De pyme a gran empresa: el camino al éxito de Ariño Duglass

En Aragón existen 170 pymes de más de 100 trabajadores que podrían convertirse en grandes empresas, las que más empleo y riqueza crean, pero carecen del músculo suficiente para superar la barrera de los 250 trabajadores. Saltar ese obstáculo es lo que se ha propuesta Ariño Duglass, empresa aragonesa especializada en la fabricación de vidrios de alta gama, que exporta el 85% de su producción y compite con las mejores de Europa en los sectores de la construcción y el transporte, con un peso en su volumen de negocio del 70 y el 30% respectivamente.

Su director general, Raimundo García-Figueras, señala como principal objetivo de la compañía duplicar su plantilla y su facturación en dos años, pasando de los 180 empleados actuales a más de 300, y de 25 a 50 millones de euros anuales. ¿Cómo? Con ayuda de fondos europeos, el respaldo de las instituciones aragonesas, una firme apuesta por la innovación y la apertura a nuevos mercados como Estados Unidos, donde la empresa desembarcó hace dos años y ha experimentado una rápida expansión con la realización de un edificio en Filadelfia y un hotel en Las Vegas. Además, cuenta con un gran potencial de crecimiento en la región, dada la gran calidad de sus soluciones y su elevado número de certificaciones, homologaciones y approvals.

"Tenemos el mercado, necesitamos talento y el apoyo del Gobierno de Aragón, todo ello condicionado a la creación de empleo, por supuesto", afirma García-Figueras, que espera que su caso pueda convertirse en un modelo para otras pymes de la comunidad con un tamaño similar.

Ariño Duglass espera captar financiación de los fondos Next Generation para llevar a cabo la ampliación de sus instalaciones en La Puebla de Alfindén y la adquisición de nueva maquinaria. También ha comenzado a trabajar para reunir el talento necesario para aumentar su plantilla, con la creación de la Universidad del Vidrio.

Según el director general, este es un proyecto de FP Dual realizado por Ariño Duglass en colaboración con Océano Atlántico que ha comenzado este curso con 15 alumnos. "El objetivo es formar a nuestros propios trabajadores pero es una iniciativa que va a generar mucho valor, porque hay más empresas del sector del vidrio en Aragón que van a poder beneficiarse de esta mano de obra cualificada", expone.

Innovación por bandera

Una de las claves del éxito de Ariño Duglass es su vocación innovadora, que le permite crear vidrios que son muy valorados en mercados donde se precisan tratamientos muy especiales de este material. "El 10% de la plantilla actual de Ariño Duglass se dedica a tareas de investigación y desarrollo de nuevos productos", asegura García- Figueras, que indica que el tamaño es importante para innovar y es uno de los motivos de los planes de crecimiento de la compañía.

Además, la firma trabaja en estrecha colaboración con grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza, lo que ha dado lugar a numerosas innovaciones técnicas que han situado a Ariño Duglass en el podio de los fabricantes europeos de vidrios premium. A lo largo de los años, la compañía aragonesa ha alcanzado un nivel de excelencia máximo en sus productos de las más altas prestaciones en cuanto a eficiencia energética, confort térmico y acústico.

La compañía cuenta actualmente con una plantilla de 180 trabajadores en sus instalaciones de la Puebla de Alfindén. / ARIÑO DUGLASS

Los vidrios de Ariño Duglass lucen en edificios emblemáticos de Reino Unido y Norte de Europa. Entre sus proyectos más recientes figura el Tribunal de Justicia de Lille, en Francia. También en el sector naval, el crucero más grande del mundo, Icon of The Seas, ha incorporado soluciones de Ariño Duglass y ya se trabaja en la creación del Icon of The Seas II. La compañía también ha desarrollado proyectos significativos en Aragón como la reforma del Mercado Central, el Museo Mobility City, el hotel de la antigua Estación de Canfranc o la nueva Facultad de Filosofía y Letras.

En cuanto a sus últimos desarrollos tecnológicos, destacan varios proyectos con la Universidad de Zaragoza para fabricar una nueva gama de vidrios que permitan la permeabilidad de la red 5G en el interior de los vagones de tren a través de su ablación con patrones especiales. Esta proeza técnica ha comenzado a ser utilizada por la compañía de transporte ferroviario Deustche Bhan (DB), la Renfe alemana.

Además, Ariño Duglass no descuida su parte social y su compromiso con Aragón. "La innovación e internacionalización son la base de nuestro modelo de negocio, pero sin deslocalizarse. Somos una empresa con gran arraigo en Aragón donde llevamos más de 70 años", recuerda Raimundo García-Figueras.

Fundación Ariño Smarthub

Hace dos años, la compañía creó la Fundación Ariño Smarthub que tiene como principal misión invertir en microempresas y startups emergentes del ecosistema universitario. Además, ofrece una beca para cursar el Máster de Logística y Gestión de la Cadena de Suministro en el Zaragoza Logistics Center (ZLC).

Al mismo tiempo, la Cátedra Ariño Duglass fomentan iniciativas de formación, investigación y transferencia de conocimiento en la Universidad de Zaragoza, a través de actividades como la organización de jornadas y seminarios, premios a trabajos de fin de grado y máster, proyectos de investigación, prácticas formativas o visitas de estudiantes las instalaciones de la empresa, entre otras.

García Figueras concluye que su plan para el futuro es "priorizar el desarrollo sostenible de la empresa, entendido como la creación de empleo y riqueza", y que esto "tenga un impacto positivo en Aragón».