercado Central de Zaragoza ofrece en verano una imagen distinta de la habitual. Hay menos clientela en sus pasillos y algunos de sus puestos muestran el cartel de cerrado por vacaciones. Y, más allá de las visitas de turistas y la relajación estival, los que siguen abiertos encuentran en el calor, ahora, con una ola que pega fuerte, uno de los principales enemigos para su género y su comodidad. Pasados los cuatro años de su reforma integral, la principal lonja de Zaragoza espera con ganas los cerramientos que permitirán mejorar su climatización. Este es uno de los asuntos pendientes que quedaron de aquellos trabajos que, todo hay que decirlo, cambiaron por completo este histórico edificio.

En la entrada que da a las murallas romanas, Julio Artigas, de Frutas Furruchaga, atiende en su puesto, con un ventilador que ayuda a refrescar el ambiente. “El calor se nota”, afirma sobre las temperaturas de un verano que, hasta ahora, no ha sido bajo su punto de vista “espantoso”.

De camino a la otra puerta principal, Olga Romeo, de la Pollería Olga, se muestra más contundente y desvela que ha llegado soportar detrás del mostrador temperaturas de hasta 31 grados el pasado jueves, mientras que ayer llegó a los 28,5. “Es inhumano”, destaca. “Se necesita para la gente que viene y para los que estamos”, asevera sobre los anhelados cerramientos.

Ya casi llegando a la salida de la calle Torre Nueva se encuentra la carnicería Maestros del Corte. Ayer el puesto estaba cerrado por vacaciones, pero en una visita reciente a la lonja, antes de la llegada de esta ola de calor, Antonio Langoyo también mostraba su malestar por la falta de climatización. “Estamos cuatro o cinco meses en el año que es una locura. Por la mañana nos empieza a dar el sol en el mostrador y estamos vendiendo un producto perecedero, al que no le va nada bien”, explicaba. “Esas cosas se tendrían que haber tenido en cuenta”, afirmaba acerca de la reforma realizada hace casi un lustro.

Fuera de los mostradores, la visión es algo distinta. La clienta Visitación Sánchez señala que, en su visita al mercado, no ha llegado a sentir calor. “En la calle hacía tanto que apenas lo he notado, estaba mejor dentro que fuera”, relata. Si bien, matiza que en este problema los afectados “ya no son los clientes, son los de los puestos, que son los que tienen que estar allí”.

“Lo necesitamos”, recalca a presidenta de la asociación de detallistas, Esther Pérez, en referencia a los cerramientos. En ese sentido, señala que es verano cuando más falta hace: “Se nota muchísimo, porque en invierno te pones una chaqueta pero, ahora, ¿qué te quitas? La verdad es que trabajamos a temperaturas muy altas, sufrimos por la gente, sufrimos nosotros y sufrimos por los géneros”, detalla.

Nuevos calefactores

Sobre este asunto, el gerente del Mercado Central, Fernando Benito, avanza que, una vez se liciten las obras de climatización, el proceso será “muy rápido”. “Ya tenemos la dirección de obra adelantada”, argumenta sobre una intervención que espera concluya “para el primer trimestre de 2025” y que, previsiblemente, evitará las obras en el interior durante las navidades.

De hecho, desde el Ayuntamiento de Zaragoza precisan que el proyecto se encuentra en el servicio de Contratación y que, a la hora de intervenir, se tendrá en cuenta "en todo momento a la época comercial del año y los trabajos se ejecutarán en consonancia con los intereses de los detallistas”. “La intención es que las obras, que siempre son complejas e incómodas, causen las menores molestias posibles”, asevera el consejero de Economía Carlos Gimeno.

Al margen del calor, y pensando en las bajas temperaturas del invierno, desde su área ya se dispuso para este año la instalación de calefactores de gas para la parte de hostelería y llevará a Contratación este verano los pliegos para extender esta medida y comprar nuevos calefactores que podrían estar disponibles en el pasillo central del Mercado Central a partir de septiembre u octubre. Asimismo, se prevé la extensión de la medida a los pasillos laterales a lo largo del otoño con el objetivo de conseguir una mayor climatizacón frente al frío.

Suscríbete para seguir leyendo