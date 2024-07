Octavio López: "Vox se pega un tiro en el pie, pero no desdeñaremos su apoyo"

Mano derecha de Jorge Azcón y voz con autoridad en el PP aragonés, Octavio López (Zaragoza, 1962) suma a su ya extensa cartera las competencias de despoblación tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico. Dice sentirse decepcionado por el adiós de Nolasco, cuyo pacto de gobierno negoció en persona, y hace repaso en esta entrevista de un primer año en el que ha enfilado las políticas de su departamento para desplegar el nuevo plan de vivienda, el de carreteras o el del transporte interurbano

Pregunta (P): A Aragón llegarán menos menores migrantes que altos cargos deja Vox en el Gobierno autonómico. ¿Era para tanto?

Respuesta (R): Pues creo sinceramente que Vox se ha equivocado de plan y se ha pegado un tiro en el pie. Cuando uno se dedica a la actividad política debe detectar problemas, denunciarlos, proponer alternativas, y cuando uno tiene la responsabilidad del Gobierno, ejercerla. Vox tenía la oportunidad de poner en marcha su ideario político en Aragón, sus dos consejeros estaban integrados en el Consejo de Gobierno y de la noche a la mañana han decidido irse.

(P): Usted participó activamente en la negociación del gobierno. ¿Le han decepcionado?

(R): Sí. Se puede ser beligerante en determinadas cuestiones, votar incluso en contra de determinadas cuestiones o leyes, hacer puestas en escena de verdad, no teatralizadas, levantándose de la mesa en un consejo de gobierno. Son instrumentos que podían hacer utilizado antes de cortar de raíz la acción de gobierno.

(P): ¿Lo hicieron alguna vez? ¿Se levantaron del Consejo?

(R): Hubo en alguna ocasión… Quiero recordar, eh, no quiero decir cosas de las que no estoy completamente seguro. Quiero recordar que fue alguna votación, algo que no salió del consejo… Pero en el 99,9% la acción de gobierno fue conjunta.

(P): ¿En qué va a cambiar el gobierno?

(R): El equipo del presidente Azcón está absolutamente cohesionado y bajo su liderazgo incuestionable mantendremos los tres ejes fundamentales con políticas concretas, con cara y ojos, para las personas, los servicios y el territorio.

(P): La realidad es que la despoblación deja de tener la entidad de un departamento propio y se integra en su consejería, la de Fomento.

(R): Despoblación, vertebración del territorio o cohesión territorial, ya que siempre se ha denominado de diferentes maneras, ha estado siempre en esta consejería. Cuando llegamos tuvimos que hacer una separata para dar espacio político al socio de gobierno en algo que quería pilotar. Cohesión territorial tiene que ir inevitablemente unida a la política de empleo, a la vivienda, a las carreteras y a las infraestructuras.

(P): ¿Qué va a ejecutar de lo impulsado por Nolasco? ¿Hará una enmienda a la totalidad?

(R): Todos aquellos expedientes que estén en curso y los que estén firmados los voy a intentar implementar, teniendo en cuenta el plazo en el que se me entregan. Mi voluntad es, en la medida de lo posible, ejecutar todo lo que ha dejado Nolasco hasta final de año. Lógicamente, haremos una reflexión para el año que viene y veremos si hay que hacer algún tipo de giro. Y no me duelen prendas decir que lo hablaré con los grupos parlamentarios.

(P): ¿La despoblación tendrá más peso en los presupuestos del año que viene? Ahora gestiona apenas 23 millones.

(R): Lo primero habrá que ver si tendremos presupuestos o no. Estamos en un escenario en el que somos una mayoría muy cualificada pero no absoluta, clara y suficiente. Cuando hablamos de presupuestos, soy un político clásico, y me interesa ver el grado de ejecución cuando pasan los años. En la consejería de Nolasco se introdujeron cantidades razonables con dificultad de llevarlas a efecto por ese problema competencial que tenía de inicio una consejería amplia, etérea y abierta, así que quiero programas cumplibles, realistas.

"Mi voluntad es sacar adelante todos los expedientes de despoblación que dejó Nolasco este año y, lógicamente, reflexionar para el año que viene por si hay que hacer algún tipo de giro"

(P): ¿Qué pasará si Vox adopta una postura beligerante en las Cortes con el PP?

