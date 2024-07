Un joven migrante: "Mi familia está orgullosa de mí"

«Mi familia está muy orgullosa de mí: saben lo difícil que ha sido que haya podido salir para ganarme la vida». El periplo vital de Omar Boulaich ejemplifica las aspiraciones y sueños de aquellos que fueron menores no acompañados y finalmente han logrado arraigo, trabajo y futuro en una tierra alejada de sus orígenes. «Ahora me pago con mi dinero los viajes que hago todos los años a Marruecos para verlos», explica.

Algo parecido sucede con la experiencia vital de Dodo Sidibe, que salió de Mali con 15 años. «Mi madre el día que le dije que tenía que salir en patera no paraba de llorar, pero le dije: mamá, esto es lo que hay». Así arrancó un periplo que lo obligó a atravesar Mauritania y pasar casi una semana en alta mar. Sin casi comida, casi sin rumbo. Salieron 71 personas, ente menores no acompañados y adultos. Uno falleció durante el trayecto. «Yo buscaba una vida mejor y ayudar a mi familia, ahora tengo 35 y cada año puedo ir a visitarles, ellos me ven bien», afirma.

Los primeros meses en España fueron en un centro de acogida de Canarias, con 400 personas más. Luego se trasladó a Barcelona y desde allí ingresó en los servicios de acogida aragoneses. «Salí sin estudios y sin dinero, fue mi hermano, que ya estaba en España el que pagó mi viaje», recuerda. Gracias al centro social El Carmen y otras entidades comenzó sus estudios de español y se formó en albañilería y jardinería. «Con los papeles ya me pude buscar un trabajo para ganarme la vida por mi cuenta, estaba ahorrando dinero y me pude permitir en un piso en el Arrabal», destaca. Luego, con la crisis de 2011 abandonó Zaragoza unos años para regresar a la ciudad en 2022. Ahora está casado y tiene hijos. Y trabaja de electricista.

El recorrido de integración realizado por Omar Boulaich es parecido. Llegó a Europa con 17 con la intención de operarse de miopía en Bruselas, acompañado por su padre. De allí viajaron a Barcelona y ya se quedó solo en España para buscarse la vida, como él mismo cuenta. «Me quedé con unos amigos, pero me dijeron que tenía que acudir a un centro de menores», relata. Eso le llevó a Lérida, donde comenzó estudios de panadería. «Era una ciudad muy pequeña en la que no me encontraba a gusto, por eso, cuando vi fotos de la plaza del Pilar, decidí que Zaragoza podría ser un sitio mejor», narra. «La verdad es que no conocía mucho España», asume.

Racismo latente

Según su percepción, ninguno de los dos ha tenido problemas de racismo ni de integración. «Nunca me han hablado mal», asegura Boulaich. «Yo no veo que exista gente racista, todos nos han tratado muy bien, nos han dado ropa, comida: todo lo que nos hacía falta cuando llegamos, desconozco lo que pasa ahora, pero no se puede olvidar que existe todo tipo de gente en el mundo», dice Sidibe.

Las personas responsables de las entidades de acogida por las que han pasado Omar y Dodo no ven la situación con tanto optimismo, al menos con las llegadas más recientes, cuando el ambiente político y social se ha enrarecido más. «En muchos casos no son conscientes de la imagen que tienen de ellos, vienen con ideas preconcebidas que se instalan en su territorio, puesto que las mafias les dicen que cuando llegan a España desde el primer momento tienen trabajo y ayudas», explica la coordinadora de la fundación Cepaim Pilar Bernadó.

«Poco a poco se van dando cuenta del racismo latente en este país: lo ven cuando caminan por la calle y les miran mal o cuando se acercan a un cajero automático y hay desconfianza. Todavía hace falta mucha información», indica.

Por el momento, para Dodo y Omar el proceso de integración ha cumplido con la función para el que estaba diseñado. «Me he mantenido alejado de los problemas y he conseguido un trabajo, yo también estoy satisfecho», zanja Boulaich.