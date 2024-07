Bosal confirma el cierre irreversible de la fábrica de Pedrola

El cierre de la fábrica de Bosal en Pedrola es irreversible. Así lo han transmitido los abogados de la empresa, dedicada a la fabricación de tubos de automóviles, a los representantes de los sindicatos en la reunión mantenida este lunes para iniciar la negociación del expediente de regulación de empleo (ere) anunciado la semana pasada, que plantea el despido de la totalidad de la plantilla, formada por 137 trabajadores.

La multinacional holandesa, que ha anunciado la liquidación de su filial zaragozana, ha justificado el ajuste laboral en causas económicas y productivas derivadas de la pérdida de un contrato de Volkswagen, que suponía el 80% de la actividad de un centro productivo que se puso en marcha hace unos 25 años. El grupo automovilístico rompió de forma anticipada el pedido, que ha derivado a Faurecia.

Desde Bosal no han detallado los motivos de esta ruptura, aunque fuentes de la planta apuntan que se debió a un incremento "unilateral" de los precios aplicado por el proveedor por decisión de su matriz, lo que ha llevado al cliente a romper la relación comercial por "falta de confianza". "La sensación que tenemos es que esto no es casual. Que no es una decisión repentina", señalaron desde los sindicatos, a los que los abogados de la empresa han entregado este lunes la memoria justificativa del ere, que cuenta con 800 folios.

Permiso retribuido

La compañía dice que no es viable el mantenimiento de la actividad con el 20% de carga de trabajo que le quedan, según explicaron fuentes sindicales, que criticaron que en esta primera reunión no se hayan presentado los integrantes de la comisión negociadora por parte de la empresa. La producción de la planta ya se ha detenido por completo y se han dado dos semanas de permiso retribuido a los empleados, un periodo que empalmarán con las vacaciones en agosto, de manera que ya no volverán a trabajar.

Los representantes del comité, formado por 4 delegados de CCOO, 3 de UGT, uno de OSTA y un independiente, han constatado que la empresa no contempla en ningún caso la adjudicación de nuevos proyectos para la fábrica. Ante la crudeza de la situación, los sindicatos tratarán de buscar la "salida más digna" para una plantilla, que tiene una antigüedad media de entre 15 y 20 años.

No obstante, en CCOO no tiran del todo la toalla. "Vamos a pelear porque se reindustrialice la empresa de la mano de algún tipo de inversor que pueda dar vida a la planta", afirmó Ana Sánchez, secretaria general de la Federación de Industria de este sindicato en Aragón. La central ha solicitado a Bosal un inventario de la maquinaria y la herramienta que queda en la factoría para que "lo que haya se quede".

"En esta primera toma de contacto hemos podido constatar la poca voluntad negociadora del grupo para mantener el empleo y valorar el trabajo realizado por esta plantilla en los más de 30 años de historia de la empresa", lamentó Jorge Ruiz de Lazcano, responsable de la Federación de Industria de OSTA, quien reclamó al Gobierno de Aragón "que se pronuncie al respecto y haga una apuesta clara por defender el sector industrial".

El de Pedrona era el único centro de trabajo que le quedaba en España a la multinacional, con sede en Holanda, tras el cierre de otra fábrica en Sagunto en 2015.