(R): El Gobierno de Azcón va a ser muy centrado, cohesionado y abierto al diálogo, aunque creo que ya lo era. Yo ya he dicho que quiero sacar adelante la ley de vivienda con todos los grupos parlamentarios. Por supuesto, no vamos a desdeñar hasta el que ha sido hasta hace unos días nuestro socio de gobierno. Tampoco hay problema en sentarnos con Teruel Existe, con quien tengo políticas de aproximación en materia de vivienda y cohesión territorial, y con el PAR, que ya está integrado en el Gobierno. Con esos partidos hay una tendencia natural a que podamos llegar a acuerdos. Vamos a ver primero qué actitud adopta Vox, si es colaborativa desde el minuto uno o si es obstruccionista.

(P): ¿El socio preferente sigue siendo Vox?

(R): Cuando has llegado a hacer acuerdos para conformar un Gobierno, sabes exactamente cuál es el relato de las cosas que estabas dipuesto a acordar. Es más, en el debate parlamentario lo utilizaremos y diremos: oiga, en esto nos habíamos puesto de acuerdo, ¿cómo me dice usted ahora que no? También sabemos en los puntos que habrá más confrontación. Hay posturas en las que me encuentro cómodo hablando con el PSOE y en otras igual de cómodo con Vox.

El consejero Octavio López, durante un momento de la entrevista. / Miguel Ángel Gracia

(P): La salida de Vox del gobierno ayuda a reposicionar al PP hacia el centro político, cosa que Feijóo, que da algunos bandazos, parece promover a escala nacional. ¿Tiene claro el PP aragonés que quiere estar en el centro político?

(R): El PP siempre ha estado en el centroderecha. Evidentemente, Vox tiene unas connotaciones más a la derecha. Nuestra vocación siempre ha sido la de estar en un aposición de equilibrio, moderación y diálogo abierto. Ahora, la situación nos lleva a poner encima de la mesa nuestra posición y esperar a ver la posición del resto. Eso debería ser más habitual de lo que es. Repito que yo soy un político clásico, y como tal, estoy muy cómodo en esta nueva posición.

(P): ¿Han hablado ya con Vox?

(R): Desde el minuto uno de su salida. Es más, las relaciones personales con los dos exconsejeros son excepcionales y van a perdurar en el tiempo. Ese año en el consejo de gobierno cunde por dos.

(P): Con tan buenas relaciones personales, quizás pueda confirmar que la decisión de Vox en Madrid disgustó a Nolasco y a Samper.

(R): Ellos han manifestado lo que tenían que manifestar y no puedo yo entrar en interpretaciones. Nolasco y Samper han contado cómo fue la situación, nosotros vimos que las cosas se precipitaban y salvamos lo importante: las políticas que van a las personas, los servicios y el territorio.

El balance de un año en el gobierno

(P): Tras casi un año de gobierno, ¿qué balance hace de su gestión en Fomento y cuál va a ser la línea a seguir ahora?

(R): En política de gestión el primer año de gobierno es fundamental. He hecho poca calle este primer año porque hemos metido muchas horas en este despacho. En materia de vivienda era muy sencillo: había un folio en blanco. Ante eso hay dos opciones: la primera, cualquier cosa que hagas es suficiente, y la segunda, tomarte el problema en serio. Es un drama social y hemos actuado en tres frentes: los programas de vivienda protegida, la colaboración publicoprivada y las ayudas a la oferta y la demanda. Ya hemos presentado el programa Aragón Más Vivienda, con 400 millones de inversión, y estamos trabajando en otros programas.

(P): La reordenación de los buses interurbanos se retrasa hasta noviembre. ¿Habrá más demoras?

Es verdad, es verdad. Hemos tenido dos recursos judiciales que nos paralizan el proceso en el área metropolitana y la flota de las empresas y la homologación de las pasarelas de pago llevan un decalaje. Lo que queríamos tener entre mayo y julio lo haremos entre septiembre y noviembre, que será cuando lo implementemos. Ya hemos garantizado que no habrá afecciones al transporte escolar.

"Una vez hayamos implementado el mapa concesional del transporte por autobús interurbano, podremos modificarlo a demnanda de los alcaldes y la gente que conoce el territorio"

(P): ¿Está sujeto a modificaciones?

Llevamos 10 años hablando de este mapa concesional y nosotros en uno lo vamos a poner en marcha con autobuses híbridos y eléctricos en las 19 líneas, unificación de tarifas y mil puntos de recogida de viajeros. La realidad es que a la vez que implementamos el mapa estamos ya pensando en los ajustes que quieren hacer los usuarios de las comarcas. Estamos en contacto con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para modificar las paradas y los trayectos según las demandas de los usuarios. No podemos de inicio modificar las condiciones esenciales del mapa concesional porque rompes el vínculo de la concesión y entras en nulidad de pleno derecho, por lo que lo haremos a posteriori según lo que nos pidan los alcaldes y la gente que conoce el territorio. A modo de ejemplo, pongamos que una ruta determinada de transporte vaya a la cabecera de comarca los martes, pero la extracción de sangre se realiza los miércoles. Pues quizás tiene todo el sentido modificar el día para las necesidades de las gentes de los pueblos.

(P): La Expo y su recuperación como espacio está bajo el paraguas de su consejería. ¿Va a nombrar a algún responsable para pilotar la operación?

(R): Lo va a gestionar la sociedad Expo Empresarial, con Pedro Sas a la cabeza y bajo mi supervisión directa, que tiene un equipo de profesionales de altísima cualificación que ha sido clave en la operación Romareda. Lo primero es reordenar, conservar y rehabilitar el espacio Expo, que no puede estar como está, por lo que estamos preparando un convenio entre la DGA y el ayuntamiento. Lo segundo son los 'cacahuetes'. En uno de los grandes irá la CARTV y en otro las productoras, mientras que el tercero es para una empresa privada que no les voy a decir. El cuarto 'cacahuete' yo soy partidario de no adjudicárselo a nadie por ahora. Es bueno tener un espacio por si nos sorprende una inversión interesante.

(P): En la Torre del Agua van a tener que hacer algo muy llamativo para que ese faro de la logística del que han hablado no parezca humo.

(R): Va a ser un referente de la logística. Si Zaragoza es la sede de una serie de encuentros internacionales sobre necesitamos algo similar a lo que es la Fira de Barcelona con el Salón Internacional de la Logística. La torre puede estar dedicada a tener exposiciones permanentes y no permanentes sobre el sector, pero tiene una ventaja: el edificio en sí tiene trascendencia y se puede visualizar a distancia de Zaragoza. Estamo trabajando con los mejores para que sea un icono para eventos deportivos y culturales de la ciudad. Ya hemos dicho que invertiremos siete millones de euros, pero ese no es nuestro techo.

"Estábamos dispuestos a poner fondos propios del Gobierno de Aragón para agilizar las obras del tramo de la A-23 entre Lanave y Sabiñánigo y que en vez de seis años, como prevé el ministerio, estuvieran listas en tres"

(P): ¿Tienen ya solución para el aeropuerto de Huesca?

(R): Estamos estudiando la posibilidad de las escuelas de pilotos, la llegada de alguna empresa y sobre todo estamos en contacto con algunas aerolíneas que quieren traer esquiadores de Galicia y Canarias al Pirineo, pero no podemos garantizar que los vuelos chárter salgan en hora por los atascos de la A-23. Estábamos dispuestos a poner fondos propios del Gobierno de Aragón para agilizar las obras del tramo de la A-23 entre Lanave y Sabiñánigo y que en vez de seis años, como prevé el ministerio, estuvieran listas en tres.

(P): Y en Teruel, ¿qué posición tomará el consejero respecto al conflicto entre Tarmac y López Soriano?

(R): El asunto es muy sencillo: no podemos ir en contra de la legislación europea y nacional. Es decir: libertad de mercado. Cuando haces una concesión tienes que delimitar el ámbito, el objeto, el contenido y el tiempo, y eso es sagrado para la Administración y para el concesionario. A Tarmac se le dio una concesión de 40 años con unas condiciones concretas, y hay que agradecer su apuesta por Teruel, pero cuando nos vienen propuestas fuera del ámbito de actuación que además van a sufragar la inversión no hay nada que lo impida.

(P): ¿Qué queda por hacer en logística?

(R): Vamos a elaborar un estudio en el que queremos definir las acciones del sector para el periodo 2025-2040. Tenemos Plaza, Plhus, Platea, Calamocha y Fraga, además de Tamarite y Monzón que son privadas. Queremos reforzar Tarazona, Calatayud y Alcañiz para tener la doble flecha y cubrir los dos flancos de Aragón. Hay que intentar competir con Cataluña, Valencia, La Rioja y Navarra y Madrid y atraer empresas de estas comunidades. Para eso es imprescindible tener suelos preparados para usos industriales, y no pasa nada porque alguno de ellos no esté ocupado nada más construirse. De hecho, estamos preparando un porfolio de suelos a disposición de las empresas que quieran venir.

Suscríbete para seguir leyendo